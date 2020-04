Oroscopo del Giorno 10 Aprile 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 10 Aprile 2020 Venerdì è il segno del Capricorno è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 10 Aprile 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Luna intensa e profonda, conflittuale rispetto al vostro bisogno di realizzazione concreta e immediata. Gareggiare con gli amici è un piacere, ma solo nei giochi virtuali, se cominciate a fare dispute nella vita… l’amicizia va in frantumi. Spese superiori a quanto consenta il budget, dovute probabilmente a fatti imprevisti, causa di contrarietà.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Amore oggi è un parolone, perlomeno il rapporto che vi lega al partner, più litigioso che passionale. Possessività in famiglia! Provate a esercitare il vostro carisma nel ruolo di pacieri, potreste risultare convincenti… Chi è in cassa integrazione o in ferie forzate, è molto preoccupato per la continuità dell’azienda..

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Novità sul lavoro ma non è detto che siano positive, poche speranze di riaprire subito o almeno di ricevere le somme promesse. Malumori anche con l’amato bene ma passa subito, perché l’amore tra voi è sempre fortissimo e non c’è tsunami che vi possa separare. Ottimo il rapporto con i figli, educati al coraggio e alla sincerità.

Oroscopo del Giorno 10 Aprile 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐ EXCELLENT: Il partner geloso, anzi ossessivo, voi isterici, come presi da raptus, genitori e suoceri intrattabili anche a distanza… Saggio chi non accetta provocazioni ma si defila con diplomazia ed eleganza. Il capo è battagliero, lo smartworking non l’ha cambiato di una virgola, strano comunque a un passo da Pasqua, quando tutti, pensano solo ai piaceri della buona tavola…

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Bella giornata per voi, grazie agli astri del momento che vi beneficiano: anche per chi finora è rimasto a casa, qualcosa si muove all’orizzonte, scaglionati potreste rientrare al lavoro, perciò cominciate a entrare nell’ottica… Se l’amore c’è ben venga, ma se dev’essere un cruccio meglio che gli rimaniate alla larga, sapete rilassarvi, leggere e trascorrere serenamente il vostro tempo anche per conto vostro.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Avrete un’ottima giornata, migliore rispetto ad altri segni. Strano ma vero, tipi tutti d’un pezzo come voi, refrattari alle forti emozioni, oggi rischiano la cotta fatale. Da una chiacchierata in video può nascere subito una bella amicizia, e quando ci si intende a sguardi tutto può accadere… Sul lavoro da soli ve la cavate benone, meglio ancora con uno staff complice e collaborativo anche a distanza.

Oroscopo del Giorno 10 Aprile 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’affetto più sincero è quello che vi regala il vostro quattro zampe, in famiglia vi sentite stretti e col partner non trovate nulla di particolarmente intrigante da condividere, ma nemmeno gli amici stasera vibrano sulla stessa frequenza. Sul lavoro, imprevisti di vario genere in corso a spostamenti per ordine del vostro capo, bisognerebbe valutare se il gioco vale la candela!

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Figli battaglieri, proprio l’esatto contrario del vostro carattere, tendenzialmente diplomatico e pacifista. Errore madornale da parte vostra accontentarli, purché non facciano scenate e non prendano a strillare: la serenità è un bene prezioso. Scarso rendimento sul lavoro, anche se vi mettete d’impegno faticate e a fine giornata vi ritrovate stravolti senza aver combinato un granché.

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT: Una giornata no. Fulmini e saette sul tetto di casa vostra, in famiglia è tutto un parapiglia. Tutti strillano a pieni polmoni per dire la propria, ma voi, urlate il doppio, perciò alla fine di una lunga litigata vincete la partita. Sul lavoro, anche a distanza, dal ruolo di capo non vi schiodate, siete rampanti ma anche autoritari e se gli altri non eseguono alla lettera i vostri ordini, date subito in escandescenze.

Oroscopo del Giorno 10 Aprile 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Partner distaccato, distante anni luce, l’unica nota positiva è che con la freddezza che emana potreste risparmiare il frigo! Umorali anche i figli, resi nervosi dal comportamento degli adulti: i bambini sono come spugne, assorbono tutto! Sul lavoro: situazioni complicate, prodotte da eventi che non dipendono dalla vostra volontà, ma che danneggiano di riflesso anche voi.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Per quando vi riguarda vorreste e potreste essere tranquilli, ma con il partner litigioso, che lancia segnali di insofferenza e la sua famiglia che lo monta contro di voi, oggi rischiate di arrivare alla rottura, perciò ingoiate un litro di camomilla e mantenetevi calmi. Sul lavoro, poche parole ma prospettive interessanti, sempre che il vostro capo proprio all’ultimo minuto non cambi idea..

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Complicità e amicizia con il partner ma qualcosa si inceppa. Troppo stanchi per le acrobazie da kamasutra, questa sera ci si accontenta dei bacini! Sul lavoro idee geniali messe in pratica con pazienza e volontà, magari per ora avete le mani legate ma con l’occhio avanti voi pensate già al dopo…