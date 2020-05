Oroscopo del Giorno 18 Maggio 2020 Lunedì

Oroscopo del Giorno 18 Maggio 2020 Lunedì è il segno dell’Acquario è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 18 Maggio 2020 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Giornata solitaria, pochi amici o anche nessuno, nonostante sia permesso incontrarsi vi sentite distaccati da tutto, desiderosi di starvene nel vostro brodo. I negozi riaprono i battenti e volendo potreste anche farci una capatina, la cosa vi è sempre piaciuta. Ma ora l’assetto finanziario vi ossessiona, la crisi fa temere le spese inutili e al vostro gruzzoletto vi ci attaccate come ad un’ancora.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Col partner c’è freddezza, strano, ma dopo tante giornate passate gomito a gomito ora sentite il bisogno di un pò di spazio personale, aria… E’ il momento della riapertura: sembra facile, quella punta di ottimismo nel vostro segno ve lo fa credere, ma una volta in ballo vi accorgete che non si tratta di un semplice valzerino, ma di una capoeira complicatissima… bisogna saperla ballare!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia tenera, anche se un pò impicciona, si fa in quattro pur di darvi una mano, ma non sapendo cosa fare e come, finisce per crearvi più complicazioni che appoggio. Molto tempo anche troppo dedicato ai figli che, ora più che mai, hanno bisogno di voi, l’amore non si sostituisce con i regali, infatti a loro ne comprate pochi, in compenso ci siete sempre e questo per loro è la sicurezza più importante.

Oroscopo del Giorno 18 Maggio 2020 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se l’amore c’è se ne sta tranquillo al suo posto, se manca non fa una piega, ciò che conta oggi sono le amicizie: vibrate sulla stessa lunghezza d’onda e condividete sogni ed emozioni. Mattinata piacevole, con tanto da fare, se siete anche voi tra quelli che riaprono oggi è un tour de force. Tranquilli, si fa per dire, solo verso sera, ma in mente una serie di incombenze… si comincia proprio bene!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Magari presi dai vostri impegni siete voi a trascurare il partner che reagisce con freddezza, facendovi sentire respinti… insomma, una partita a ping pong di malintesi che rischiano di allontanarvi ancora di più. Se le cose continueranno ad andare bene cominciate a pensare alle vacanze estive e, almeno su questo punto, scoprirete di andare d’accordo: parlare di viaggi vi fa tornare pappa e ciccia.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sentimenti dolci e forti, amate la vostra famiglia e stravedete per i figli, per questo vorreste dare loro molto di più, ma non sono le cose materiali quelle che contano, il vostro affetto ha già un valore intrinseco di gran lunga superiore a tutti i regali che potreste fare loro per manifestarlo: tranquilli, lo hanno già capito e lo ricambiano con pari intensità.

Oroscopo del Giorno 18 Maggio 2020 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Tra amici non si parla che di ripartenza, problemi economici, virus e laboratori misteriosi… Più o meno la vedete tutti alla stessa maniera, magari siete anche ex compagni di liceo formati dagli stessi docenti, con un vissuto comune nello stesso quartiere: anche questo conta. Siete ricettivi, con antenne ricetrasmittenti puntate verso un punto imprecisato dello spazio, captate le idee altrui ma vi fermate lì.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Discussione con il partner riguardo ai figli, li vedete svagati, molto diversi da prima e soprattutto men gioiosi. Se il pupo non c’è ma c’è la voglia, decidete di aspettare ancora. Impegnati in mattinata per la riapertura, al vostro occhio attento non sfugge nulla, la supervisione necessaria prima di sentirvi veramente apposto, pronti a ripartire.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Paradossale, proprio ora che non cercate nessuno e ve ne state sereni e tranquilli nella vostra torre d’avorio ad occuparvi di filosofia, gli altri vi corrono dietro come topolini. Il vostro potere seduttivo fa sempre bingo, soprattutto quando giocate il ruolo del bel tenebroso o della timida ritrosa… Un bel daffare nella sede della vostra attività per la ripresa del lavoro. Qualcosa finalmente si muove!

Oroscopo del Giorno 18 Maggio 2020 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Se l’amato oggi fa comunella con la sua famiglia, facendovi sentire estranei tagliate corto e chiamate un amico che avete voglia di incontrare. Caduta d’umore in serata quando, cambiando di segno la Luna, anche voi cambiate ritmo. Preoccupazione per il lavoro che riparte: se c’è vi preoccupa, se manca peggio ancora…

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se siete da soli ai posti di combattimento oggi questa situazione di solitudine vi avvolge, ma non vi minaccia, rendendovi semplicemente un filo malinconici. Preoccupazioni per un nonnetto di famiglia che in realtà dimostrerà di stare benone, ha solo bisogno della vostra compagnia. Se siete in fase di ripartenza la fatica sarà notevole e la preoccupazione non vi abbandonerà del tutto..

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Magari l’amore non è al top, ma le amicizie calde e affettuose con parenti di vario grado bastano a tappare una falla sentimentale, si spera di breve durata. Sul lavoro le difficoltà ci sono ma chi ne risulta esente al giorno d’oggi? A vostro favore l’adattabilità, la fantasia e la capacità di leggere i segnali dell’universo attraverso i suoi simboli.