Oroscopo del Giorno 18 Aprile 2020 Sabato è il segno dell’Ariete è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 18 Aprile 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ottima giornata, grazie al Sole nel vostro segno che magari già stasera vi fa festa, radunando gli amici sui social… ciascuno con un bicchiere e una frase, alla vostra salute! L’amore vi si legge in faccia: magari ancora non lo sapete, ma avete appena conosciuto una persona sui social, molto interessante.. Grazie alla collaborazione con i colleghi, che non si ferma con la distanza, riuscite a concludere tutto in tempo utile!

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Nervosi, anzi intrattabili, con un diavolo per capello e tutte le colpe, naturalmente, le addossate all’amato. Inutile negarlo, col partner c’è maretta, volete cose diverse, amate in modo diverso e soprattutto è diverso il vostro modo di essere, lo stile di vita che conducete, i ritmi. Amate fare nuove esperienze.. occhio, però, a non trascurare le persone care!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Bella giornata d’aprile, perfetta per sincronizzarsi con la natura primaverile, perlomeno quella che potete ammirare dal balcone o dal giardino di casa vostra. Facile amare e farvi amare, così ottimisti, allegri e fiduciosi come siete. Nell’altro cercate sempre il lato migliore, chiudendo gli occhi su eventuali pecche. Buoni affari in vista online o di persona, trattando un acquisto importante.

Oroscopo del Giorno 18 Aprile 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: In amore ètutto in standby: se la coppia c’è si va avanti col solito tran tran, tante parole e poche carezze, se aspettate il grande amore rassegnatevi ad attendere ancora un pò; per oggi nulla all’orizzonte. Creatività, logica, senso degli affari: tutto in misura ridotta rispetto al solito trend, esattamente il contrario di quanto le vostre ambizioni vorrebbero.

VERGINE ⭐ EXCELLENT: L’amore è unargomento da non prendere nemmeno in considerazione o se preferite vocabolo inusuale nel vostro lessico, almeno di questi tempi… troppo concentrati su questioni personali, sociali, lavorative o culturali per far spazio al cuore. A parte il lavoro, che vi impegna parecchio anche da casa, il resto è il solito tran tran, spesona al supermercato tra code chilometriche e la mascherina soffocante sul viso..

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Forte passionalità, quando vi prendete una cotta (evento alquanto raro) nessuno vi ferma più: è la lava ribollente nelle vene, sotto la roccia dell’autocontrollo, a dettare le regole, il che significa via libera all’istinto e a un erotismo addirittura incendiario. Single alle prese con un ricordo che non passa! Presi da questioni di cuore, sul lavoro vi rivelate inspiegabilmente fiacchi…

Oroscopo del Giorno 18 Aprile 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amicizia amorosa e per ora va bene così, di passione estreme e di emozioni troppo forti non ne avete voglia, per la mente avete altri obiettivi e progetti. Avrete tempo per vedere gli amici, inizialmente a distanza, poi sempre più vicini… torneranno le baldorie e le cene goliardiche! E’ forte la speranza di riconquistarvi un posto al sole e migliorare il trend della vostra vita…

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è il protagonista indiscusso di questa giornata, perché ruota intorno alla coppia e all’educazione dei figli o, se ancora non ne avete, alla prospettiva che accarezzate da tempo. Bei sogni, ma con altrettanti pensieri e preoccupazioni al seguito: rimettere a posto casa, dare un’impronta e un ritmo diverso al vostro attuale trend…

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Messaggi dolci e insieme piccanti, attenti però alle passioni troppo forti alle quali non siete abituati, specie se sovrastano tutti gli altri interessi, riducendosi di fatto a un percorso univoco… senza alcuna possibilità di divagare almeno con una serata tra amici. L’attività in proprio è afflitta da problemi, magari vi siete traditi incamminandovi verso una direzione sbagliata…

Oroscopo del Giorno 18 Aprile 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Accarezzate bei progetti e tutti vi parlano d’amore, tuttavia oggi vi fermate all’amicizia: d’accordo la passione, ma senza un rapporto vincolante, il sentimento deve ancora crescere e questo lockdown vi sarà di grande aiuto! Se avete un’attività in proprio o siete impegnati con il telelavoro, c’è buona volontà e bei progetti, alimentati da una splendida creatività e da idee innovative originali.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Tensioni di coppia dovute a divergenze di carattere, ma il vero movente, quello che le rende esplosive, è una gelosia bruciante e probabilmente immotivata. Il vero problema siete voi stessi, le vostre insicurezze e la paura di perdere l’amato. Se in coppia non gira, inevitabile rifugiarsi nel lavoro, specie se avete un’attività in proprio che vi consente di scegliervi calendario e orari a piacimento.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Anche senza volerlo oggi rischiate di risultare urticanti, magari l’intenzione è buona ma ferisce ugualmente, quando si preme troppo sull’acceleratore accade di sortire l’effetto contrario: battute infelici o gaffes inconsapevoli creano spiacevoli tensioni, generando antipatia. Guadagni discreti, almeno rispetto al trend attuale, ecco la nota positiva della giornata!