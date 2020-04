Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2020 Martedì

Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2020 Martedì è il segno della Vergine è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Bel dialogo con il partner per buona parte della giornata, con una caduta di tono familiare assorbiti da grane familiari oppure dall’interferenza dei suoceri, che a distanza continuano a rompere…. Tante idee in mattinata, specie per i liberi professionisti che annusano già l’odore della ripartenza… sempre che il virus non cambi all’improvviso le carte in tavola imponendo una nuova frenata, ancora più problematica della prima.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Un’amicizia amorosa che vi sembrava incanalata così bene oggi subisce una brusca virata, forse dite qualcosa di sbagliato che offende o almeno fa pensare l’altro, interrompendo la splendida corrente energetica che vi ha uniti finora. Novità spiacevoli si annunciano all’orizzonte, magari le potrete fronteggiare e in ultima analisi vireranno al positivo, ma per ora vi generano ansia rendendovi isterici.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La coppia continua ad essere felice, gestire insieme i vostri bambini ha affinato la sensibilità di entrambi rafforzando l’intimità, andate perfettamente d’accordo, sia di giorno sia di notte… Di colpo tornate coi piedi per terra, realizzando che avevate perso il filo: nonostante il lockdown siete e rimanete professionisti, questa non è una vacanza, ma un nuovo stile di vita.

Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Possessivi in amore, cercate di razionalizzare il problema controllando le emozioni con la mente, ma non è facile come credete perciò sui vostri moti inconsci dovrete lavorare parecchio. Progettualità, logica, voglia di rimettervi in pista e ripartire con una fretta incredibile per il vostro segno, sempre piuttosto cauto e lento nelle decisioni. Essenziale non perdere di vista la razionalità.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore resta il punto debole del momento, ma se non c’è potete ripiegare sulle amicizie numerose e da oggi anche più tenere e propositive. Aumentano anche i contatti virtuali con stranieri conosciuti in vacanza o durante gli studi all’estero. Rispetto ai conti guardate all’estero, agli aiuti europei, alla borsa che sembra in risalita, augurandovi che lo sia per davvero riguardo alle vostre scelte azionarie.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se in coppia qualcosa da chiarire c’è fatelo ora, ma prima di aprire bocca provvedete a frenare il linguaggio. Il lavoro è l’unica cosa che oggi gira davvero bene, meglio in mattinata quando creatività e intuito vi consentono di ottenere performance d’eccezione, aggiudicandovi i complimenti di tutto lo staff… virtuale finché vi pare ma fanno comunque piacere.

Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è l’unico baluardo che ancora tiene, perderete la testa ma non il cuore che continua a palpitare intensamente per la persona amata, anche se il dialogo è più stentato i sentimenti non hanno bisogno di lunghi discorsi. Se avevate dei progetti e smaniate per la ripartenza, complici le stime numeriche diramate dalla Protezione Civile rispetto alla vostra città, perdete buona parte della vostra baldanza dubitando fortemente delle decisioni governative…

BILANCIA ⭐ EXCELLENT: In famiglia la tensione si taglia col coltello, un vero peccato perché i sentimenti sono solidi, beccarsi è uno sfogo ma se ve lo precludete vi create più danno che vantaggio. Pensieri altalenanti riguardo al vostro gruzzoletto, ora siete depressi, ora speranzosi senza trovare la giusta via di mezzo. Anche il fronte dello studio e del lavoro oggi è in preda alle emozioni.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Col partner e i figli il sentimento è forte e non si farà certo spaventare da un passaggio planetario. Vi volete bene e continuerete a volervene a vita! È l’accordo stasera che perde qualche punto, in casa tutti nervosi per via degli spazi limitati e della mancanza di privacy. Il lavoro è il punto focale della giornata, specie se avete un’attività in proprio che reclama modifiche impellenti.

Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è sempre nelle retrovie, qui almeno le cose non cambiano, varia invece la sensibilità con cui vivete la vostra storia affettiva: meno colpe al partner e qualcosa a voi stessi, i problemi si creano e si vivono in due! Più vivace e costruttivo anche il dialogo sui social con amici e colleghi, il vostro mondo affettivo si sta ripopolando, soprattutto perché voi stessi oggi siete più ricettivi.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Sbagliato prendervela calda ogni volta che il partner vi fa un’osservazione, per molto tempo avete tenuto il coltello dalla parte del manico facendolo sentire reo di chissà quale colpa. Siete ai ferri corti col socio, rispetto alla ripartenza avete idee diverse e anche tempi differenti, sbrigatevi a conciliarvi altrimenti rischiate un patatrac.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se la vostra affettività ha avuto qualche riserva ora torna a manifestarsi libera come un aquilone in volo. Tante parole dolci, messaggini a sorpresa o addirittura piccoli regali al partner e ai figli anche se non è il loro compleanno e nemmeno una data importante. Motivo? Vi stanno sopportando, anche se siete così lunatici e imprevedibili, perciò meritano un monumento… almeno di cioccolato.