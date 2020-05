Oroscopo del Giorno 28 Maggio 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 28 Maggio 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Chiacchierata affettuosa con la persona del cuore, tra voi l’atmosfera è complice e calda, perciò non fatevi influenzare da sedicenti amici che tentano di interferire nel rapporto, forse invidiosi della vostra serenità. Affari in vista, grazie ai quali sperate di tappare una falla finanziaria che si sta facendo preoccupante. Serata tranquilla a casa, gli amici lasciateli fuori, ora avete solo bisogno d’intimità.

LEONE ⭐ EXCELLENT: Partner musone ma forse non ha tutti torti: la vostra pretesa di dirigere il gioco come un burattinaio mal si combina con la vita di coppia che dovrebbe essere imperniata sulla parità di diritti e doveri. Giornata difficile su tutti i piani, con il socio che si sente in diritto di prendere decisioni anche in vece vostra, con i colleghi che vi tengono a distanza, con il capo isterico che getta le patate bollenti sulla vostra scrivania.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Felici e contenti come nelle fiabe, avete trovato il partner ideale, una persona trasparente come voi, allegra, comunicativa e gioiosa, insomma il tipo che ama la vita esattamente come la amate voi! Difficile applicarsi con la testa quando il cuore è un tumulto di piacevoli sensazioni e deliziose aspettative. Invece vi tocca, perché vari imprevisti oggi ribaltano i programmi in agenda e fanno saltare i piani.

Oroscopo del Giorno 28 Maggio 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Forte attaccamento alla famiglia, ma qualcosa non gira, forse il rapporto con i suoceri o persone anziane con una gamma di sentimenti che vanno dalla tenerezza all’insofferenza. Braccio di ferro tra il capo rigoroso e il vostro spirito ribelle, dopo un pò però vi calmate perché il lavoro vi serve e lo stipendio, per quanto sudatissimo, non è niente male…

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Più che una realtà l’amore è un sogno, un’illusione, ma così dolce che vi consente di andare avanti anche in una vita attualmente poco gratificante, tutta lavoro, affari e denaro che vi passa per le mani ma non vi appartiene… doppia frustrazione perciò. Allegro e disinibito invece il sesso fine a sé stesso, se lasciate il cuore in freezer e semplicemente vi divertite sarà una notte divertente!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se vi siete presi una cotta è probabile che sia platonica e unilaterale, anche se non lo fosse sarebbe la vostra timidezza a bloccarvi, facendovi chiudere a riccio e arrossire come un papavero ogni volta che l’oggetto delle vostre brame vi passa davanti o vi rivolge la parola. Tante belle idee per i creativi che quando cominciano a spremere le meningi non finirebbero più…

Oroscopo del Giorno 28 Maggio 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Coppia serena e complice, la vostra fortuna è la capacità di comunicare senza peli sulla lingua: vi dite tutto. Non appena un problema appare all’orizzonte cercate di sviscerarlo insieme, prima che si ingigantisca. Qualche imprevisto aspettatevelo aoggi, ma in linea di massima gli affari girano bene e gli studi, superato l’imbarazzo iniziale, vi daranno buone soddisfazioni.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sentimenti profondi, anche se sulle prime piuttosto ermetici, nonostante il carattere romantico del segno non vi va di sprecare parole d’amore almeno finché non ne siete profondamente convinti. Focus sulle finanze, soprattutto su di un investimento da seguire con il fiato sospeso, complice il trend dei mercati, il vostro gruzzoletto vola in alto come un palloncino…

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Per i single non c’è che l’imbarazzo della scelta: se volete una storia seria e impegnativa o disimpegnata questo sarà solo affare vostro. Figli adorabili, simpatici e intelligenti come voi, ma su questo terreno con il partner c’è scontro aperto. Troppo timidi e modesti per farvi strada sul lavoro: vi lasciate torturare da tutti i colleghi, decisamente meno in gamba e preziosi di voi.

Oroscopo del Giorno 28 Maggio 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Di amicizia ne avrete finché ne vorrete, ma su sesso e amore oggi potete metterci una pietra sopra, nulla arriva e nulla arriverà… rassegnatevi alla beata vita da single fatta di chiacchiere con gli amici, cenette solitarie e tanta, troppa tv. Giornata tutta focalizzata sul denaro, quello che vorreste spendere (e oggi avete le mani bucate) e quello che invece non potete, ma lo fate ugualmente…

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT: L’amore è il vocabolo assente dal dizionario odierno, anche se vi sforzate con il partner tira aria di tempesta. Giornata difficile per chi lavora in proprio e per chi è alle dipendenze, peggio ancora per chi un lavoro non ce l’ha e si sta dibattendo tra debiti e ansie. Gli unici in grado di sorridere sono quelli che, puntando sulle paranormali doti del segno, si sono aggiudicati una piccola vincita al gratta e vinci.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Nulla di speciale sul fronte del cuore, se non una famiglia calda e affettuosa che si prende sempre cura di voi anche se siete adulti vaccinati e pure laureati. Telefonate dai vostri amici che vi invitano a uscire per la serata, ma stasera non vi va, preferite stare in compagnia di un bel film o di un bel libro. Sul lavoro c’è un gran da fare per tutti, sia per chi è alle dipendenze, sia per chi lavora in proprio.