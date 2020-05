Oroscopo del Giorno 12 Maggio 2020 Martedì

Oroscopo del Giorno 12 Maggio 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: In famiglia si parla di nuove spese, che hanno subito il potere di irritarvi, nondimeno succede con gli amici, qualcuno batte cassa chiedendovi un prestito, come se voi foste Re Mida… Speranzosi nella nuova ripresa, una volta giunti sul posto di lavoro dovete subito ammettere che però non sarà facile, non ha nulla del “come eravamo”… si tratterà di farci l’abitudine, e a voi le abitudini non piacciono!

LEONE ⭐ EXCELLENT: Coppia esclusiva, ve ne dite di tutti i colori e non c’è verso di farvi far pace, unico saggio in casa vostra il quattro zampe, che dalla sua cuccia vi guarda serafico… L’aspetto più importante della giornata è il lavoro, quello che vi assorbe energie, accendendo a tratti le vostre speranze e a tratti la vostra collera… in sintesi: confusione su tutta la linea, soprattutto se vi tocca trattare con persone irritabili.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se l’amore c’è non ve lo toglie nessuno, perciò tenete la mente sgombra per occuparvi di altro, soprattutto di coloro che dipendono da voi: la loro gratitudine è un balsamo per la vostra anima. Avete un gran da fare perché vi dovete riorganizzare, tra pagamenti sospesi, acquisti da effettuare e un sacco di altri piccoli e grandi problemi, tutti da risolvere in giornata. Ce la farete, perché siete svegli e industriosi!

Oroscopo del Giorno 12 Maggio 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Da quando le visite a congiunti e affini sono permesse, la suocera ricomincia a piombarvi in casa con crostate e tiramisù: ottimi i dolci, anche se ingrassano, ma essere costretti a sorbirvela… ve li rende subito indigesti! Tra emicrania e stati infiammatori oggi non vi potete definire in forma, tutti malanni di rapida soluzione per fortuna..

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Affettuosi con il partner e con i figli, che incoraggiate sempre a fare al meglio la propria parte, trovando anche il tempo per seguirli negli studi: la vostra vicinanza è benefica per la loro evoluzione. Tensioni sul lavoro, tutto prevedibile, quasi quasi vi sembra di essere atterrati sulla Luna, in un mondo completamente diverso da come lo avevate lasciato… sorprendentemente facili invece gli spostamenti.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dopo una lunga fase di solitudine, perfino voi eremiti amanti del silenzio e della pace cominciate a desiderare una presenza accanto, magari solo un flirt o una tenera amicizia, se son rose fioriranno… e ormai è proprio stagione! Denaro protagonista della giornata, un pò si spende e un pò si guadagna, il giusto tentativo di far girare l’economia, altrimenti come farebbe a ripartire?

Oroscopo del Giorno 12 Maggio 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Problemini e problemoni di relazione, caso straordinario per il vostro segno parlate poco e malvolentieri, in più resi ipersensibili da una Luna segreta e malmostosa prendete tutto alla lettera… montando su tutte le furie per ogni sciocchezza. Svogliati sul lavoro e pessimisti sul futuro andamento finanziario, solo gli studi riescono a destare il vostro interesse.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Arrabbiatissimi coi vostri figli, disordinati, litigiosi, svogliati negli studi e ancor più con mammina e suocera, che in vostra assenza li hanno viziati vergognosamente… e ora i risultati si vedono! Nervosetti anche i single con un diavolo per capello nei confronti del partner. Lo smartworking comincia ad andarvi stretto ma rispetto al rischio e alle complicazioni che toccano agli altri, siete fortunati!

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT: Malinconici e inquieti, a volte eccessivi e baldanzosi, altre timorosi. Strano, proprio voi, liberi come gabbiani e sempre pronti a tuffarvi in esperienze insolite… prima della pandemia forse, ora l’ignoto vi spaventa. Se siete in proprio o lavorate a casa in smartworking, oggi non ve ne va una liscia: il computer non funziona o non c’è linea, vi accorgete di errori difficili da tamponare in tempo utile.

Oroscopo del Giorno 12 Maggio 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Partner gentile, magari un pò freddino ma l’essenziale è non litigare, lo avete già fatto abbastanza nei giorni del lockdown, chiusi in casa a tu per tu… Se avete un’attività commerciale si riapre con un mix di apprensione e speranza: pochi clienti per ora, ma ne bastano pochi per riaccendervi un sorriso… strano ma vero, voi musoni Cancerini non siete mai stati loquaci e carini come ora!

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Con il partner la discussione verte sempre sugli stessi argomenti: i malumori coi suoceri, la casa troppo piccola, vecchie ruggini irrisolte che di tanto in tanto tornano fuori mettendo a dura prova i vostri nervi. Iniziate benone sul lavoro ma d’un tratto emergono dettagli dal passato che scombinano tutti i vostri piani… l’affare salta, o quantomeno viene rinviato.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Parlare d’amore è prematuro, per ora accontentatevi del vocabolo amicizia, ugualmente appagante e pieno di opportunità, complicità, empatia, emozioni ed esperienze condivise, finora sui social… ma tra poco, si spera, anche fisicamente! Rampanti negli studi, da quando ci si collega da casa siete più motivati e perfino preparati!