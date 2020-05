I migliori caffè italiani in capsule

La nostra Top Ten!

Le 10 miscele più buone: a casa tua come al bar

I 10 migliori caffè italiani in capsule – Se c’è una cosa che la quarantena ha cambiato radicalmente è sicuramente la nostra quotidianità fatta di quella serie di abitudini che ogni giorno facevano parte della nostra routine e che, a pensarci bene, davamo tremendamente per scontate!

Una di queste è sicuramente la colazione al bar (per i più fortunati!) e il nostro tanto amato espresso. Da prendere al volo al bancone del bar, da gustare seduti al tavolino dopo un buon pranzo o da “utilizzare” semplicemente come scusa per stare in compagnia delle persone a cui vogliamo bene!

Noi, amanti del buon caffè all’italiana, non abbiamo voluto rinunciare a quell’aroma che caratterizzava la nostra “normalità” e abbiamo così deciso di stilare in questa lunga quarantena una classifica delle migliori capsule che abbiamo assaggiato..

Ecco allora la nostra classifica dei 10 migliori caffè italiani in capsule da gustare comodamente sul divano di casa.. non sarà come al bar.. ma vi assicuriamo che ci potete andare molto vicino!

Cominciamo dal numero uno, il nostro preferito: Caffè Borbone Miscela Rossa. Una miscela decisa, forte e corposa, per un espresso che dà la giusta carica alla giornata e per chi vuole davvero fare il pieno di energia!

Al secondo posto della nostra classifica: Caffè Illy miscela classica. L’equilibrio perfetto tra acidità e amarezza. Il 100% arabica esprime una nota dolce e fiorita, che si unisce a sentori di pan tostato, caramello e cioccolato.

Al terzo posto un grande classico ma mai scontato: Lavazza a Modo Mio Qualità Oro. Ci ha conquistati con il suo gusto dolce e persistente con note floreali e fruttate. Un aroma intenso e fragrante, dolce e raffinato.

Al quarto posto della classifica c’è lui: Caffè Pellini Bio Arabica 100%. Una miscela arricchita da note di fiori freschi e miele proveniente solo da agricoltura biologica per un gusto pieno e rotondo.

Arriviamo al quinto posto con Nescafe’ Dolce Gusto Espresso Roma: un aroma ricco e intenso, un corpo vellutato con note tostate di ribes nero. L’aroma di questo espresso, sotto la sua densa crema, ti farà sentire proprio come a Roma!

Continuiamo con Caffè Vergnano 1882 miscela intensa: un aroma pieno e fragrante con delle sfumature di gusto speziato e agrumato.

Il nostro settimo posto se lo aggiudica: Caffè Bialetti miscela Venezia per chi, come noi, è amnate dei sentori speziati e vanigliati.

E se volete un gusto caratterizzato da intense note di cacao, scegliete la posizione numero otto: Caffè Cellini Melodico, un’intensità elevata per un gusto equilibrato con una fine acidità. Arriviamo alla nona posizione dedicata agli amanti dei sapori forti. Gimoka Vellutato è una combinazione di sentori di cacao amaro e frutta secca che dona a questa miscela un gusto forte e un prolungato e un avvolgente sentore sul palato.

All’ultimo posto della nostra classifica mettiamo un pò di golosità e decidiamo di posizionare: Caffitaly Espresso Nocciola. L’intenso aroma del caffè si sposa perfettamente con il dolce sapore della nocciola perun equilibrio di profumi e aromi… semplicemente perfetto!

Tutte le miscele della nostra classifica le puoi acquistare comodamente sui siti ufficiali delle case produttrici.

Buona degustazione!