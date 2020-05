Oroscopo del Giorno 14 Maggio 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 14 Maggio 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Il sentimento vola con ali di farfalla, il sesso invece è in caduta libera, dunque situazioni opposte e inconciliabili. Se c’è del malessere ve lo tenete in cuore e vi lavora dentro, magari non esploderà mai, riassorbito dagli anticorpi dell’amore, magari salterà fuori dopo tempo. Le finanze altalenanti non funzionano come incoraggiamento, anzi, vi buttano ancora più giù, senza voglia di darvi da fare.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: I vostri problemi di coppia rientrano lentamente nei ranghi, ciò non significa che sarete di colpo pappa e ciccia, ma ritroverete la capacità di dialogare senza urlarvi contro finalmente come complici e non più come nemici. Tensioni al massimo livello sul lavoro, se il capo c’è vi innervosisce contagiandovi con la sua elettricità, dice e disdice di continuo, cambia impostazione, programmi, scadenze.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amate il partner e siete amati, peccato che entrambi siate così nervosi. Forse la convivenza obbligata h24 ha portato in luce problemi quiescenti, ma quando li avrete superati ringrazierete il lock down per avervi permesso di rafforzare la vostra intesa. Se lavorate in proprio oggi non combinerete granché, tutto sembra remarvi contro e combinate un pasticcio dietro l’altro.

Oroscopo del Giorno 14 Maggio 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Sarà l’amicizia il fronte delle vostre passoni, non in senso erotico, ma ideologico. Colpa vostra che mostrate un lato ribelle, sordo ai richiami della logica: anche con i familiari oggi siete intrattabili, soprattutto con le figure femminili di riferimento. Il vostro ribellismo ha le sue buone ragioni, ora che vi ritrovate alle prese con un capo inflessibile, evidente che il lock down l’ha irrigidito.

VERGINE ⭐ EXCELLENT: Amore romantico all’appello risponde assente, amore bugiardo e truffaldino assente anche lui, perché oggi l’amore diventa litigioso e tutti i non detti vengono al pettine, con un urlo plateale. Seriosi sul lavoro, magari un pò annoiati perché si tratta del solito tran tran, più timori che entusiasmo. Solo chi studia e spera in un ruolo importante o almeno in un’occupazione adeguata guarda al futuro con ottimismo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Fantasiosi in amore, accesi dai discorsi romantici e insieme maliardi del partner, ai quali non esitate a rispondere a tono! Simpatico e allegro anche il quattro zampe, quando l’umore in casa è alto anche lui guadagna punteggio. Il vostro lavoro vi piace, siete ben felici di essere rientrati in azienda o di poter riaprire la vostra attività. Sereni e complici con i colleghi, creativi anche nelle mansioni più banali.

Oroscopo del Giorno 14 Maggio 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Riguardo al sentimento nulla da ridire, con Venere forte nel segno spalleggiata da Mercurio siete dolci, simpatici, frizzanti e comunicativi. È il sesso che da oggi cambia registro: se prima andava alla grande, da ora presenta una certa discrepanza, il cuore da una parte, il letto da un’altra. Il vostro capo, sia in smart working che di persona, si rivela oltremodo sgradevole, al punto da farvi scoppiare una bell’emicrania.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sereni con il partner, magari non farete faville ma il vostro ménage tenero e complice fa invidia a parecchi. Sempre un filo preoccupati per i figli che vedete stanchi e svogliati. Il lavoro è il vostro punto di forza e continuerà ad esserlo per settimane, adrenalinici forse, ma fiduciosi nelle vostre possibilità e in una ripartenza cauta ma efficiente. Occhio a non esagerare però!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sul fronte del cuore potreste stare tranquilli, Venere continua a proteggervi lanciandovi baci maliardi, sempre che abbiate voglia di condividere il vostro cuore con qualcuno, perché la smania di libertà assoluta e la paura dei legami, ora più forte che mai, potrebbe trattenervi. Sul lavoro sgobbate come muli, speranzosi nel guadagno. E in effetti rispetto a questi terribili mesi qualcosa in tasca vi entra.

Oroscopo del Giorno 14 Maggio 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Chiuso finora nelle retrovie l’amore torna in auge, stuzzicandovi. Magari non si tratta ancora di sentimento, piuttosto di desiderio erotico, se il partner c’è sarà ben felice di coccolarvi, se manca non resta che attendere la fine del lock down per iniziare una campagna di conquista. Se siete già rientrati in azienda oggi vi sentite finalmente carichi, pronti a vincere tutti i timori.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Romanticismo e passione da oggi fanno il paio risolvendo felicemente un periodo di tensione, più o meno inespressa. Basta silenzi, è ora di dirsi le cose in faccia! Se lavorate in proprio faticate a carburare, ancora troppe difficoltà e la clientela manca. Tra soci poi il corona virus si è mangiato l’accordo e ora ogni sciocchezza è buona per attaccar briga. Se vi sentite a corto di idee dovrete fidarvi di qualcuno.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Turbamenti in famiglia, soprattutto tra fratelli, dove le antiche gelosie infantili di tanto in tanto tornano ad affiorare, più virulente che mai. Ecco perché dalle vostre bocche non escono parole fiorite! A volte siete pieni di entusiasmo e di voglia di ripartire, a volte scornati, intimoriti da quello che potrebbe succedere da qui a qualche settimana.