Oroscopo del Giorno 9 Aprile 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 9 Aprile 2020 Giovedì è il segno dell’Acquario è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 9 Aprile 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT: Proprio una giornataccia per voi. Il partner è capriccioso, vi contesta ogni parola solo per il gusto di darvi contro, evidentemente l’armonia di un tempo se n’è andata… ma c’è ancora spazio per il recupero, parlatene tranquillamente a tu per tu! Sul lavoro letrattative sono confuse, l’interlocutore prima avanza proposte e poi si ritrae, teleguidato probabilmente da qualcuno più in alto.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Messaggini romantici, come voi il partner non vede l’ora di staccare la spina e ritrovare la magia dei primi tempi. Un filo di stanchezza in coppia si sente, nulla di irreparabile però, stare vicini rafforza l’intesa! Con il fiato corto fino all’ultimo, un sacco di lavoro da sbrigare, contatti, appuntamenti telefonici, perfino un meeting in videoconferenza…

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Saturno in sestile al vostro segno frena l’innata passionalità, l’intesa infatti si rafforza più sul piano mentale che fisico, oltre che amanti siete amici e complici, attratti dagli stessi interessi. Se avete subito un torto sul piano professionale, finalmente le cose vanno in pari: le vostre ragioni vengono pienamente riconosciute, quanto alla causa che avete intentato da mesi vi toccherà aspettare ancora un pò..

Oroscopo del Giorno 9 Aprile 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Focus sul lavoro, peccato che oggi non abbiate testa bloccati da strane ansie e timori inconfessati. L’amore più grande oggi lo riservate ai vostri quattro zampe, con loro non avete remore né limiti, la ragione è semplice: nessuna aspettativa, puro affetto e basta! Il lavoro? Noioso e non adeguatamente retribuito, anche se di questi tempi potete ritenervi fortunati ad averlo!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Leggero malumore in famiglia, proprio stasera che avevate in serbo una bella sorpresa per tutti, magari una cena con i fiocchi preparata con cura particolare… nascondete il disappunto e tuffatevi nella routine! Attenti alle spese, forse avete dimenticato le regole del risparmio, in tv ormai si parla di esattori sociali e aiuti statali ma come dice il proverbio… “non dire gatto finché non l’hai nel sacco”!

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT: Vi svegliate di pessimo umore e sempre di cattivo umore ve ne tornate a dormire. Dei sentimenti oggi sembra importarvene poco, che si tratti del partner, della famiglia o dei figli, li osservate tutti con distacco, quasi non appartenessero al vostro mondo interiore. Non pensate che concludere in tempo le incombenze di lavoro per occuparvi di altri problemi.

Oroscopo del Giorno 9 Aprile 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: In bilico tra amicizia e amore, furbetti, vorreste i vantaggi di entrambi, parandovi le spalle dagli svantaggi. E così continuate a tergiversare, aspettando che sia il tempo a decidere… ma attenti, potrebbe decidere di lasciarvi a piedi, soli soletti a rimpiangere un’occasione perduta! Sul lavoro: creatività intensa e produttiva, frenata però da considerazioni razionali e da irrazionali timori.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Di amore parlate a dismisura, forse perché sotto sotto vi manca, peggio ancora se a parlarne sono gli altri… finite quasi col provarne fastidio! Diversamente vanno le cose se la coppia c’è e ha solo bisogno di un restyling, con una bella chiacchierata mettete a punto tutti i vostri problemi. Nonostante la crisi Covid, nel vostro settore il lavoro procede ugualmente.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: tra incontri e viaggi virtuali, vivete una sarabanda di forti emozioni: belle promesse se il cuore è ancora libero, intriganti e insieme angoscianti se appartiene già a qualcuno. Mai agire d’impulso: prendetevi una pausa e rifletteteci con calma. Al lavoro sarete in lizza per tante questioni: è tutto sulle vostre spalle, segno che siete davvero in gamba!

Oroscopo del Giorno 9 Aprile 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Poco spazio per i sentimenti, quelli ve li coltiverete nelle vacanze, oggi vi tocca sgobbare e la famiglia ne risente. Nulla vi innervosisce di più delle rimostranze del partner, che vi vorrebbe sempre a portata di sguardo, invece anche voi avete i vostri impegni e li dovete portare avanti.. Impossibile per voi scontentare il capo, che vi detta ordini a distanza, ma difficile scontentare anche le persone amate!

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Sensibilità temporaneamente congelata, oggi non pensate ai sentimenti ma al lavoro, se avete deciso di prendervi qualche giorno di vacanza in più tanto per rilassarvi dopo lo stress covid, volete lasciare tutto a posto, in casa, al lavoro, nelle vostre faccende personali… Sentimenti deboli ma non spenti, semplicemente lasciati in stand by.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Possessività non significa amore, ma è un’esperienza che dovete attraversare per capire tante cose di voi stessi e dei vostri rapporti. Braccio di ferro con i suoceri, sempre più invasivi e decisi a dettare legge in casa vostra. Guadagni discreti ma come arrivano se ne vanno, tutta colpa delle vostre mani bucate: enorme la vostra spesa al supermercato!