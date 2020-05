Tendenza bermuda estate 2020: per la donna che vuole distinguersi

Tendenza bermuda estate 2020: essere chic senza sforzo!

Essere trendy non è mai stato così facile. Tendenza bermuda estate 2020: il must have per la donna che vuole distinguersi

I look più belli dalle passerelle

Tendenza bermuda estate 2020 – Essere trendy e chic non è mai stato così semplice! Dimenticate tubini avvolgenti, gonne lunghe e top corti.. Quest’estate se volete davvero distinguervi ed essere alla moda, vi basta indossare un paio di bermuda: comodi, facilmente abbinabili e mai come ora… così cool!

Abbiamo selezionato per voi i modelli più belli visti in passerella

Comiciamo dalla proposta di Alberta Ferretti che pensa ad una donna colorata declinata in una palette di nuance pastello. Il bermuda è rigorosamente sopra il ginocchio, abbinato ad una blusa in seta delle stesse tonalità. Semplice, grintoso e mai banale!

Celine propone il bermuda nella versione in denim floreale, da “spezzare” con bluse di pizzo, popeline o crochet.

La donna di Tom Ford è decisamente rock: il bermuda copre il ginocchio ed è parte integrante di un total look in pelle.

Versione classica in denim quella di Saint Laurent che abbina al bermuda camicia bianca e giacca lunga: un look al maschile perfetto per l’ufficio e per un aperitivo al tramonto.

Decisamente più corta e femminile la proposta di Dolce & Gabbana che accorcia il bermuda per un look militare ma molto chic!

Un buon compromesso tra sporty e minimal: facili da abbinare e perfetti per essere chic senza alcuno sforzo.