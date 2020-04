Oroscopo del Giorno 14 Aprile 2020 Martedì

Oroscopo del Giorno 14 Aprile 2020 Martedì è il segno dei Gemelli è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 14 Aprile 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è parte di voi, cuore e mente allineati sulla stessa lunghezza d’onda, poco importa allora se qualche grana di lavoro si annuncia all’orizzonte, tra aziende in crisi e aiuti che tardano ad arrivare… Siete tra i pochi al lavoro, con il capo tignoso e rompiscatole: evidentemente si è svegliato male e purtroppo dello stesso umore se ne tornerà a dormire, dopo avervi tormentati per tutta la giornata!

LEONE ⭐⭐⭐EXCELLENT: Secondo il vostro pensiero l’amore è un viaggio per due attraverso continenti sconosciuti: i vostri corpi e le vostre anime si fanno sempre più intimi, senza segreti l’uno per l’altro. Bello, ma voi alla vostra individualità ci tenete parecchio… Sul lavoro: traguardi ambiziosi, per ora solo sulla carta, per ora dovrete accontentarvi di fare progetti, guardando al futuro con fiducia.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sentimenti dolcissimi e insieme forti, uno splendido mix di tenerezza e desiderio dal sapore vagamente speziato, turbato però da considerazioni di ordine razionale. Errore madornale mescolare cuore e interessi. Siete fiduciosi nella bontà delle vostre idee e impazienti di poterle mettere in atto: frenate, prima bisogna aspettare che le finanze allentino la stretta, quindi che arrivino i soldi da investire…

Oroscopo del Giorno 14 Aprile 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Leggermente delusi dal comportamento del partner, geloso e autoritario, o dalla piega presa dal rapporto, oggi tendete a parlare poco, preferendo la famosa “pausa di riflessione” indispensabile per guardarsi dentro. Con la testa ve la cavate discretamente, ma sono le scelte immediate e vincenti la specialità del menu del giorno!

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Partner indagato, la pancia dice che qualcosa non va, magari ha qualche grillo per la testa, per forza vista la situazione… quanto a voi, bisognerebbe sottoporre a uno psicanalista la trama dei vostri sogni, dove amore e sesso la fanno da padroni! Occhio critico e parole dure a coloro che vedete girare impunemente dalla finestra, augurando loro con sarcasmo una multa salatissima… cattivelli?

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Auguri a sorpresa o in ritardo da un ex, o solo un accenno da parte di qualcuno che ve ne parla, scarsa la sua sensibilità nei confronti dei vostri ricordi, che immediatamente tornano prepotenti a riafferrarvi… Se avete perso la vostra occupazione o rischiate, questa scoperta potrebbe diventare un ponte tracciato verso la speranza di una nuova attività, completamente diversa dalla precedente.

Oroscopo del Giorno 14 Aprile 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Benone in coppia, non per merito vostro, considerato il vostro caratterino piuttosto pepato, ma del partner, paziente e tollerante. Alla grande le amicizie con le quali condividerete una birretta virtuale! Nucleo famigliare coeso, le piccole cose come le faccende di casa o la cucina vi piace collaborare, insegnando ai vostri figli, fin da piccolini, a dare una mano, facendo la loro parte.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Nonostante i meteorologi annuncino tempo soleggiato, su casa vostra staziona una nuvola carica di pioggia: a portarcela però non sono le correnti ma le stelle. Nulla di drammatico tra voi e il partner, perché l’intesa di coppia è protetta, le divergenze riguardano i punti di vista, differenti su questioni inerenti la casa e la gestione dei figli.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La suocera ha sempre il potere di interferire e lo fa anche adesso, seppur blindata in casa dalle ordinanze: ci riesce al telefono, parlandovi di ricette non richieste e di raccomandazioni riguardo il figlio… vale a dire l’amato, magari ultraquarantenne! Nervosismo in casa, anche governare vi risulta faticoso, meglio lasciare tutto com’è e passare alle attività ludiche!

Oroscopo del Giorno 14 Aprile 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Fissati con l’amore, soprattutto se non c’è, invece fareste meglio ad accontentarvi dell’amicizia, oltretutto velata di erotismo: qualcosa succederà e in tempi nemmeno tanto lunghi, passata l’emergenza cambieranno anche le carte in tavola, dalle picche ai cuori. Al lavoro registrate una competitività che vi disturba parecchio.. non tutti purtroppo sono pacifisti come voi, rassegnatevi al clima rovente.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Battaglie in coppia seguite da riappacificazioni improvvise, tutto con andamento discontinuo, ondulatorio, brevi acquazzoni seguiti da soleggiamenti tempestivi, e poi di nuovo tuoni e fulmini e sempre soltanto per sciocchezze. Imparate a dirvi le cose in faccia senza tenervi tutto dentro. Creatività ai massimi livelli, in azienda come in proprio siete un vulcano di idee, una più bella dell’altra!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un filo di possessività che tuttavia al partner fa piacere, gli dà misura del vostro coinvolgimento, facendolo sentire al sicuro e più amato. Tante amicizie vi gravitano attorno, qualcuna anche molto propositiva, vale a dire che vi incoraggia e vi consiglia. Siete insolitamente decisionisti, determinati a non perdere energia e tempo inutilmente.