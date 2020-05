Oroscopo del Giorno 16 Maggio 2020 Sabato

Oroscopo del Giorno 16 Maggio 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Bella chiacchierata inframmezzata da carezze e bacini con l’amore della vostra vita, parlarsi di sentimenti facendosi tenere promesse, questa sì che è primavera. Lasciate dunque che gli amici vi telefonino progettano un happy hour a distanza… Nonostante la smania di ripartire sul lavoro, a trattenervi c’è la smania di nuovi contagi, per non parlare della mascherina… scomodissima quando lavorate…

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Con il partner, se c’è, non siete in auge, lo sentite lontano, distaccato. O forse siete voi, per effetto delle baruffe dei giorni scorsi, a trattarlo con freddezza. Meglio se siete single, pronti a rivedere gli amici e a riallacciare qualche flirt. Sul lavoro invece siete più capaci e autorevoli, il vostro turno arriverà presto e allora dimostrerete al mondo chi siete e cosa sapete fare!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia ostile o quanto meno prevenuta nei confronti delle innumerevoli nuove fiamme che avete presentato… starete ben attenti a non ricascarci. Meno male che le attuali ordinanze non permettono ancora tale promiscuità e il fidanzato ve lo vedete da soli. Avete investito molto sul lavoro e state raccogliendo i frutti, ora l’essenziale è restare a galla e continuare a lavorare.

Oroscopo del Giorno 16 Maggio 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sull’amore nulla da ridire: il sentimento è forte anche se un filo possessivo, ma per voi –gelosi dello zodiaco- questa è normalità. Magari cuore e lettone non sono in perfetto accordo, ma l’essenziale è che la persona a cui volete bene vi sia fedele e non vi sfugga di mano, il resto si aggiusterà. Se al lavoro ci siete già rientrati fate un bilancio spassionato della situazione, accorgendovi che in fondo nulla è davvero cambiato!

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Discussioni col partner udibili anche dai vicini, se vi beccate con i figli ricordate che per loro è diseducativo vedervi così. Al partner ne diti di tutti i colori, tacciandolo di essere svampito, inadeguato, inaffidabile. Complicato e farraginoso trattare con gli altri, sul lavoro gli affari con la mascherina non girano come dovrebbero, ma forse siete voi a sentirvi impacciati.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Che fatica per il partner conquistarvi, ma ora che ha ottenuto la vostra piena fiducia, apparite, o meglio siete la coppia perfetta che tutti invidiano e a cui vorrebbero somigliare. La creatività oggi è una freccia segreta che colpisce sempre nel segno, se poi ci unite il solito zelo, la serietà e l’impegno di sempre farete bingo. Sotto tono solo le finanze ma dovete darvi tempo, risaliranno anche quelle.

Oroscopo del Giorno 16 Maggio 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è con voi, frizzante, leggero, disinibito. Peccato che l’eros abbia preso tutt’altra direzione: cuore e letto oggi non vanno d’accordo. Combattivi sia che siate in smart working, sia che il capo vi mostri la sua tensione di persona accusandovi di collezionare svarioni e di non esserci con la testa. Si sbaglia di grosso, siete attenti e precisi, senza perdere di vista la vostra bella creatività.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Idealisti in fatto d’amore, soprattutto se una rottura avvenuta tempo fa vi brucia ancora come sale sulle ferite del cuore. Non dovete avere fretta, preferite passare per l’amicizia, in ogni caso siete troppo occupati a salvare il vostro lavoro per pensare subito al principe azzurro o alla principessa azzurra. Difficile parlare di benessere quando c’è uno stato infiammatorio in agguato..

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Pappa e ciccia con il partner e con i figli, proprio voi, fautori della libertà e insofferenti ai legami, scoprite che a casa ci state benone, la sicurezza dopotutto non vi dispiace e se qualcosa non va ve lo tenete per voi. Se prima del lockdown eravate in pista per un acquisto immobiliare, ora è arrivato il momento di ripensarci, sempre che la banca sia ancora disposta a concedervi il mutuo. Indagate!

Oroscopo del Giorno 16 Maggio 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: In coppia qualche scaramuccia ci sta, magari non votate lo stesso partito o in fatto di cinema non avete gli stessi gusti, ma i cuori sono in perfetta sintonia e in un rapporto questa è la cosa più importante. Valide e sincere anche le amicizie, non occorrono lunghi giri di parole, ne basta una per spalancare i cancelli di un mondo interiore.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Siete pappa e ciccia con il partner, era ora che imparaste a fidarvi di lui o di lei che vi ama teneramente e non si sogna nemmeno lontanamente di tradirvi! Casomai siete voi birichini, è risaputo -attraverso le parole degli psicologi- che le cose che si temono e si addebitano agli altri sono quelle che inconsciamente si vorrebbero fare!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia di base serena, perciò evitate di fare sciocchezze e rovinare questa magnifica intesa. Se siete nervosi sfogatevi col pungiball o raccontate i vostri problemi agli amici, le loro dritte saranno consolatorie e vi aiuteranno a vedere le cose da una prospettiva più equilibrata. Vi mancano i bei weekend al mare o al lago, ma non dovete tener duro ancora per molto…