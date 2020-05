Oroscopo del Giorno 1 Maggio 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 1 Maggio 2020 Venerdì è il segno della Bilancia è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 1 Maggio 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giornata di riflessione sulle relazioni sentimentali, se la coppia c’è ma qualcosa la turba vi fatevi un esamino di coscienza, le colpe non sono tutte del partner! Acquisti online per i figli che hanno bisogno di tutto o per un amico che compie gli anni, facendogli recapitare direttamente il dono a casa…Inizialmente la distanza sociale vi ha inquietati rendendovi isterici, ma ora ci avete fatto il callo.

LEONE ⭐ EXCELLENT: Quanta serenità, forza di carattere e fiducia dovete ostentare davanti al partner, quanto mai chiuso e pessimista! Insomma, tocca a voi lottare per tutti e due e se col lavoro è messo male si sente inutile, in preda allo sconforto. Ostacoli in quantità, qualsiasi tentativo facciate per raddrizzare il timone qualcosa si mette sempre di mezzo, il classico imprevisto che cambia la direzione delle cose.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Amore più ideale che reale, sarà colpa del lockdown che frena gli incontri. Il grande amore è il quattro zampe che abbracciate appassionatamente, almeno con lui in fatto di contagi andate tranquilli. Giornata difficile al lavoro, anche a distanza, con un sacco di incombenze da ultimare, siete in pochi e quei pochi devono trottare.

Oroscopo del Giorno 1 Maggio 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐ EXCELLENT: Nulla vi indispettisce di più, quando avete preso una decisione, che qualcuno vi faccia ostruzione obbligandovi a cambiare idea e strada. È il caso della festicciola in famiglia disturbata dalla chiamata d’emergenza del vostro capo, il che vi innervosisce al punto da rispondere male. Anche con i vostri cari comunque non siete per niente carini e vi basta una parola fuori posto per dare subito in escandescenze.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amicizia il punto di forza di queste lunghe giornate, con l’amato non vi beccate, ma questo non significa né passione né attrazione reciproca. Sono gli amici il sale e il pepe di questo momento, vi informano sulla situazione del vostro paese. Il lavoro è in prima linea, ma anche la libertà personale, la salute, la gioia di vivere…!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Innamoratissimi del partner nonostante stiate già insieme da anni, ma se ancora qualcuno accanto non c’è, basta una persona conosciuta in rete e non ancora frequentata a tu per tu, a farvi battere un pò il cuore. Finanze da sorvegliare, non che finora abbiate speso parecchio, risparmiatori lo siete già di base, ma se lo stipendio non arriva dovrete far appello a tutta la vostra pazienza..

Oroscopo del Giorno 1 Maggio 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Nulla da ridire sulla forza dei sentimenti intensi e profondi. Più dialogo nel senso vero del termine, non solo chiacchiere, ma comunicazione profonda con il partner, questo il punto sul quale lavorare ancora. Mente locale sulla possibilità di ripartire col commercio, ma gli ostacoli sono più di quanto non avreste immaginato, provare a rimuoverli o scavalcarli sarà un’impresa.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sentimenti solidi e belli, il virus non ha toccato l’affettività, anzi se ha avuto un effetto positivo è stato quello di rafforzarla. Più severi con i figli che vedete svogliati negli studi e nervosi a causa della lunga permanenza in casa. La creatività potrebbe essere esplosiva, non fosse che, chiusa tra quattro mura, si sente un pò limitata. Per trarre il meglio dall’ispirazione avreste bisogno del contatto con la natura.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ma quale amore, ora più che mai siete single convinti e incalliti e vi ci trovate bene. Se qualcuno si presenta flirtare vi piace, ma oltre a quello non si va, di storie familiari sbagliate ne avete già viste e sperimentate tante. Se lavorate in proprio e intendete riaprire la vostra attività gambe in spalla, dopo una serrata così lunga ora bisogna correre!

Oroscopo del Giorno 1 Maggio 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Possessivi col partner e soprattutto con i figli che, come si suol dire, non vedete interi. Più disinvolti invece le relazioni a distanza e con gli amici, con loro ridete e scherzate sdrammatizzando emozioni e paure inconsce tra storielle e risatine. Acquisti ora sereni, ora problematici, tutto dipende dall’assetto economico personale. In ogni caso attenti a non strafare, considerato il trend economico.

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT: Ai ferri corti col partner, nervosi lo siete entrambi, perciò sobillati dalle rispettive famiglie finite per dirvene di tutti i colori. Nervosi se il lavoro c’è e il capo vi spreme come limoni, addirittura isterici se manca, incerti tra contentezza e paura per l’imminente riapertura della prossima settimana: da un lato non vedete l’ora di tornare a lavorare per lo stipendio, ma dall’altro non vi fidate dell’ambiente.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: In coppia il sentimento è tranquillo, ma lo si può movimentare con qualche trucchetto, un bigliettino nascosto sotto al piatto, un regalino lasciato sul cuscino… tutto si può e si deve rinnovare. Preparati per il lavoro, la riapertura è alle porte.. Quanti contatti da prendere, burocrazia da affrontare, percorsi da sperimentare e reinventare.