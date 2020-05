Oroscopo del Giorno 6 Maggio 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 6 Maggio 2020 Mercoledì è il segno del Leone è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 6 Maggio 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tante cose da dire al partner, alcune sussurrate a fior di labbra, altre dichiarate apertamente, in tono serio ma non aggressivo: con la sua risposta vi chiarite finalmente dubbi e divergenze. L’amore fa miracoli e oggi ne avete la riprova! A casa con lo smartworking lavorate con metà testa su quello che state facendo e l’altra metà persa in una storia…

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Serenità a tutto campo circondati da persone che vi vogliono bene e alle quali a vostra volta ne volete moltissimo, vivete immersi in un’atmosfera fiabesca e tutto vi appare più bello… Siete in armonia con i colleghi, tutti sodali a darsi una mano a vicenda, contenti di avere un posto di lavoro, con prospettive aperte verso il futuro!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Attrazione fatale, l’avvertite come un brivido nella schiena, poi arrivano le farfalle nello stomaco, le campane nelle orecchie… questo sì che è amore! Favorevolissimi angli amici! Se la vostra attività professionale riguarda il commercio, mettetevi tranquilli e continuate a godervi questa strana vacanza che potrebbe essere piacevole se gli ammanchi finanziari non fossero il vostro incubo quotidiano.

Oroscopo del Giorno 6 Maggio 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐ EXCELLENT: Siete possessivi ma questo al partner non piace, ecco perché vi tenete a distanza, senza la complicità che vi lega in altri momenti. Sul lavoro sentite il pressing incombente della ripartenza, tutto da riorganizzare secondo le nuove regole di sicurezza. Dovete sbrigarvi, specie se avete un’attività in proprio, altrimenti il guadagno langue e il debito aumenta!

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Un obiettivo, un sogno, una fantasia, qualcosa che in certi momenti vi tiene compagnia ma che con la realtà non ha nulla a che vedere… agli amici raccontate di non volerne sapere dell’amore e di stare benone da soli, ma se inventassero una macchina capace di leggere i sogni, si scoprirebbero gli altarini: una persona adatta a voi vi manca da morire!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia brontolona, tanto basta per irritarvi: loro non capiscono i vostri sogni e voi non approvate il loro stile di vita, che giudicate monotono e poco stimolante. Migliore la sintonia tra colleghi, dove qualcuno ha ricominciato a farvi gli occhi dolci… Lavorare in un ambiente armonico e ordinato migliora l’ideazione e abbrevia i tempi di esecuzione.

Oroscopo del Giorno 6 Maggio 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Scherzare con gli amici è divertente, ma attenti che la cosa non si spinga troppo in là… se non siete pronti per una bella storia d’amore, rischiate di rovinare anche l’amicizia! Giornata impegnativa soprattutto per chi è alle prese con una decisione radicale, che a seconda del bivio che prenderà, destra o sinistra, cambierà molte cose nella vita, se in meglio o in peggio ancora non si sa…

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sereni in coppia, due caratteri diversi che trovano però vari punti d’incontro: l’amore per il viaggio per esempio, il gusto per l’arte, l’amore per le regole e le tradizioni… Siete in trattativa per un affare che appare e scompare. Positive le compravendite online, sempre guidati da equilibrio e buongusto.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Messaggini romantici a getto continuo, la vostra fantasia non ha limiti e se a caricarla è un amore autentico, scrivete meraviglie degne di un grande poeta. Amore a tutto campo, sia per i coniugati e i conviventi, sia per i fidanzati, che finalmente, grazie all’allentamento delle distanze sociali possono rivedersi e riabbracciarsi, un’emozione dolcissima che vi lascia senza fiato.

Oroscopo del Giorno 6 Maggio 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Col partner non gira e con la famiglia, soprattutto la sua, tantomeno… malinconia per i cuori solitari o chi è giunto alla fine di una storia e ancora non si rassegna al cambiamento. La fretta è una cattiva consigliera e il pressing ancora di più, perché nonostante le ottime intenzioni oggi combinate poco o nulla.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sui vostri fatti nessuno ha il permesso di indagare, il vostro giardino segreto è appunto esclusivamente vostro e la chiave d’accesso la consegnerete esclusivamente alla persona del cuore, ma solo dopo un attentissimo esame, ammesso e non concesso che la reputiate degna di entrare e godere della bellezza del luogo!

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Se il partner vi tiene il muso voi non siete da meno, oggi in coppia non si parla, magari si rivangano vecchie ruggini o addirittura si medita la famigerata pausa di riflessione. Fantasie in azienda, approfittando dell’ufficio semi-deserto, tutti con mascherina e a distanza, ve ne restate con il naso per aria a sognare o a rivangare fatti personali.