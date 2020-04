Oroscopo del Giorno 30 Aprile 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 30 Aprile 2020 Giovedì è il segno del Cancro è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 30 Aprile 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia malmostosa, vivete gomito a gomito eppure ciascuno se ne sta sulle sue, in netto contrasto con la vostra esuberanza e la smani di comunicare affettività a gran voce. Anche per i single di impegno e storie importanti non se ne parla nemmeno… Lavorate di gusto, guadagnate il giusto, ma ancor meglio sarebbe se i proventi fossero maggiori ma minori le spese…

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: In amore siete possessivi e questa non è una novità, il fatto incredibile è che oggi lo diventate per insicurezza, proprio voi, segno potentissimo e regale! Rapporti ballerini con gli amici, durante il giorno vi date una mano chiacchierando amabilmente, ma la sera vi andranno di traverso…Sul lavoro il capo è indisponente, le cose sarebbero diverse se il ruolo si invertisse..

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Atteggiamento altalenante nei confronti del partner, a momenti lo corteggiate come i primi mesi del vostro rapporto, altri lo snobbate, trovandolo perfino irritante. Sul lavoro di voi sentirete parlare solo bene, perfino il vostro capo vi porta in palmo di mano… ma attenti a non dimostrarvi troppo bravi, si potrebbe ingelosire! Fiuto negli investimenti!

Oroscopo del Giorno 30 Aprile 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Imprevedibili ma felici, voi almeno, bisognerebbe sentire la campana del vostro partner… probabilmente disorientato dal vostro repentino cambiamento, di obiettivi e di stile. Un nuovo amore bolle in pentola ma attenti, l’avventura extra per cui avete causato uno tsunami comincia a voler ufficializzare… Denaro e business sono al centro della scena, con le trattative ve la cavate egregiamente!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Innamorati, almeno dell’amore, ma anche della vita, della natura e di tutte le belle cose che potete vedere, godere, creare. Magari all’orizzonte c’è anche una cotta, ma qui converrà fare intervenire subito la logica: illudersi e poi restarci male non è mai divertente! Giornata difficile sul lavoro, almeno le prime ore, poi lentamente le cose si rimettono a posto…

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tutto nuovo sul vostro cielo sentimentale: una cotta, un figlio che si annuncia senza chiamata.. Se ne riparlerà a pandemia finita, ma avere già un grosso obiettivo e una speranza fa un gran bene al cuore. Tutte le energie sono concentrate sull’amore, la creatività c’è e lavora comunque ma i vostri pensieri viaggiano per conto proprio, magari su una nuova storia..

Oroscopo del Giorno 30 Aprile 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: L’amore per ora lasciatelo dov’è, incuneato negli affetti di famiglia e nei ricordi più dolci del passato. Vi va di avere un folto gruppo di amici e di followers, gente allegra e disimpegnata, tenendo la possessività fuori dalla porta. Sul lavoro gliimprevisti sono all’ordine del giorno, soprattutto riguardo a vecchi progetti o lavori già eseguiti e consegnati, che vi tornano indietro con una lamentela.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La conquista è la vostra specialità, piacete perché siete allegri, simpatici, belli, ma con questi chiari di luna, dopo l’iniziale simpatia, l’interesse si arena e non se ne fa nulla! La cosa che di questa crisi socio sanitaria patite di più è la preclusione ai viaggi di lavoro e d’affari, specie i vostri preferiti, oltre confine o addirittura oltre oceano.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Flirt e simpatiche amicizie ma oltre a questo non si va, soprattutto se una coppia c’è già, sempre più zoppicante o in pausa di riflessione. Tensioni anche in famiglia o con i vicini. Sul lavoro geniali come sempre, magari fino a mezzogiorno non fate nulla e poi all’improvviso vi risvegliate, con sguardo da pazzo e una creatività esplosiva.

Oroscopo del Giorno 30 Aprile 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giornata ottimale per i giochi d’amore, dalla dichiarazione davvero sorprendente all’amicizia amorosa, che dà segnali sempre più coraggiosi di trasformazione. Pace fatta tra parenti, finalmente i buoni sentimenti trionfano su ripicche e invidie ingiustificate. Contatti e mansioni professionali conclusi con insolito tempismo… altro che rallentati, oggi procedete a passo di bersagliere!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se state per chiudere una storia non è per incompatibilità di carattere o per noia, probabilmente al balcone del vostro cuore si è affacciato qualcun altro, al cui fascino selvaggio non riuscite proprio a resistere… Sul lavoro è in corso una trattativa a distanza e l’interlocutore vi sorprenderà con una proposta al di fuori degli schemi abituali.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se con il partner c’è stata un’incomprensione parte un confronto a tamburo battente, prima per chiarirsi, poi per dichiararsi un amore inossidabile. Pace fatta a tutti i livelli, solo quando siete in armonia con gli altri liberate il vostro potenziale creativo e il vostro splendido sorriso. Buone notizie dal mondo, i vostri investimenti riguadagnano punteggio.