Oroscopo del Giorno 26 Maggio 2020 Martedì è il segno del Toro è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 26 Maggio 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Se vi siete regalati un weekend di fuoco oggi non ne resta nemmeno la cenere, l’amore resiste a qualsiasi temperatura e meteo, ma l’eros dorme come un neonato. Siete senza energia e senza mordente.. va un pò meglio per chi ha un’attività in proprio e volente o nolente la deve far ripartire. Probabile deterrente i timori, il rapporto con il pubblico vi spaventa…

LEONE ⭐ EXCELLENT: Tutto bene finché si parla di amicizia senza vincoli né promesse, ma se la coppia c’è e il partner si aspetta da voi stabilità emotiva e senso del dovere, oggi i battibecchi si sprecano. Instabili, nervosi, lunatici, non siete dell’umore giusto per affrontare argomenti importanti. Se avete un capo isterico tanti auguri, se il capo (sempre isterico) siete voi gli auguri vanno ai vostri collaboratori!

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia bellicosa, tutto un campo di battaglia tra voi, i genitori, i suoceri e, se capitano, anche i vicini di casa polemici. Insopportabili a casa, isterici sul lavoro, solo la sera dopo un bagnetto rilassate e una cena corroborante ricominciate a riprendere il controllo della situazione dimostrandovi… addomesticabili! Per sopravvivere bisognerebbe chiudervi fuori casa per tutta la giornata!

Oroscopo del Giorno 26 Maggio 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dall’amicizia all’amore il passo è breve, anzi per quanto vi riguarda è il salto del canguro, tanta è la passione che vi spinge verso la tal persona. Occhio alle gaffe però, siete così presi da diventare perfino ridicoli. Buona giornata per firmare una trattativa, avviare una pratica, contattare persone. Positivo anche il risultato di un’interrogazione o di un esame universitario, la vostra originalità piace e convince.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Partner battagliero, evidente che vi ha presi per il suo pungiball personale, e qualsiasi cosa cerchiate di spiegargli ve ne dice quattro alzando la voce. Sul lavoro l’interlocutore è odioso, spocchioso, aggressivo, tracotante e la lista degli aggettivi potrebbe durare all’infinito, non fosse che a un certo punto vi scocciate e lo piantate in asso: è ora che la trattativa se la faccia da solo!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il vostro mondo affettivo poggia su basi solide, perché solide sono le vostre convinzioni e la forza del legame che vi vincola al partner. Se vi siete presi una cotta farete subito colpo sull’oggetto delle vostre brame, se la storia c’è già procederete abbracciati. Rampanti in affari, magari fin troppo sbrigativi, cosa che lascia perplesso l’interlocutore facendogli immaginare chissà quali inghippi.

Oroscopo del Giorno 26 Maggio 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Appassionati e possessivi, indubbiamente innamorati, ma sono i vostri modi che non vanno, infatti l’oggetto delle vostre brame sembra non capirvi, o addirittura vi snobba e vi sfugge. Vi eravate abituati troppo bene a casa a gestirvi in piena autonomia, ora invece con il capo isterico che vi abbaia addosso e contro il quale non potete rispondere con lo stesso tono, vi sentite strizzare lo stomaco dal nervoso!

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Erotismo giocoso, tutto può partire da un romanzo o da un film, magari la passione non sarà al top, ma esplorare emozioni nuove fa sempre piacere. E’ solo l’inizio settimana e già sul lavoro vi sentite strangolati: troppi impegni, troppi appuntamenti e un’agenda così piena da contenere tutte le incombenze di una settimana in una sola giornata.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: In famiglia si parla di tensione, ma non è il vocabolo esatto, più che litigare coabitate senza nemmeno guardarvi, forse a monte c’è stato un bello scontro, ma ora sembra che il ghiaccio non voglia sciogliersi. Un pò preoccupati dal fronte finanziario dove spese ingenti e magari impreviste vi obbligano a rifare i vostri conti varie volte e ogni volta vi accorgete di aver sbagliato cifra…

Oroscopo del Giorno 26 Maggio 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Magari l’amore, nel senso di coppia o flirt, oggi non fa parte dei vostri piani, ma se una relazione c’è già in pianta stabile prosegue al riparo da brutte sorprese. Novità invece sul fronte delle amicizie, è arrivato il momento di incontrare di persona qualcuno finora conosciuto solo sui social! Progetti arditi e buoni collaboratori, strano ma vero per un segno che passa per pigro e inconcludente: tutt’altro..

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La passionalità del partner dovrebbe essere un fattore di rassicurazione per voi, ma il sospetto è sempre più forte. Tensioni tra le coppie dal carattere forte, ci si becca soprattutto sulla gestione dei figli. Concorrenza agguerrita sul lavoro e quel che è peggio imprevedibile, non riuscendo ad anticipare le mosse dell’avversario rischiate di andare in panico complicando la situazione con le vostre stesse mani.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sentimenti dolcissimi, tutti zucchero e miele.. Il partner ugualmente coinvolto e passionale quanto voi. Bando alla timidezza, stasera sul tetto di casa vostra si vedranno i fuochi d’artificio! Sul lavoro un buon affare da cogliere al volo anche a costo di sgomitare, tutte le regole adottate finora e improntate alla gentilezza e alla complicità sembrano essere saltate!