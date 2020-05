Oroscopo del Giorno 30 Maggio 2020 Sabato

Oroscopo del Giorno 30 Maggio 2020 Sabato è il segno del Toro è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 30 Maggio 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT: Confronto a quattr’occhi con la vostra dolce metà, se uno di voi due soffre la sindrome di Pinocchio, oggi arriva la resa dei conti. Occhio a non farvi cogliere con le dita nella marmellata! Siete stanchi e demotivati, sarà colpa delle temperature ma la testa va altrove, inseguendo fantasie di avventura e di amore mentre la quotidianità vi va sempre più stretta.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è senza infamia e senza lode, argomento che non si presta alla discussione, più che nella realtà lo vivete nei romanzi o attraverso le soap strappalacrime: accoppiati o single, aspettate il vostro turno per essere felici. Giornata stagnante con la testa in preda a preoccupazioni infondate, dopo ne riderete, ma al momento sudate comunque freddo!

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Un grazie agli amici coraggiosi che affrontano i vostri mugugni pur di stanarvi e portarvi fuori: attratti dalle luci e dalle voci, cambiate subito tono emotivo, se poi c’è una spalla su cui piangere o un orecchio disposto ad ascoltarvi per ore, tornerete a casa allegri e sereni! Finanze al sicuro, a patto di lasciare tutto com’è, toccare investimenti vincolati sarebbe controproducente.

Oroscopo del Giorno 30 Maggio 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Momenti dolci in coppia, conquistati con la tenerezza, la confidenza e il dialogo. Vi piace passeggiare mano nella mano chiacchierando di tutto, non necessariamente argomenti intimi: dopo un pò la pressione emotiva affatica. Qualunque sia la vostra professione la svolgete con disinvoltura, per questo nelle attività che prevedono un contatto col pubblico siete gettonatissimi, un vero talento!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Poco o nulla da raccontare alla vostra metà, per esprimere i sentimenti non avete che da attivarvi sul quotidiano. Qualche esempio: lavare i piatti, caricare la lavatrice, svuotare la pattumiera, tutte piccole incombenze fastidiose, occuparsene vale più di una dichiarazione d’amore! In buona armonia con i colleghi, a parte il solito competitivo, che si diverte a rompervi le scatole solo per farvi perdere le staffe.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Uno stacco dalla quotidianità è sempre ossigeno per la coppia, a casa vi beccate di continuo, ma cambiando ambiente cambiate anche pianeta, tornando i ragazzi sereni e innamorati di qualche decennio fa. Un incontro d’affari è produttivo: sembrate introversi ma al momento buono, e quando vi conviene, sfoderate una chiacchiera che incanta, affaristi per natura, ma il cuore resta da filosofi!

Oroscopo del Giorno 30 Maggio 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Situazione nettamente differente per i cuori liberi e quelli occupati: se la coppia c’è già, uno dei due si sveglia con la luna storta, accampando le scuse più fantasiose; se siete single, la serata promette bene… l’atmosfera si riscalda, anche se non tutti avranno modo di uscire dalla città, la sensazione di vacanza si fa spazio nella mente.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Giornata insapore, anzi leggermente amarognola. Unica nota positiva il vostro astro guida Venere a braccetto con il Sole in trigono, perfetta per iniziare un bel viaggetto già in serata.. Sentimenti ingabbiati per tutta la giornata, preferite mantenere le emozioni sotto controllo piuttosto che litigare. Lunga attesa di una conferma per avviare un nuovo progetto…

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è unargomento che vi vede poco sensibili, avete altri pensieri per la testa e soprattutto altre incombenze da espletare. Il partner si fa in quattro per sollevarvi dal trambusto quotidiano: non servono paroline dolci, qui occorrono opere sostanziali e concrete. Nel vostro ritmo caotico, tra cene saltate e notti in bianco, state sorprendentemente bene.

Oroscopo del Giorno 30 Maggio 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tanti messaggini per riconfermare un sentimento, specie se il cuore tira da una parte, ma le promesse fatte a monte dall’altra. Il gioco a carte coperte dura poco, tra un pò verrà il vostro turno di scoprirle. Buoni i contatti e i progetti, tutto a ritmo rilassato, finalmente umano: scoprite all’improvviso di essere stati dei robot, la nuova dimensione professionale in versione estiva vi piace e vi convince.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: I sentimenti impegnativi preferite lasciarli in standby, almeno per un pò. L’estate ormai alle porte è la kermesse dell’amicizia, degli incontri, dei flirt disimpegnati, una pausa ricreativa benefica anche per il cuore. Affiatamento e collaborazione con i colleghi, formate un team unito e ben corazzato contro azioni inique e decisioni discutibili ai vertici: pretendete trasparenza!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Distratti di giorno, persi ciascuno dietro i propri sogni a inseguire incombenze reali o progetti fantasiosi, ma la notte ritornate gli innamorati di tanti anni fa quando andavate al liceo e vi baciavate nei portoni o in ascensore! Se la vostra occupazione è divertire farete bingo, coccolati dal vostro pubblico di giorno e di notte. Opportunità anche per chi lavora nel commercio o nei servizi pubblici.