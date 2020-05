Oroscopo del Giorno 21 Maggio 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 21 Maggio 2020 Giovedì è il segno della Bilancia è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 21 Maggio 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Comunicare, incontrare qualcuno per strada di vostra conoscenza e fargli “ciao” con la mano sarebbe meglio, un sorriso ma dietro la mascherina non si vede. Con chi conoscete meglio invece si scambiano due parole, sempre a un metro di distanza naturalmente! Se la vostra attività è di tipo intellettuale, incentrata sulla parola, oggi decisamente siete in vena… ma se si tratta di un lavoro faticoso, faticate molto!

LEONE ⭐ EXCELLENT: Tra voi e il partner una lunga distanza, è proprio un raffreddamento del cuore, che va riconosciuto e analizzato con calma. Se sul lavoro siete in proprio avrete la libertà di cambiare idea una, due o cento volte, i vostri dipendenti, pur sospirando e alzando gli occhi al cielo, non potranno fare altro che eseguire. Diversamente vanno le cose tra soci, voi dite bianco e l’altro dice nero, un disaccordo plateale!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Col partner siete pappa e ciccia, ma potreste andare ancora più d’accordo se le rispettive famiglie non venissero a rompervi le scatole con la scusa di portarvi la spesa o di farvi piccoli favori. Sesso e sentimento in direzioni divergenti. Avete un gran daffare sul lavoro, anche se dall’esterno non si vede, perciò nessuno a sera noterà la vostra stanchezza. Particolarmente pesante il rapporto con il pubblico.

Oroscopo del Giorno 21 Maggio 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: La possessività fa parte del vostro dna e di sicuro non cambierà proprio oggi: il partner si potrebbe anche stancare, ma con le vostre arti magiche in fatto di seduzione erotica vi sentite abbastanza tranquilli… Qualunque sia la vostra attività, oggi vi aspetta una giornata dura, con il capo che vi tiene d’occhio e la clientela, se avete contatto con il pubblico, piuttosto battagliera.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Cuore ferito, sfiduciato, annoiato, qualsiasi aggettivo vogliate attribuirgli, ovviamente in senso negativo, sarà calzante! Felici i single senza sogni amorosi per la testa, perché invece quelli che muoiono dietro una persona vivono momenti di sconforto, con l’autostima in caduta libera! Creatività emergente, fa a spallate per farsi notare e avere finalmente il suo posto al sole e le sue ragioni da esternare.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: In coppia la relazione è intensa, magari vi beccate per poi rotolarvi sul lettone. Tensioni tra fratelli su questioni irrisorie, le antiche gelosie non tramontano mai, nemmeno dopo la trentina. Sul lavorovi godete l’armonia della creatività e lo slancio dell’intraprendenza, che oggi lavorano all’unisono per voi. In azienda ambiente sereno, veloce, produttivo ma senza tensioni, meglio ancora a casa in smartworking.

Oroscopo del Giorno 21 Maggio 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Anche se il vostro umore oggi non va al massimo, l’amore vi sorride a trentadue denti, accompagnando questa espressione radiosa con parole dolci e incoraggianti. Il partner vi rassicura: vi adora e continuerà a farlo! L’apparenza è splendida, eternamente giovani, un filo di emicrania se vi arrabbiate ci sta, anche se ben dissimulata sotto l’espressione sempre sorridente.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Pappa e ciccia con il partner, rigorosi ma nel contempo teneri con i pupi, che di riflesso si comportano benissimo. Rampanti sul lavoro, specie se avete appena ricominciato, siete presi dal sacro fuoco… doppiamente se il gruzzoletto accantonato sta scendendo pericolosamente, e reclama rinforzi! Creatività in cerca di stimoli e idee espressive nuove, intanto la mente corre alle prossime vacanze…

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: In famiglia ci si becca parecchio, o forse nemmeno più… ognuno si fa i fatti propri, come estranei. Diversamente vanno le cose in coppia, specie in fase di rodaggio, per le più datate invece il sentimento è più tiepido, soprattutto da parte vostra. Nulla da ridire sul potenziale creativo, semplicemente eccezionale, ma quando si tratta di uniformarvi alle regole… qui casca l’asino!

Oroscopo del Giorno 21 Maggio 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giù il sentimento, in compenso su il sesso, due situazioni ugualmente piacevoli che però non vanno di pari passo, casomai come un’altalena… intanto nuovi amici conosciuti sui social prospettano un incontro di persona! Coi colleghi la sinergia è perfetta, tante teste, ciascuna con un’idea che, confrontate e amalgamate, danno vita al colpo di genio. Nervoso chi è in riapertura…

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Tutto un andirivieni di bisticci e passione, segno che l’attrazione tra voi e il partner non è affatto scemata, soltanto perturbata dalla situazione presente o da uno spiacevole ricordo che non riuscite a scacciare. Sul lavoro, un errore compiuto a monte viene a galla, complicandovi la giornata. Difficoltà a interloquire con persone o società con le quali avete in ballo un affare.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il sentimento c’è ma ve lo tenete per voi, senza sbandierarlo ai quattro venti. Ermetici, troppo, al punto che il partner si chiede di frequente se gli vogliate davvero bene oppure no. E allora cosa aspettate a rassicurarlo? Sul lavoro, rampanti, smaniosi di rimettervi in pista e recuperare tutto il tempo perduto, con relativa pecunia, naturalmente… eccezionali agli esami e in affari!