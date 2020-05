Oroscopo del Giorno 9 Maggio 2020 Sabato

Oroscopo del Giorno 9 Maggio 2020 Sabato è il segno dei Gemelli è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 9 Maggio 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore verrà poi, o forse non verrà, non ha importanza. Ciò che conta sono le amicizie solide e fidate, a differenza delle passioni queste non finiscono mai. Pochi colleghi coi quali condividete la grande avventura della ripartenza, magari ce la farete a rimettere in piedi un’attività interessante e ben remunerata, magari no, ma l’essenziale è provarci.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Situazione altamente contraddittoria negli affetti: amate appassionatamente la vostra dolce metà. Non vi sentite corrisposti e, anche se questa impressione è un colpaccio per il vostro orgoglio, testardi come può esserlo solo un nativo di un segno “fisso” come il vostro, continuate ad amarla e a restarle attaccata, seppure apparentemente chiusi nella vostra torre d’avorio.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amate sinceramente il partner e lui o lei lo sa, perciò ritenete che certe sciocchezze adolescenziali siano inutili al vostro ménage, già stabile e consolidato. Vi sbagliate invece, una piccola sorpresa, un regalino, una frase speciale, fa sempre piacere. Se siete nel commercio stentate a ripartire, ma non è il caso di farsene un cruccio, mal comune mezzo gaudio.

Oroscopo del Giorno 9 Maggio 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La Fase 2 non permette di godersi la natura nella casetta di vacanza, ma già al pensiero di essere giunti alla fine della settimana lavorativa è una gran cosa: sorridete e concedetevi una seratina speciale a casa vostra. Durante il lockdown qualcosa o qualcuno dev’esservi sicuramente mancato e tra le altre “piacevolezze” anche il cvostro capo. Contenti ora che lo avete ritrovato?

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: In casa vostra ognuno fa quel che gli pare, non vi sentite in una famiglia e nemmeno tanto affiatata. Troppi impegni e lavoro, quasi quasi rimpiangete le settimane dell’emergenza quando, volenti o nolenti condividevate gli stessi pasti e lo stesso soggiorno: la ricorderete come una grande avventura. Benessere è un parolone, soprattutto per un nativo della Vergine, sempre attento alla cura del corpo e della psiche.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ogni volta che siete presi da qualche problema pratico il cuore chiude i rubinetti e ad un tratto diventate sparagnini, non solo in fatto di pecunia, ma anche di sentimenti. Forti emozioni bollono comunque in pentola, incapaci di manifestarsi. Preoccupatissimi sull’entità dei vostri conti, non che abbiate scialacquato, non è nelle vostre corde, ma state davvero facendo i salti mortali.

Oroscopo del Giorno 9 Maggio 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Partner affettuoso, soprattutto se oltre all’amore e all’attrazione reciproca vi legano anche obiettivi comuni ed esperienze. Vi piace chiacchierare, imparare qualcosa insieme, sognare un futuro ancora nebuloso ma già promettente. Comunicare è la vostra specialità e non vi smentite nemmeno oggi, trattando al telefono con clienti in altri Paesi o continenti.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il vostro cuore ha bisogno di conferme, un pizzico di tenerezza, un altro di allegria e la pozione magica è pronta, fate tesoro di quest’esperienza per ripeterla ogni qual volta si rivelerà necessario. Se la vostra attività con lo smart working non si è mai interrotta, oggi potete guardare al futuro con serenità, visti i numeri al telegiornale che lasciano ben sperare vi sentite ormai a pochi metri dall’uscita dal tunnel.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Come una pianticella che si è un pò disseccata sentite un gran bisogno di tenerezza ed amore. Se il partner c’è o se avete figli e famiglia saprete di che nutrirvi e di che nutrire, ma anche i sigle oggi fanno appello all’amicizia. La prima settimana dalla ripartenza si conclude qui e a quanto dicono i numeri, senza novità allarmanti.

Oroscopo del Giorno 9 Maggio 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sesso: vocabolo da dimenticare almeno per ora, se avete voglia di qualcosa di carezzevole rivolgetevi al pelo setoso del vostro quattro zampe: il gesto ripetuto varie volte è già una garanzia di serenità. Focus sulla salute psicofisica, già con qualche passeggiata all’aria sentite che il fisico si sta riprendendo: più tonicità e meno pallore!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se in famiglia c’è un’aria abbattuta, con poca allegria e poco amore da scambiare, stasera fate fagotto e vi rifugiate nella casetta di vacanza l’unica via di fuga possibile. Un certo movimento sul fronte finanziario lo notate, pochino, ma abbastanza per rassicurarvi, dietro le nuvole all’orizzonte filtra una luce chiara. Buon momento per chi sta cercando casa e può approfittare di un calo temporaneo dei costi immobiliari.

PESCI ⭐ EXCELLENT: Solitari, e non date solo la colpa al lockdown, lo siete perché lo avete voluto, presi dalla malinconia e dall’ansia del momento vi ritrovate soli in voi stessi per pensare al senso della vita, del lavoro, di tutte le piccole e grandi cose che prima vi animavano regalandovi una buona motivazione a riuscire. Sul lavoro state puntando troppo in alto senza quantificare le vostre possibilità e le forze in gioco..