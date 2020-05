Oroscopo del Giorno 13 Maggio 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 13 Maggio 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Poche amicizie ma con quelle poche vi raccontate proprio tutto, illuminandovi a vicenda anche gli angoli più bui della vostra psiche. Il capo è gentile, molto più di quanto vi sareste aspettati, siete voi forse i più recalcitranti all’idea di riprendere le fila della vostra vita in questa “anomala normalità”. Il lato positivo sono le finanze, meno problematiche di quanto avreste supposto grazie ad affari che si annunciano a breve.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Che noia la vostra dolce metà quando comincia a blaterare su tutte le vostre malefatte.! Simpatici gli amici, sarebbe bello incontrarvi.. sui social vi sentite di continuo ma non è la stessa cosa. Se siete il capo contate su uno staff complice e collaborativo, ma se dello staff invece fate parte come elemento valido per gli altri, guardate il boss con rancore: vale meno di voi ma se ne sta lì sul trespolo.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Bella chiacchierata con il partner, almeno su questo punto potete ritenervi fortunatissimi, tutto alla grande tra di voi: sentimenti, dialogo, condivisione di esperienze e ideali. Guadagni e business sono al centro della scena, rimane il fatto che per guadagnare ancora bisognerà poi investire di nuovo, il denaro è energia che va fatto girare con fini non utilitaristici ma umanitari.

Oroscopo del Giorno 13 Maggio 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è un sogno, una dolce fantasia che vi tiene compagnia, attenti però a non scambiare un’amicizia per un sentimento più profondo ed esclusivo: ve la state cantando e suonando da soli! Se il buon giorno si vede dal mattino di certo questo non lo sarà, con il capo severo che urta la vostra sensibilità. Intanto l’occhio guarda avanti, verso gli affari interrotti con l’estero che sperate di riprendere quanto prima.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Basta sospetti e interrogatori al partner, se non siete ancora convinti del suo affetto prenotatevi una seduta dallo psicanalista. Che sgobbata sul lavoro!.. e non solo per compiacere il vostro capo che stimate e col quale andate d’accordissimo, ma soprattutto guidati dal senso del dovere che vi fa sentire bene solo quando fate al meglio la vostra parte.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sereni in coppia, teneri e affettuosi con i figli, dove sta mai scritto che il Capricorno è un tipo algido e solitario? A guardare voi non si direbbe troppo, innamorati della vita, del bel Paese, perfino del vostro quattro zampe che vi segue come un’ombra… Soddisfatti di voi stessi e del vostro lavoro, sapete di valere sommando creatività, pragmatismo e capacità decisionale.

Oroscopo del Giorno 13 Maggio 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Più dell’amore sono i figli oggi al centro dell’attenzione, ragazzi in gamba ma che vanno molto seguiti. Stare al passo con loro non è sempre facile e tanto meno appagare le loro curiosità. Quanto all’amore cullate desideri intensi e segreti, ma non è detto che portino appagamento nel breve. Protagonista della giornata la mente, con tutti i suoi pensieri, i suoi progetti e i suoi sogni.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Senza infamia e senza lode la vita in famiglia, soliti discorsi, soliti gesti, solite abitudini. Qualche appunto ai vostri figli, bravini ma si potrebbe fare anche meglio, queste le parole del genitore incontentabile! Se il lavoro l’avete cominciato la scorsa settimana ora vi sentite già più sereni, come rinfrancati. Sereni a casa se lì ora c’è anche la vostra sede di lavoro, il vostro ufficio, il vostro pensatoio.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Decisamente non siete la quintessenza del romanticismo e dell’affettività, in compenso chi vi sta attorno, dal partner ai vostri ragazzi, fino ai genitori e suoceri, tutti stravedono per voi facendo a gara per coccolarvi… e dire che siete così scorbutici! Finanze fluttuanti, ecco la ragione del vostro malumore, soprattutto se avete appena acquistato casa e acceso un mutuo piuttosto oneroso.

Oroscopo del Giorno 13 Maggio 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sarà anche amore, ma riguardo al partner covate parecchi dubbi e insoddisfazioni. Massima fiducia invece negli amici, in loro credete ciecamente, la loro sincerità è quasi commovente. Se trattate affari complimenti, vi trovate di fronte alla persona più gentile e disponibile di questo mondo. Non occorreranno lunghi giri di parole, la sua sensibilità capterà immediatamente la radice del problema.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Bisogna fare un distinguo tra il vostro idilliaco rapporto di coppia, sostenuto da sentimenti dolci e romantici, e il tran tran quotidiano in casa vostra, appesantito da una quantità di problemini e problemoni. Sul lavoro le trattative sono in corso e dal pathos che ci mettete c’è da scommetterci che andranno a segno presto e bene. Rallentamenti solo per chi sta gestendo un affare immobiliare.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Beati voi che siete circondati d’amore: vi amano i familiari, il partner, i parenti, gli amici… Romanticismo a tutta birra, peccato che occorra tenere le distanze, altrimenti abbraccereste tutto il mondo! Sereni e più produttivi con lo smart working, discreti anche in fase di trattativa, ma attenti a come usate le parole, rischiate di invischiarvi da voi stessi.