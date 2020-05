Oroscopo del Giorno 19 Maggio 2020 Martedì

Oroscopo del Giorno 19 Maggio 2020 Martedì è il segno dei Gemelli è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 19 Maggio 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: In amore tutto fila piacevolmente liscio come l’olio. In coppia non tradite mai l’unione e la complicità, anche se in mezzo agli altri vi comportate con disinvoltura il filo sottile che vi lega si percepisce a pelle. Sul lavoro il capo è indisponente, sembra fare apposta a propinarvi nuove incombenze, proprio mentre guardate impazienti l’orologio aspettando l’orario di uscita. Buoni affari conclusi con abilità e astuzia.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: L’amore oggi si esprime con il linguaggio dell’amicizia, complici nelle attività e nei progetti comuni, ma teneramente nemici nel lettone, dove è la tensione a far scoccare la scintilla. Sul lavoro, se il capo siete voi, oggi datevi una regolata e chiudete un occhio su qualche manchevolezza, la voglia della ripartenza dopo il timore di rimanere a casa senza stipendio, dà alla testa.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Chiarimento doveroso con il partner, probabilmente avete fatto di un sassolino una montagna e ora è arrivato il momento di ridimensionare. Figli ribelli come voi alla loro età, ora finalmente capite il vecchio disappunto dei vostri genitori. Finanze in crescita, magari anche con una piccola vincita: oggi la dea bendata vi solletica col Bingo e il Gratta e Vinci.

Oroscopo del Giorno 19 Maggio 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Possessivi in amore, questo è un dato di fatto, già scritto nel vostro Dna! Oggi però siete anche ipersensibili, basta un sottile cambiamento d’espressione e una parola fuori posto a mettervi in crisi, facendovi ipotizzare tragedie sentimentali che non hanno alcuna ragione né intenzione di scatenarsi! Se il vostro lavoro implica il contatto col pubblico e importanti giri di affari, oggi siete in una botte di ferro!

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Solido affetto e desiderio che bolle sotto la cenere, ma lo stress accumulato durante la giornata vi rende taciturni, poco propensi a parlare d’amore… figurarsi a farlo! Sul lavoro tutto fumo e niente arrosto, di idee splendide ne avete a gogò, ma senza il supporto della concretezza finiscono tutte nel cestino: per ripartire secondo le nuove disposizioni e fare decollare un progetto occorrono sovvenzioni.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le solite manfrine in casa con mamma che critica tutte le vostre scelte e la suocera che rincara la dose. Troppo presi da impegni professionali, a una cena con pochi amici programmata nel vostro giardino rischiate un clamoroso flop. Il lavoro è il vostro punto di forza, il cavallo di battaglia con quale dimostrate tutte le vostre potenzialità. Chiarimento tra colleghi dopo un malinteso.

Oroscopo del Giorno 19 Maggio 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se l’amore c’è, eccolo lì, insieme al vostro staff o alla compagnia di amici che finalmente, bardata di mascherine e presidi vari, stasera decide di riunirsi, magari nel giardino di uno del gruppo, all’aria aperta sarà tutto più semplice. Le vostre ansie e le vostre paure per il lavoro sono tutte dissolte come nebbia al sole: con uno staff complice e collaborativo vi sentite in una botte di ferro.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Contro di voi la famiglia brontolona e il partner esigente, deciso ad arrogarsi lo scettro del comando: e allora lasciateglielo, quando proverà le delizie di certe incombenze e scelte che di regola spettano a voi, cambierà prontamente idea. La vostra forza sta nella mente e nella parola diplomatica, nessuno può contestarvi perché con la dialettica che vi ritrovate dimostrate platealmente le vostre ragioni.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Messaggini intriganti pieni di pathos e di desiderio, bando alla gelosia, tra l’altro estranea al vostro segno: il partner vi adora e i vostri figli sono belli, intelligenti ed educati alla libertà. Giornata intensa, tra trattative, telefonate e una tonnellata di mail a cui rispondere. Di energia di riserva, per fortuna, ne avete a gogò…

Oroscopo del Giorno 19 Maggio 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT: L’amore èargomento da non toccare, considerato l’umore del partner… Parole di fuoco o peggio musi insondabili, alla base la gelosia e una sottile competitività, inspiegabile in una coppia che funzioni! Situazione economica fluttuante che contribuisce a rendervi insofferenti ed emotivamente fragili. Verso un socio coltivate qualche dubbio, non vi va di essere subordinati alle sue decisioni.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se l’amore c’è bolle in pentola, ma ancora segreto, troppo timidi per manifestarlo o forse non ancora sicuri di essere graditi alla persona che vi ha stregati. Preoccupazione inutile, lui o lei vi tiene d’occhio da tempo e se la prima mossa non la farete voi ci penserà il destino! In materia professionale qualcosa sta cambiando, ma è ancora prematuro fare ipotesi su come, quanto e quando.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Passione senza capo né coda, lascia il tempo che trova, ma finché siete presi godetevela, come si fa con un pasticcino al cioccolato, che fa male ma è tanto buono. Buono il lavoro per i liberi professionisti o per chi svolge il proprio lavoro a domicilio, con le idee chiare, tenendo su i tempi, arrivate a fare tutto, faccende domestiche, attività professionali, gestione dei figli e tempo libero.