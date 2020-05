Oroscopo del Giorno 27 Maggio 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 27 Maggio 2020 Mercoledì è il segno dello Scorpione è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 27 Maggio 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐EXCELLENT: Piccole noie in famiglia, ma nulla che possa farvi pentire delle vostre scelte. L’affetto è tangibile, perfino dolciastro, gli altri rispettano i vostri silenzi e non vi tormentano se non siete presenti e brillanti come sempre. Un filo di pigrizia sul lavoro, con la scusa del raffreddore rimarreste volentieri a letto. Giornata disseminata di piccole che testano la vostra elasticità mentale e la vostra capacità di adattamento.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Insoddisfatti nei sentimenti, amate le manifestazioni plateali, ma la vostra sensibilità non coglie le sfumature dove invece il partner è maestro. Solitudine e qualche lacrimuccia per i single, che si sentono responsabili della fine della loro storia. Oggi sul lavoro non siete sotto la luce dei riflettori, piuttosto ai margini o addirittura dietro le quinte. Ecco la ragione del vostro muso lungo..

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Musoni in famiglia, l’ambiente disordinato vi mette di pessimo umore. L’eco del weekend nel verde, che ormai risale all’altro ieri, non si è ancora spento nella vostra mente, che si ribella all’inevitabile caos causato dalla fine del lockdown. Rallentati sul lavoro, sarà per l’aumento delle temperature o ancora per il lungo lockdown che vi ha disabituati a correre, ma oggi faticate a riprendere il ritmo.

Oroscopo del Giorno 27 Maggio 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un tenero bigliettino da una persona di famiglia vi riconferma quanto siete amati. Lo stesso vale sul fronte delle amicizie, in compagnia vi apprezzano e molti vi sono grati per i favori ricevuti da voi in varie occasioni. La competitività è una parola assente sul vostro vocabolario: create armonia attorno a voi collaborando serenamente coi colleghi. Aperto anche il dialogo!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Partner romantico e svagato, la sua testa nelle nuvole vi fa tenerezza, ma qualche volta cadete nel sospetto, domandandovi se le sue fantasie siano davvero tutte per voi. Amicizie alla ribalta, sia le vostre che le sue: una bella chiacchierata con loro chiarisce le vostre perplessità. Situazione ancora nebulosa riguardo a un pasticcio burocratico o a una causa legale, per ora resta tutto in sospeso.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Partner coccolone, dopo una serata romantica la ritrovata intimità è il bene più prezioso, vi confidate confrontandovi su tutto e la coppia torna ad essere il punto di riferimento per entrambi. Fiuto da segugi in affari, se l’interlocutore tentenna trovate la corda giusta per convincerlo, le vostre argomentazioni oggi sono inconfutabili!

Oroscopo del Giorno 27 Maggio 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Rispetto ai sogni romantici la vostra realtà vi appare angusta: lavoro, casa, cena e solo ogni tanto, qualche passeggiata. Ricordate, però, che coppia e famiglia sono il vostro baricentro, il porto in cui tornare quando siete insicuri e il mondo vi ferisce. Guadagni in movimento: nulla di grandioso, considerato il momento storico, ma sufficiente per fare un bell’acquisto o una riparazione indispensabile in casa.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT: Quanto avete atteso di poter vedere l’amato dopo settimane di lockdown e ora finalmente avete ripreso a frequentarvi a tu per tu! Ad ogni appuntamento volete sorprenderlo con una trovata diversa, stupefacente, in grado di farlo sognare. In realtà a sognare siete solo voi, inguaribili romantici! Sul lavoro, i biglietti da visita non vi servono, bastano la vostra creatività e l’altruismo con cui vi fate ben volere da tutti.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Buoni e gentili con tutti, dalla famiglia ai colleghi, che vi ripagano con la stessa stima e simpatia. Sul lavoro sgobbate come muli ma non certo per far soldi, l’ultimo pensiero tra le vostre priorità. Amate il vostro lavoro e sentirvi parte di quella catena infinita che è l’umanità produttiva, vi rende sereni e fieri di voi stessi. Attaccati con le unghie e coi denti al vostro lavoro, giungete al punto di accettare compromessi!

Oroscopo del Giorno 27 Maggio 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una serata tutta romanticismo, coccole e fiori. Ideale per andare in cerca di un regalo da fare al partner o di uno scenario che esprima a pieno titolo la forza dei vostri sentimenti. Se è il suo compleanno o festeggiate il vostro anniversario l’atmosfera dovrà essere perfetta. La mancata efficienza sul lavoro è compensata da una grande sensibilità: sapete leggete nel pensiero altrui.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se ai vostri sogni romantici mancavano i mille violini, ora avete anche quelli: scaricate la musica adatta, acquistate candele, preparate la tavola celebrate l’Amore! Coronamento perfetto? Un viaggetto romantico da prenotare per due, anche se quando non si sa… Creatività, sensibilità, fantasia ai massimi livelli, con queste credenziali potete realizzare meraviglie.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Pappa e ciccia col partner, vi capite al volo e non servono parole per ribadirvi la profondità del vostro coinvolgimento. Se avete figli, seguirli insieme nello studio e nei giochi, è un compito emozionante. Creatività al top, le vostre antenne captano eventi e tendenze di cui ancora non si parla. Siete veri precorritori di mode e tempi, ipersensibili e ricettivi ai minimi segnali dell’ambiente.