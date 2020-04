Oroscopo del Giorno 24 Aprile 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 24 Aprile 2020 Venerdì è il segno dei Gemelli è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 24 Aprile 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Considerazioni profonde e scambio di valide informazioni tra amici, solo i legami più profondi resistono a questa tempesta: con i compagni d’asilo e delle elementari siete sempre pappa e ciccia. Lavorando da casa avete ritmi più rilassati, ciò nonostante vi sentite spaesati, l’energia del gruppo vi garantiva quella velocità che nell’ambiente familiare sembrate aver perso.

LEONE ⭐ EXCELLENT: Amore, ma quale amore? Single di ferro o piantati con un doloroso due di picche, vi leccate le vostre ferite in solitudine: probabilmente dovete ancora assorbire il colpo e non è facile! Varie complicazioni anche sul fronte lavorativo: il vostro capo non ci sta con la testa, combina un sacco di sciocchezze e naturalmente le addebita a voi.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Giornata imprevedibile sul fronte lavorativo, sia a casa con lo smart working, sia in azienda dove, magari contro le vostre aspettative, si è ricominciato prima, la tensione è altissima: bella forza, tante promesse, ma i dispositivi di sicurezza sono davvero quelli previsti dalla legge? Covate forti dubbi, per questo motivo siete preoccupati, ma aspettate a parlare prima di sollevare un vespaio..

Oroscopo del Giorno 24 Aprile 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐ EXCELLENT: La possessività del partner oggi vi sta stretta, siete insofferenti a tutto, perfino ai doveri familiari che prima avete sempre amato come fonte di sicurezza. Battaglie senza motivo, ma non per questo meno urticanti. Muro contro muro tra voi e il capo, lui impositivo e autoritario, voi ribelli e insofferenti a qualsiasi ordine dall’alto.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Presto per pensare ai viaggi e agli affari coll’estero, ma vedere almeno una porta socchiusa vi fa ben sperare per il futuro. Stranamente ambiziosi in amore e proprio per questo eterni insoddisfatti, probabilmente si tratta di una copertura: state troppo bene da soli per impaludarvi in una storia che facilmente non avrà esito felice per colpa del vostro caratteraccio…

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT: Come vi piacerebbe spendere e spandere per divertirvi e invece niente, primo perché il lockdown lo impedisce, secondo (e ancora più importante) perché non avete denaro con questa mostruosa crisi.. Figli capricciosi in grado di farvi perdere le staffe, proprio oggi che avete bisogno di silenzio per riflettere e lavorare, la voglia di sculacciarli per benino si fa sempre più forte.

Oroscopo del Giorno 24 Aprile 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’imprevisto vi spaventa, ma avete ottime potenzialità per tenerlo a bada. Nulla da ridire sul fronte del cuore dove vi vanno tutte dritte. Se il partner c’è tubate come due colombe, se manca, complici i social sentite che qualcuno è già in avvicinamento. Troppi imprevisti sul lavoro vi tolgono la voglia di fare, però, invece di fermarvi davanti al primo ostacolo, attivate la dote della lungimiranza e guardate avanti.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giornata seriosa che lascia poco spazio alla fantasia, penalizzando erotismo e svaghi. Il sentimento tiene, se è profondo ovviamente, perciò oggi le coppie privilegiate sono quelle datate: quasi fratelli insomma, ma con una complicità e un affetto da guinness. Con i titoli finanziari non si può giocare, volate basso lasciando che la tempesta passi, anche se potrebbe andare per le lunghe…

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT: Che giornataccia! L’amore è una parola assente nel vostro vocabolario, soprattutto se avete appena concluso una storia e non avete nessuna intenzione di riaprire un altro capitolo. Tensioni emotive anche in famiglia, non vi sentite capiti. Preoccupati se il lavoro manca, esplosivi se c’è e va contro le norme governative..

Oroscopo del Giorno 24 Aprile 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Se avete finito una storia o il lungo lockdown l’ha allentata inutile piangerci su, evidentemente lui o lei non vi meritava e di continuare non ne sarebbe valsa la pena. Anche per le coppie ancora insieme momento di crisi, il sentimento perde punti e il sesso non esiste, ma tornerà! Prima però dovrete trovare l’ottimismo e l’entusiasmo per la vita, la passione ne sarà una conseguenza.

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT: Giornata no: nel mirino casa e famiglia, ma anche il rapporto con voi stessi e il peso del passato torna a soverchiarvi. Rimpianto per una storia che siete stati voi stessi a chiudere, forse per gelosia, forse per un impennata d’orgoglio. Il lavoro è fermo, specie se avete un’attività in proprio che per ragioni burocratiche stenterà a riprendersi: mancano i fondi, gli spazi, le protezioni..

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il fisico è provato, ma la mente vola libera con la velocità e la disinvoltura di un aeroplano di ultima generazione. Messaggio mozzafiato proprio da una persona che pensavate di aver perso e che vi avesse già dimenticati. Invece no, torna all’improvviso scombussolandovi come un tornado… Se lavorate in smart working la giornata sarà meno pesante..