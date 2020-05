Oroscopo del Giorno 20 Maggio 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 20 Maggio 2020 Mercoledì è il segno del Toro è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 20 Maggio 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Anche senza manuale del seduttore parlate con accenti appassionati e convincenti, che vanno diritti al cuore. Vero che siete originali e individualisti, ma quando vi coinvolgete anche voi sapete mettervi da parte per la felicità del partner. Sul lavoro il colpo di genio arriva quando meno ve lo aspettate, perché la creatività non timbra il cartellino. Spiegatelo al vostro capo, che pretende tutto e subito!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le occasioni migliori arrivano in vacanza, ma questo è logico, stupirebbe il contrario, perciò rassegnatevi ad aspettare ancora un mesetto o due per l’amore. Le coppie già collaudate mal sopportano la quotidianità. Se fiutate la possibilità di un affare o di un contatto utile, non ve lo fate scappare… immaginate un altro lockdown, sareste fritti!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se siete single, una riunione tra amici potrebbe essere l’occasione giusta per un incontro che lascerà il segno… che piacere rivedersi tutti dopo settimane di lontananza! I soldi vanno come acqua, tra acquisti e attività culturali dilapidate buona parte dello stipendio. I casi sono due, o vi sentite stranamente con le spalle al sicuro oppure il futuro vi preoccupa al punto che tanto vale finire sul lastrico…

Oroscopo del Giorno 20 Maggio 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amore dolcissimo e lontano, ma guai a farvi scoprire, se il partner ufficiale vi scopre a messaggiare scatenerebbe un putiferio, segreto è e segreto deve restare! Nostalgia di casa per chi, per questioni improrogabili di lavoro, si trova lontano. Il corpo si rilassa, anche davanti al computer, vedendovi qualcuno vi darà dello sfaticato, ma la mente lavora in doppio captando ispirazioni creative.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Notte stellata tra le braccia dell’amato, quando si parla di trasgressione arrossite, ma quando si passa ai fatti vi dimostrate veri gourmet. Occhi puntati sui quotidiani finanziari, preoccupati per i vostri risparmi, per la pandemia e per l’andamento politico-economico mondiale, vi sentite sottilmente minacciati da circostanze oscure e non riuscite a partecipare all’allegria degli altri.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Campo minato la famiglia, specie se qualcuno rivanga in tono accusatorio eventi e situazioni del passato. Se riesce a turbarvi così però, significa che qualcosa è rimasto irrisolto, il primo step è perdonare a voi stessi. Finanze al sicuro, non è il caso di pensare a un investimento immobiliare, a meno che non vi siate costretti da un trasferimento imminente.

Oroscopo del Giorno 20 Maggio 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: A una storia importante per ora, preferite l’amicizia amorosa, meglio se disinibita: intanto mordete la mela, se poi trovate appetibile anche il torsolo, passate all’atto secondo! Situazione complicata se siete alle prese con un concorso online, rischiate di perdere questa corsa se non ci date subito sotto. Ottimo umore e ottima forma fisica, solo un incubo vi sveglia male, ma vi ripigliate in fretta.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Andirivieni sul fronte del cuore, se siete liberi come il vento, giocate con tutti ma non vi impegnate con nessuno. Strano davvero per il vostro segno, fissato con la coppia e l’amore, ma se una scottatura brucia ancora, avete trovato la ricetta giusta: divertirvi e salvaguardare la vostra autonomia. In azienda oggi non ne potete davvero più, ma non è il caso di farla pagare ai colleghi.. anche loro sono preoccupati!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Da single ve la spassate alla grande, sapete di essere oggetto delle brame di qualcuno, leggete con curiosità tutti i suoi sms, ma da qui a fare una contromossa, ancora ce ne corre! Qualche complicazione in più se la coppia c’è già, nonostante il partner sia gentile e tollerante. Solerti al computer, impegnatissimi a risolvere tutti i i problemi…

Oroscopo del Giorno 20 Maggio 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT: Possessivi lo siete per natura, ma oggi, dopo le dicerie che sentite in giro, lo diventate ancora di più. Inutile marcare stretto il partner, se ha in mente di tradirvi lo farà comunque. E’ possibile avere in mente il lavoro anche la notte? Ma con una grana da risolvere e un progetto in attesa di un ok e soprattutto con tutta la messa in sicurezza degli ambienti lavorativi per farli ripartire il prima possibile, è inevitabile.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è un vocabolo assente oggi dai vostri pensieri, forse qualcuno, segreto, prima di addormentarvi, ma nulla di più. In ansia per il lavoro, per un malessere a cui non sapete dare nome o per il benessere dei vostri quattro zampe, in buone mani ma non lì con voi. Se avete un lavoro autonomo tentate di cavalcare la crisi, specie se il vostro settore consente riconversioni aziendali proficue oltre che socialmente utili.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: In bilico tra amicizia e amore, se siete in coppia il problema non si pone, dividete i ruoli con decisione, un chiarimento in più non è mai troppo. Da single le cose si complicano, forse l’attrazione non è fatale, ma una persona carina, che conoscete da tempo e che vi vuole un gran bene, potrebbe essere un bell’investimento affettivo.