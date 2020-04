Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2020 Mercoledì è il segno del Capricorno è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: E’ la casa il vostro punto di riferimento in questa giornata fiacca ed è in cucina, appena sbrigati tutti gli impegni professionali, che vi fiondate a preparare una bella cenetta: cucinare vi rilassa, mangiare ancora di più… ma poi non piangete se la bilancia non vi dice ciò che vorreste sentirvi dire! Di una cosa non dovete lamentarvi: lo stipendio che arriva puntale e di questi tempi è un lusso non da tutti..

LEONE ⭐ EXCELLENT: Vero che avete grosse responsabilità sulle spalle, ma nulla di diverso di quanto accadeva ieri o l’altro ieri. Diversi casomai oggi siete voi, che puntualizzate ogni dettaglio e ingigantite i problemi, vedendoli in una luce drammatica. Se svolgete un’attività a domicilio, oggi qualche problemino si presenta anche qui, prima gli ordini stentano ad arrivare, poi vi sommergono in una quantità tale da mandarvi in tilt.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Senza infamia e senza lode, proprio una giornata insapore, con qualche zavorra da scaricare e qualche sogno nel cassetto. Il vero amore oggi è il vostro cagnolone, oppure micio che vi salta sulla spalla facendovi le fusa. Turbati in amore ma sereni sul lavoro, su questo almeno non c’è nulla da recriminare! Il lavoro vi piace e lo svolgete volentieri, specie se indipendente.

Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se il vostro umore deve dipendere dal partner, gli date a malapena la sufficienza: lo vedete distratto, preso dai suoi interessi: fa parte del suo carattere ma alla lunga scoccia! Il buonumore però lo mettete voi con la vostra sensibilità e la voglia di comunicare. Sul lavoro: ambiente sereno e collaborativo, se siete il capo il vostro staff segue le vostre idee geniali, inizialmente con disappunto, poi con interesse sempre maggiore.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Poche parole ma fatti concreti, non siete in vena di chiacchiere, anche negli affetti cercate sostanza! Importante è avere accanto un compagno in grado di condividere gli alti e i bassi, ma se siete spaiati non ne fate un dramma, fedeli al vecchio detto “meglio soli che male accompagnati”. Un affare complicato, un esame impegnativo o una fase delicata del vostro lavoro, preoccuperebbero chiunque, ma non voi..

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Niente nubi sul fronte del cuore, solo una bella luna romantica che vi invita al sentimento e alle confidenze intime sussurrate all’orecchio. Serenità e armonia cementano la coppia e rafforzano i legami d’amicizia. Lavoro sì ma non solo, per star bene e godervi la serata date spazio a qualche sfizio, dal film in tv alla playstation, l’essenziale è sgombrare la mente e cambiare file!

Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ EXCELLENT: In coppia oggi si parla poco e solo a monosillabi, non siete arrabbiati, anzi al partner volete un gran bene, solo un filo annoiati, presi da altri pensieri, di lavoro e finanze. Sul lavoro, sapete di avere grandi risorse e vederle inutilizzate vi demotiva, anche se l’ambiente è sereno e lo staff simpatico e complice. Rassegnatevi a fare di necessità virtù…

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Avete la sensazione di esservi arenati al punto che la relazione che non va né avanti né indietro: vorreste più slancio, più pathos, più allegria, invece dovete accontentarvi di sogni, elucubrazioni mentali, profonde ma noiose. Rimpianto per una persona ormai scivolata nel passato. Rispetto all’impegno che mettete nel lavoro e all’originalità delle idee, i guadagni non sono adeguati, vi meritereste molto di più.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Niente di drammatico in famiglia, siete solo un pò irritati per la piega presa dalle discussioni. Argomento del giorno l’educazione dei figli, la divisione dei ruoli e qualche miglioria da apportare in casa prossimamente. Solito tran tran sul lavoro col capo esigente e i colleghi solidali anche a distanza.

Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Col partner fate micio micio da mattina a sera e anche se lui o lei sulle prime sembra distante, ci pensate voi col vostro filtro magico a riattizzare la fiamma. Fondamentale la voglia di ascoltarsi e capirsi, prima che amanti siete grandi amici. Poco svago e molto lavoro, per realizzare il progetto che avete in mente dovete attenervi scrupolosamente alla tabella di marcia: squadra unita e affiatata.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: In coppia qualche battibecco vola nell’aria, nuvole grigie offuscano temporaneamente la vostra serenità, ma se pensate a un temporale rasserenatevi, è ancora lontano. Forse oggi non farete i fuochi artificiali, ma condividendo interessi, ideali e stile di vita. Progetto di lavoro accolto con interesse, anche se con una crisi economica in atto non è momento per azzardare nuovi progetti.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il segreto della vostra intesa con il partner è la condivisione, vi piace fare tutto insieme, dalla colazione da preparare, ai figli da seguire nei compiti. Ménage familiare ben organizzato, perciò i figli sono sereni e le vostre carezze tenere e sgombre da sospetti. Se siete nel ramo commerciale, su con la vita, se per ora è tutto bloccato la luce in fondo al tunnel comincia a vedersi..