Oroscopo del Giorno 25 Aprile 2020 Sabato è il segno della Vergine è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 25 Aprile 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Fissati su una persona che magari nemmeno vi vede, gli amici non fanno che ripetervelo ma voi continuate imperterriti, più ostinati di un mulo! Un filo di possessività gratuita anche in coppia, non avete ragioni per dubitare eppure lo fate! Il capo, che anche a distanza, vi chiede sempre qualcosa in più di quanto non gli possiate dare..

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Partner battagliero, oggi vi presenta i conti con gli interessi: se gli avete fatto uno sgarbo risponde con due! Se a prendere le parti dell’uno e dell’altro entrano in gioco le rispettive famiglie, si salvi chi può: le vostre incomprensioni dovreste sbrigarvele da soli! Se avete un’attività in proprio, nonostante tutto tiene, riconfermandovi che avete fatto la scelta giusta.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore oggi ha il sapore della quotidianità, tenero, sensuale e sonnolento: nulla di speciale, neanche nel letto, ma pace e condivisione firmano le pareti del cuore! Oggi avete ottime ragioni per sentirvi soddisfatti del vostro lavoro, che vi concede spazio libero per la creatività e per una gestione più personale dei vostri ritmi.

Oroscopo del Giorno 25 Aprile 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La possessività fa parte del vostro DNA e non si smentisce nemmeno oggi. Di strano, però, c’è che non la tollerate nel partner, anche sentirvelo addosso troppo spesso vi rende elettrici. Importante per la serenità della coppia condividere progetti e ideali, fa bene all’amore. Importante mantenersi in esercizio con le lingue straniere, quando il lavoro riprenderà non fatevi trovare impreparati.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Pappa e ciccia con il partner, chiacchierate, sognate una casetta nuovi e dei figli. Solo su un argomento trovate motivo di scontro: il lavoro dell’uno o dell’altro, che vostro malgrado vi allontana. Lavorare bisogna, anche se il lockdown ha bloccato molte attività. Se siete impegnati con il telelavoro, potete essere contenti, riuscendo a gestire sia l’attività professionale sia la casa.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tenerezza, sensibilità e tanto affetto, appena venato da un filo di insospettata possessività. Per fortuna al partner non dà fastidio, anzi la considera una prova d’amore! Se qualcosa in casa di guasta bisogna provvedere, col fai da te potete arrangiarvi da soli, ma se si tratta di un elettrodomestico, parte la ricerca dell’acquisto più conveniente online.

Oroscopo del Giorno 25 Aprile 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Il sentimento è intenso, ma tutto autoriferito, condito con un filo di narcisismo. Anche la sensibilità sembra fuori uso. Insofferenza nei confronti dei figli, a vostro dire troppo chiassosi e vivaci, forse non ricordate più come eravate alla loro età! Dovete prepararvi ad affrontare tutti gli imprevisti della giornata (e ce ne saranno parecchi), con animo il più possibile sereno.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Partner tranquillo e rassicurante e quando occorre tenero, pepato al giusto nei momenti di massima passione. Proprio la persona ideale, quella che nella favola vi è stata riservata dal destino: nascendo vi siete incontrati ed è una grande fortuna! Pesante il lavoro, soprattutto se vi siete messi in proprio e oggi rimpiangete con amarezza la scelta compiuta.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: In solitudine, se l’amore è finito rivedete mentalmente i bei tempi dell’inizio, quando tutto vi appariva roseo e possibile; se sta ancora in piedi ma zoppica vi arrabbiate con il partner ma soprattutto con voi stessi per essere scivolati in questa situazione. Sul lavoro: tesi verso un obiettivo ambizioso, volto almeno a mantenervi in piedi (e di questi tempi è già qualcosa!).

Oroscopo del Giorno 25 Aprile 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il partner vi ama e voi amate lui o lei, un interscambio difficile e sofferto, ma sotto sotto valido, candidato alle nozze d’oro. Per gli amici siete la coppia perfetta, tutti vi ammirano, qualcuno (ma per fortuna pochi!) vi invidia! Giornata difficile per chi fa affari a distanza con un interlocutore più duro di una roccia, che non si scalfirebbe nemmeno con uno scalpello.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: In coppia c’è tanto amore che chiede di essere dichiarato e manifestato apertamente. Fondamentale tenere lontani dal vostro nido genitori e suoceri che creano interferenze e si beccano anche tra loro! Guasto domestico tanto per cambiare, tanto con il fai da te siete bravissimi, in quattro e quattr’otto rimettete tutto a posto…

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: In amore guai ad affrettare i tempi: se avete adocchiato in un amico una possibile fiamma, aspettate che cuocia a fuoco lento, mai porre i buoi davanti al carro! Nessuna voglia di fare, magari nemmeno di alzarvi: il solito tran tran, noioso ma almeno non sfianca. Piacevole la chiacchierata serale tra amici, sia pure solo online, basta comunque per sentirvi cittadini del mondo.