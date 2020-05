Oroscopo del Giorno 23 Maggio 2020 Sabato

Oroscopo del Giorno 23 Maggio 2020 Sabato è il segno dell’Acquario è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 23 Maggio 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un filo di superficialità nei rapporti, come se i parametri fossero cambiati, di gente ne conoscete moltissima ma per forza di cose selezionate, qualcuno da incontrare oggi, qualcun altro domani… l’assembramento non si può e non si deve fare, ma soprattutto non ne avete voglia. Sereni in smartworking, ve la sbrigate anche prima del previsto, pronti per caricare l’auto e fare una capatina alla casa di vacanza!

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Partner cupo, possessivo, geloso, insomma oggi gli addebitate tutte le pecche attribuibili all’amore, senza pensare che invece è semplicemente in crisi… forse si sente trascurato, o forse sminuito rispetto alla vostra personalità sfavillante. Tra i colleghi avete ottimi consiglieri, se poi siete il capo, abituato a grandi battaglie, non vi lascerete certo smontare da uno smacco… settimana prossima ripartirete con slancio!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore vi sorride se voi sorridete a lui, ma se gli tenete il broncio, anche lui si allontanerà! I vostri problemi di cuore in realtà non sono di rapporto, solo di comunicazione, potreste abolire le parole, vibrando sulla stessa lunghezza d’onda col partner vi intenderete a meraviglia… Sul lavoro come in amore gli altri fungono da specchio, riflettendo le vostre qualità ma anche le vostre mancanze.

Oroscopo del Giorno 23 Maggio 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐ EXCELLENT: Contro la possessività innata nel vostro carattere e onnipresente nel comportamento tuona il grillo parlante, andando avanti di questo passo anziché legare a voi il partner lo farete fuggire lontano… Giornata pesante da quando il lavoro ha ricominciato a pieno ritmo avete ben poco tempo per riflettere e preoccuparvi della situazione esterna. Nemmeno roseo il trend per chi ha un’attività in proprio..

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è un pensiero, una fissa, che di fatto non entra nel vostro schermo a meno che non siate già in coppia, più impegnati però a litigare e a rinfacciarvi tradimenti immaginari che a sostenervi reciprocamente, coccolarvi e fare l’amore. Le ragioni dei vostri guai sentimentali dipendono dallo zelo che mettete nel lavoro, una vita imperniata sul senso del dovere.

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT: Troppo presi dai vostri problemi lavorativi e pecuniari per aprire le porte del cuore, non siete arrabbiate e nemmeno immusoniti, semplicemente un pò freddi, cosa che al partner dispiace molto. Bisogna rimboccarsi le maniche per rimettere in sesto l’attività e le finanze, attualmente in caduta libera.

Oroscopo del Giorno 23 Maggio 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: In coppia siete sereni e comunicativi, se siete soli aspettate fiduciosi, stranamente non avete fretta, tutto arriverà a tempo debito, l’essenziale è star bene, ricostruirsi interiormente e riprendere le fila della propria vita. Presissimi a riorganizzarvi, chi a studiare in vista dei prossimi esami, chi a reinventarsi un lavoro o, i più fortunati, a riprendere le incombenze di un tempo interrotte dal lockdown.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Rispetto al solito trend non sembrate particolarmente affettuosi ma naturalmente questo atteggiamento non ha nulla a che vedere con la profondità dei vostri sentimenti, la mente vola verso nuovi spazi, smaniosa di romanticismo e di dolci emozioni. La creatività resta il punto focale della vostra attività professionale, oggi però rispetto al solito trend si riduce a favore della logica e della realtà.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amore a 360°, che lo vogliate o no arriva comunque a stanarvi, smantellando una ad una le vostre paranoie. Sereni in coppia, felici con i pupi, veramente in gamba, stanno crescendo a meraviglia e il merito è anche vostro. La creatività è la vostra consolazione, qualunque sia la vostra attività, ammesso e non concesso che attualmente ne abbiate una!

Oroscopo del Giorno 23 Maggio 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT: Pensieri neri o malinconie, la mente torna al vostro passato sentimentale sul quale, parole vostre, converrebbe stendere un pietoso velo… se l’amore c’è non vi soddisfa, se manca lacrimate di solitudine, ma è arrivato il momento di domandarsi se, dopo tante storie finite male, il problema non sia vostro anziché dei vostri partners! Poca voglia di fare, per questo il capo vi guarda male…

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Volete fare i disinvolti ma morite di gelosia, il partner se ne avvede e se la ride sotto i baffi… è proprio questo il suo intento, testare i vostri sentimenti, così ermetici che potreste fare concorrenza a Quasimodo o Ungaretti… il vostro problema è l’ingombro del passato, che faticate a metabolizzare! Se maneggiate denaro altrui vi sentite una stretta al cuore, tanti hanno troppo… e tanti hanno troppo poco!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Troppo stanchi per uscire, una cenetta in famiglia, in abito da casa e con ciabatte ai piedi sembra la soluzione migliore, dopo una bella doccia naturalmente… coi vostri cari non c’è bisogno di sostenere una conversazione brillante. Faticosa ma promettente l’attività in proprio, vi è costata parecchio in fatto di dispositivi di sicurezza, materiali, utensili, ma ora cominciate a tirare un sospiro di sollievo…