Oroscopo del Giorno 15 Maggio 2020 Venerdì è il segno del Sagittario è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 15 Maggio 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Messaggi simpatici, frizzanti, disimpegnati, quelli che inviate e quelli che ricevete, perché a voi va così, di impegni sentimentali e promesse non se ne parla nemmeno: mentireste a voi stessi e lo sapete. La vostra mente saltella qua e là, collezionando idee geniali da mettere subito a punto. Spicciatevi, non avete molto tempo a disposizione, poi lo tsunami si placherà e tornerete “persone normali”.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dall’amicizia all’amore il passo è breve e se il cuore è libero sarà ben felice di sperimentare anche questa sfumatura del sentimento. Esami e colloqui, tutto rigorosamente a distanza, ma non per questo sfortunati. Proposte di trasferimento per insegnanti, medici, operatori sociali, andate avanti dritti per la vostra strada, l’essenziale è che la famiglia, pur restandoci male, non vi metta il bastone tra le ruote.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amore a tutti i livelli e di tutti i colori, un arcobaleno di rosa, azzurro, verde, giallo turchese… scegliete voi la tonalità preferita, passione, tenerezza, complicità e, purché l’intesa sia buona, comunicazione sempre attiva tra di voi! Finalmente tranquilli in azienda, la vostra società ha ripreso e per fortuna non si parla di chiusura o cassa integrazione. Anche l’attività in proprio riprende animo.

Oroscopo del Giorno 15 Maggio 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Possessivi lo siete per natura, ma questo tenace attaccamento al partner non va giù, lo trova eccessivo, una vera mancanza di fiducia, oltretutto immeritata vi terrà il muso ma gli passerà in fretta, in fondo vi vuole un gran bene e la vostra gelosia è la conferma di quanto tenete a lui o a lei. Giù di morale con il lavoro… per forza, presi come siete dalle vostre storie di cuore!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Fissati per una persona che magari nemmeno vi vede, indubbiamente ricevete più affetto dal vostro quattro zampe, praticamente inseparabile: vi segue come un’ombra, vi fa sorridere, vi consola e vi tiene compagnia dormendo sul letto accucciato ai vostri piedi. Sul lavoro: stacanovisti all’arrembaggio, questa è la vostra giornata, tra grandi progetti e ispirazioni creative da mettere subito a punto.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sentimenti stabili, chi desidera un pupo sarà presto accontentato, chi punta all’amicizia sui social conoscerà un sacco di gente giusta. Se il lavoro vi costringe ad andare lontano, cambiare casa o città non è poi una tragedia, consideratela un’opportunità per ampliare i vostri orizzonti e farvi nuove conoscenze. Piacevole il lavoro se ad accogliervi in ufficio trovate il collega di cui siete segretamente invaghiti…

Oroscopo del Giorno 15 Maggio 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amore in tutte le salse e a tutte le distanze: lontano per sognare senza impegno né legami coercitivi, a distanza ravvicinata, ma sotto l’etichetta di amicizia, per incontrare l’amato bene e non sentirvi vincolati. A decidere in ogni caso sarà il cuore, l’amicizia potrebbe sfociare in un nuovo amore, mentre una storia ormai giunta al capolinea, si riconverte serenamente in amicizia.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: In amore ideale e realtà finalmente coincidono, dopo tanti errori avete trovato la persona giusta e siete determinati a tenervela stretta. Se la coppia c’è ma zoppica è arrivato il momento di prendere una decisione sensata e responsabile. Sul lavoro si torna a guardare al lontano, specie se trattate con paesi regolamentati da leggi favorevoli al vostro business e alla merce che producete ed esportate.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Messaggini criptici ma originali, solo chi è sulla stessa lunghezza d’onda riuscirà a raggiungerne l’essenza, il linguaggio simbolico è la vostra specialità. Amore a tutto campo, senza regole e limitazioni. Creatività ai massimi storici, lo stesso vale per il dinamismo e la potenza muscolare e sportiva, idee geniali corrono alla velocità della luce ma farle circolare non basta, cercate di tradurle in realtà.

Oroscopo del Giorno 15 Maggio 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è unargomento da non toccare oggi, casomai chiedete la domanda di riserva! Magari ce l’avete col partner solo perché parla poco… Sul lavoro siete instabili sia nella progettualità sia nella motivazione, il vostro capo non ha tutti i torti a tenervi d’occhio, se non vi si sprona la pigrizia del segno riemerge, spingendovi all’abbiocco.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ermetici, anche nelle comunicazioni più intime l’altro deve tirare a indovinare, voi non vi sbottonate mai… se non in certi frangenti ed esclusivamente in camera da letto! Vitalità sul fronte del lavoro, qualcosa si modifica, qualcosa si perde e qualcos’altro si guadagna… in ogni caso la crisi vi ha resi più adattabili, curiosi nei confronti delle novità e propensi a cavalcare situazioni inattese.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sicuramente sarete cambiati, perché la vita cambia, ma non è detto che la fase iniziale di un rapporto sia sempre la migliore… forse più eccitante, ma anche molto, molto più difficile… il dialogo salva la coppia e la migliora. Gli affari sono al centro della scena, anche se in prospettiva, c’è ancora molto da rifare prima di tornare alla mobilità di un tempo.