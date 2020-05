Villa I Tramonti Saludecio: Sabato 30 Maggio la grande Riapertura

Altra grande novità di quest’anno è l’ Aperitivo nel verde . Da Domenica 7 giugno , dalle ore 18 alle ore 20.00 potrai vivere la magia delle notti in campagna in compagnia di chi ami e del tuo cocktail preferito. Ad allietare il tuo momento di gusto, ci penseranno le note di musica lounge e i deliziosi taglieri di carne, pesce e verdure, serviti sul prato.

Punto di forza del Ristorante è sicuramente il menù alla carta che profuma di tradizione ma strizza l’occhio all’innovazione. Le proposte della carta incentivano la collaborazione con produttori locali e prodotti del nostro territorio, un “made in Romagna” che mai come in questo momento fa tanto bene al gusto.. ma soprattutto al cuore!