Diesel Upfreshing: il rivoluzionario jeans antibatterico

Il jeans è stato lavorato con un trattamento innovativo chiamato Protector Shield che utilizza una combinazione di un prodotto certificato antibatterico e antimicrobico e di una barriera contro i droplet. In questo modo, non solo si evitano reazioni allergiche, cattivi odori e potenziali problemi di salute ogni volta che il tessuto entra in contatto con la pelle, ma si possono anche lavare i capi con minore frequenza, riducendo i consumi, gli sprechi e l’impatto ambientale.

Il jeans è uno dei capi d’abbigliamento più amati di tutti i tempi: trendy, comodo, versatile e capace di aggiungere un tocco rock ad ogni look. Nel corso degli anni è stato cambiato, aggiornato e rinnovato, ma per questa estate 2020 è decisamente molto più innovativo del solito!