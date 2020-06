Oroscopo del Giorno 3 Giugno 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 3 Giugno 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Folgorati da una persona speciale, incontrata magari in viaggio, che subito lascia una traccia nel vostro cuore, che prende a battere come un forsennato. Sentimento e sesso però viaggiano su binari divergenti. Ricomincia il lavoro, dopo un ponte eccitante sotto il profilo del viaggio e delle bellezze con le quali siete rientrati in contatto dopo settimane di grigiore.

LEONE ⭐ EXCELLENT: Dolce l’amicizia, soprattutto consolatoria, se con la coppia ufficiale qualcosa proprio non gira vi sentite osservati speciali, o forse siete voi a indagare qualcun altro… Le complicazioni famigliari fanno il paio con quelle lavorative, se il capo siete voi non sapete da che parte sbattere la testa, se è qualcun altro oggi i suoi diktat vi suonano ancora più offensivi del solito.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se siete tra i birichini che “broccolano” in giro, senza far nulla in realtà, solo corteggiamento virtuale ma fa male lo stesso, il partner vi tiene il muso e sul tetto di casa vostra tira aria di tempesta. Sul lavoro è tutto imprevedibile ma è proprio questo che vi piace, la noia vi uccide e spegne le vostre idee migliori… siete tipi che le cose le prendono sul serio, volete i vostri spazi e la vostra libertà d’azione.

Oroscopo del Giorno 3 Giugno 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Isterici con il partner, la sua gelosia vi infastidisce parecchio, ma siete fatti della stessa pasta, ma non lo ammettete! Tensioni anche con gli amici, per non parlare della mamma o della suocera con le quali oggi ergete un muro di silenzio. Sul lavoro, il capo appena rientrato in azienda si erge subito nel proprio ruolo, dettando ordini.. segno che la sua vacanza non è andata poi così bene!

VERGINE ⭐ EXCELLENT: Tra i vostri sogni d’amore e la realtà oggi c’è un abisso, con il partner nervosissimo che vi dà contro per ogni sciocchezza: coppia infiammabile insomma, ma anche voi a onor del vero oggi non siete da meno! Appena usciti di casa, ancora innervositi dal partner, vi ritrovate alle prese con contrasti urticanti tra colleghi e interlocutori, insomma una giornata da gettare nello spam…

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore vi stuzzica in azienda, davanti alla macchinetta del caffè, o se siete in smartworking, in videochiamata. Novità eccitanti soprattutto per i single o i separati che ancora non hanno smesso di inventare storie romantiche e di crederci! Tranquilli in azienda ma rampanti in affari, oggi che vi sentite baciati dalla fortuna osate l’inosabile…

Oroscopo del Giorno 3 Giugno 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Innamoratissimi, date amore e amore ricevete in cambio, ecco il lato piacevole di questa giornata, faticosa sul fronte lavorativo ma dolcissima su quello sentimentale. Unico neo la solita suocera rompiscatole con la quale oggi ingaggiate un braccio di ferro che lascerà spappolati tutti quanti. Punto focale della giornata il lavoro, pressato da varie complicazioni, imprevisti e patate bollenti…

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Bello fare l’amore, anche solo sognarlo, ma gli imperativi dell’agenda vi tirano giù dal mondo fatato della fantasia per riportarvi bruscamente alla realtà. Altro imperativo del giorno il risparmio, se acquistate lo fate con moderazione, puntando agli sconti pur senza rinunciare alla qualità. Stati infiammatori a tutto campo, che possono coinvolgere la gola oppure le parti intime.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Se vi state innamorando la cosa vi fa paura, proprio voi single di ferro o separati con il cuore ancora ferito, lasciarsi andare così a un sentimento adolescenziale? Finanze salassate da spese impreviste o effettuate con troppa leggerezza. È la casa soprattutto a crearvi problemi, con guasti improvvisi o lavori di ripristino molto più costosi rispetto al preventivo.

Oroscopo del Giorno 3 Giugno 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Sesso e sentimento entrambi penalizzati… Molto attenti alle emozioni e alle reazioni dei vostri figli, specie se adolescenti, influenzati dalle compagnie: qualcuno dei loro amici vi va a genio, ma sugli altri covate parecchi dubbi! Se siete in partenza per un viaggio di lavoro avete un filo di preoccupazione riguardo alle decisioni governative e a quello che vi aspetterà fuori regione.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Chiamatelo sesso se volete, tra le lenzuola sarete calienti come stufe, anche se fuori la temperatura è in rialzo. Quanto ai sentimenti, se ci sono sono nascosti e mantenuti segreti, perché non vi va di mettervi in gioco e magari poi dovervi ritrarre per primi… Bene gli affari e lo sport, ne avete bisogno, ora che vi sentite bloccati sia nel fisico sia nelle emozioni, e soprattutto nelle iniziative.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Appassionati, al punto da destabilizzare il partner, abituato a un altro tenore con voi, molto più dolce e romantico. Questo assalto lo lascia un pò perplesso, ma tutto sommato dopo l’iniziale sconcerto dimostra di apprezzare! Insieme a un paio di colleghi oggi potreste già trovarvi in pista per una trasferta o un viaggio d’affari, veloce ma fortunatissimo!