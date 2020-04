The Glass Pavilion Los Angeles: la casa di vetro di Steve Hermann

La privacy non viene meno grazie all’ubicazione, completamente avvolta dagli alberi, ma per far fronte a piccoli inconvenienti ed alla luce sono state inserite tende schermanti a scomparsa.

La struttura della casa è costituita da pilastri di acciaio ed è leggermente sollevata dal suolo, sembra quasi che “fluttui” sul prato connettendo spazio interno ed ambiente esterno. Il vetro è l’elemento chiave della costruzione : una vera e propria sfida progettuale. Un vetro innovativo, trasparente ma resistente ed isolante al tempo stesso, le pareti scompaiono, per far spazio alla vista della natura circostante.

La villa sorge su un terreno di 3 acri e mezzo a Santa Barbara, in mezzo ad un bosco di querce, e si sviluppa per 13.875 mq su 2 piani. È dotata di 5 cinque camere da letto con altrettanti bagni, un’enorme cucina, salotti open space, uno studio e una suggestiva galleria con la collezione d’auto d’epoca dell’architetto.

The Glass Pavilion Los Angeles è opera dell’architetto Steve Hermann , situata a Los Angeles in California.