Oroscopo del Giorno 23 Aprile 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 23 Aprile 2020 Giovedì è il segno dell’Acquario è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 23 Aprile 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Splendida serata insieme alla persona amata, chiacchierate, fate progetti e insieme vi sentite invincibili, una vera forza della natura. Giocosi con i figli, disinvolti con gli amici, scambiandovi opinioni e consigli in rete. Scontri e rivalse con il vostro capo sono all’ordine del giorno, razionalmente sapete che non conviene, ma quando la furia si impossessa di voi non c’è nulla da fare.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dal partner vi aspettate partecipazione, anche dal punto di vista erotico, la fedeltà è importante ma non vi basta, va bene anche polemizzare, purché ci sia dialogo e un continuo scambio di energia. Solito tran tran sul lavoro, ma ormai non vi basta più, vi manca il contatto con il pubblico, le luci del palcoscenico vi elettrizzano, portando in luce la vostra parte migliore.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se il colpo di fulmine arriva passa attraverso il dialogo e qualche esilarante sciocchezza postata in rete dal vostro gruppo di amici mattacchioni: sentirvi complici vi avvicina, facendovi scoppiare in una pazza risata… Operativi sul lavoro, efficienti e diplomatici nelle trattative, il fatto di agire al telefono o in videoconferenza non vi turba affatto, la vostra faccia tosta supera anche i limiti imposti dalla tecnologia.

Oroscopo del Giorno 23 Aprile 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia tenera ma ingombrante, contraria a qualsiasi iniziativa intendiate prendere. Blindati dal pomeriggio all’abbiocco, il lavoro si accumula senza trovare la forza di concluderlo. Un affare a sorpresa, sulla carta va tutto a meraviglia, ma sotto c’è l’inghippo, peccato ve ne accorgiate troppo tardi! Risultato: non vi portate a casa nulla di sostanziale, per ora solo complimenti e promesse, chi vivrà vedrà!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giornata anonima, nessun pianeta contrario ma nemmeno amichevole. In primo luogo amate la vita, i vostri figli, i vostri quattro zampe, poi il lavoro, le abitudini, l’ambiente che vi circonda… insomma, il pianeta Terra! Perciò ve la prendete tanto contro i soprusi e gli abusi che vengono fatti a suo danno, soprattutto se in nome del dio denaro!

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT: Giornata da archiviare, con tutte le sue stellacce in aspetto disarmonico. Problemi famigliari e qualcosa che a casa si guasta all’improvviso, forse la lavatrice o forse il forno, proprio mentre state preparando una torta salata per la cena. Se lavorate in proprio o avete un’attività professionale impegnativa, il premio di consolazione sono i guadagni, che vanno a rimpolpare un gruzzoletto in crescita.

Oroscopo del Giorno 23 Aprile 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giornata super, tutti gli astri a favore. Il vostro magnetismo unito alla dialettica fa sempre bingo! Divertenti e propositivi di giorno, bollenti la notte: impossibile non innamorarsi di voi, infatti il partner è grigliato come un gambero! Oggi siete lanciatissimi, specie se il vostro lavoro non è semplicemente impiegatizio, ma consiste in un servizio di utilità sociale.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Lo scontro con il partner (o con l’ex) riguarda l’educazione dei pupi, che voi volete liberi e disinvolti ma che a volte i vostri amici trovano insopportabili. Sul lavoro, un problema da risolvere proprio all’ultimo minuto, tipico del vostro capo che la patata bollente la scarica sempre a voi. Sarete pagati con le lodi ma non in denaro: il salvadanaio come sempre continua a lamentarsi.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Mettete da parte il muso e quell’espressione preoccupata, oggi vi aspetta una giornata piacevole. Se il partner c’è, il dialogo fluisce allegro e imprevedibile, partendo da un argomento impersonale finite con il raccontarvi mille cose che non avete mai saputo l’uno dell’altro… Sul lavoro: anche online riuscite a divertire, parole e smorfie ilari portano un pò di allegria…

Oroscopo del Giorno 23 Aprile 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT: Nervosi già appena svegli. Possessivi nei rapporti, come è nella vostra natura, vi abbarbicate alle persone care, terrorizzati all’idea di perderle. Tenetevi stretto il partner con una cucina paradisiaca. Tensione e malumore sul lavoro, il collega spocchioso vi osserva sperando di identificare errori che non perderà occasione di spifferare al capo..

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Partner rompiscatole, l’amate molto ma quando interferisce con i vostri programmi diventate scorbutici e chiudete le comunicazioni: silenzio stampa sui vostri sogni, vi sentite incompresi…Idee chiare riguardo a un progetto personale o lavorativo, magari un pò troppo ambizioso, ma tanto, tanto accattivante…

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Senza infamia e senza lode, di giornate così ne avete già viste tante e tutte le avete attraversate sbadigliando. Il vero grande amore è il vostro amico a quattro zampe. Di amici propositivi sì, ne avete più d’uno.. ma voi volete di più, l’anima, il cuore, la mente, un amore totalitario e totalizzante. Lavorare vi piace, soprattutto se siete autonomi. Se avete un’attività commerciale scalpitate per poter riaprire.