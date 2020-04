Oroscopo del Giorno 22 Aprile 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 22 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tutto si potrà fare ma a tempo debito, tenendo conto non solo dei desideri e delle voglie, ma soprattutto la realtà pratica e il contesto del momento. Sesso e sentimento viaggiano a braccetto, col partner discutete amabilmente di tutto, senza motivo di scontro. Sarà l’effetto della pandemia o un miracolo? Sempre attivi con lo smart working e sempre guardinghi nei confronti dei colleghi competitivi.

LEONE ⭐ EXCELLENT: Isterici con il partner che, a vostro dire, ve l’ha fatta grossa. Magari lui o lei non immagina nemmeno come e vi fa un sacco di moine cercando di attrarre la vostra attenzione con messaggini nascosti… Il vostro capo la fa facile: detta ordini, tempi, ritmi, senza tener presente dei nemici materiali e occulti che girano attorno a lui e a tutti i suoi dipendenti.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Bei guai che combina il covid-19 sul cuore, non in senso fisico ma sentimentale! In casa tutto il giorno con il partner potrete scoprire di amarlo follemente o viceversa di aspettare con entusiasmo sempre maggiore la telefonata di un collega… Scalpitate dalla smania di concludere un affare lasciato in sospeso con il lockdown e a giudicare dalle incertezze governative probabilmente dovrete attendere ancora un pò.

Oroscopo del Giorno 22 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Buon compleanno, anche se di certo non dello stesso tenore degli anni scorsi, tutto è cambiato nella vostra vita e per voi, lenti ad elaborare le cose, è un vero problema! Tanta voglia di carezze, tocchi, coccole e se con il partner il problema non sussiste, con amici e parenti non ve lo potete permettere e dovete farvene una ragione. Tutto tranquillo se state lavorando da casa, la vostra azienda tiene e lo stipendio è assicurato..

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se un partner c’è già e convivete più o meno felicemente da un pò, condividerete ideali e progetti. Ma se aspirate alla scossa elettrica che scatena le farfalle nello stomaco e fa sentire il suono delle campane, rassegnatevi, questo non è momento. Oggi il lavoro è particolarmente impegnativo per via del vostro capo, impaziente di rimettersi in pista e ripartire, per il tornaconto di tutti dice lui.. ma soprattutto del suo!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: In famiglia come sul piano professionale il passato vi dà lezioni per il presente e il futuro. Al centro della scena famiglia e figli, sono i vostri amori per i quali sgobbate come muli cercando di guadagnare sempre di più, per garantire loro tutto il necessario e il superfluo. Solo una dritta: soldi, comodità e piaceri sono importanti, ma il vostro amore lo è ancora di più.

Oroscopo del Giorno 22 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Belli e sani con Venere nel segno, sempre allegra e serena, come se tutto il resto le scivolasse addosso. Pappa e ciccia con il partner, seppellita l’ascia di guerra e accantonato ogni motivo di screzio, scoprite di volervi un gran bene e grazie al lock down vi siete pienamente ritrovati. Anche da casa sgobbate come matti, mantenendo contatti e concludendo affari in video conferenza.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Rapporto di coppia dialettico, si discute molto, soprattutto riguardo ai figli: uno dei due è per la linea morbida basata sul ragionamento e l’esempio, ma l’altro, propende per la sana sculacciata. Se avete appena acquistato casa continuerete a pagare il mutuo, se ancora non l’avete ma qualche soldino sotto la mattonella c’è guardate avanti, col crollo dei costi forse riuscirete ad aggiudicarvi la vostra capanna!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Stop al consumismo, alla globalizzazione, all’inquinamento, ora che avete scoperto un nuovo modo di vivere, più a misura d’uomo non lo mollerete più, anche a costo di guadagnare molto meno. Famiglia affiatata e complice, si parla molto e ci si aiuta a vicenda. Benone lo smart working, non uscite di casa e state fermi su una sedia, le idee corrono veloci, più interessanti e produttive che mai.

Oroscopo del Giorno 22 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Lettone deserto, algido come il freezer quando è così pieno da non poterlo aprire… anche i sentimenti, non solo la voglia, sembrano surgelati, abbioccati come voi in fase letargica. Brillanti solo le amicizie, sempre con cautela però, al telefono vi dite molto, ma non tutto. Pressing del vostro capo che vi vorrebbe più efficienti e veloci, se vi siete illusi di schiodarvelo solo perché lavorate da casa, avete sbagliato i conti.

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT: Giornata no, il buongiorno lo si vede dal mattino! I problemi non ve li crea la Luna, sono casomai partner e famiglia la causa dei grattacapi e del conseguente malumore. Partner geloso, la qual cosa vi fa ridere ora che siete entrambi blindati, col telefonino appoggiato sul tavolo in salotto, a prova di controllo… Benone i risparmi, da quando non c’è più la tentazione di spendere… anziché diminuire aumentano!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una giornata senza infamia e senza lode, ma anche senza guai. Amore: una bella parola e soprattutto un bel verbo, amare, che però declinate più volentieri al passato, rimpiangendo qualcuno che non vedete da un pezzo. La creatività sonnecchia ma con il dialogo e le trattative a distanza oggi siete veri maghi. L’essenziale è prendersela calma senza preoccuparsi inutilmente…