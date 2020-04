Oroscopo del Giorno 8 Aprile 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 8 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Focus sui sentimenti, con una domanda che vi punge il cuore: che cosa è più importante, il profitto o le persone? Fate mente locale su ciò che in questi giorni vi manca di più, le attività professionali, culturali, ludiche, o sulle persone che desirereste incontrare ma non si può… ecco, saranno proprio quelle che una volta tornati liberi avrete il piacere di coltivare.

LEONE ⭐ EXCELLENT: Giornata infernale, di quelle che si ricordano a lungo, sotto il tiro incrociato di Saturno e Marte, i due cattivi dello zodiaco. Bisogna essere forti di cuore e pure di anima per sopportare le vostre impennate e tutte le vostre crisi isteriche ogni volta che qualcuno vi dice no… attenti a non crearvi inimicizie, con questo atteggiamento il rischio è forte.

SAGITTARIO ⭐⭐EXCELLENT: In famiglia si parla molto ma spesso a sproposito, e così pur non volendolo vi trovate a svelare cose o a raccontarne altre che avevate giurato di tenere per voi… qualche battuta urticante ferisce oltre il dovuto, prima di parlare dovreste attaccare la testa al collo! Poca voglia di darvi da fare, anche perché la remunerazione non è mai stata così bassa…

Oroscopo del Giorno 8 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐ EXCELLENT: Che giornata, proprio da dimenticare! La possessività non si ferma, fa parte del vostro essere, ciò che cambia invece, e qualcosa sicuramente lo cambiate anche voi, è l’attenzione, la premura, la gentilezza che riservate a chi amate. Giornata urticante, soprattutto se siete in azienda, rimproverate giustamente la direzione per non assicurarvi i dispositivi di sicurezza necessari.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Tanti problemi, tensioni, iniziative stroncate a metà popolano oggi la vostra sfera professionale e quella di molti altri. Di sesso e sentimento non se ne parla, il letto resta freddo e il cuore appena tiepido, ma la mente è attiva e con il partner formate una società formidabile. Indubbiamente il sentimento c’è, solo che oggi preferite non sfoderarlo, riservando tutta l’affettività ai vostri figli e al quattro zampe di casa.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La Luna allo zenit vi invita a riflettere, in altri momenti avreste fatto carte false per emergere ma oggi restare a galla è già un miracolo, e non chiedete di più. Attraverso i messaggi che vi arrivano dall’universo virtuale vi accorgete di quante persone vi pensano e tengono a voi, una moltitudine. Le interrogazioni online funzionano bene e anche le trattative a distanza cominciano a dare frutti.

Oroscopo del Giorno 8 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Bella giornata per voi. Stop alla paura di esporsi e di sentirsi vincolati, se l’amore è una corda di zucchero, farsi legare sarà un gioco erotico dolcissimo e oltremodo innocuo. Un pò distratti, troppe emozioni, troppi pensieri e un forte batticuore che vi distoglie dagli impegni lavorativi: tenete duro, Pasqua è ancora lontana.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Quanto amore intorno a voi, ne elargite ma ne ricevete anche altrettanto in cambio, e allora in questo momento di ferma ripensate ai vostri rapporti e soprattutto imparate a dire grazie, oppure a scriverlo, come si usava un tempo: un biglietto, un messaggio, una testimonianza di gratitudine verso chi fa qualcosa per voi, lo renderà felice, motivandolo a fare anche di più… a volte ricevere è più difficile che dare!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sesso e sentimento vanno finalmente a braccetto, solo un filo frenati dalla presenza dei figli in casa… a volte il baccano che fanno i bimbi vi innervosisce, ma poi non appena le loro braccine vi stringono vi sentite sciogliere di tenerezza. Sul lavoro non siate troppo perfezionisti, l’essenziale non è ricevere complimenti, ma sapere di aver fatto al meglio la propria parte.

Oroscopo del Giorno 8 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La permanenza a casa vi sta insegnando una cosa fondamentale, di tutti i volti e i nomi sul vostro cellulare almeno tre quarti vi interessano poco o nulla, figure trasparenti, di passaggio nella vostra vita, che potrebbero sparire da un momento all’altro senza lasciare una traccia per voi… e allora smettetela di buttare energia in rapporti inconsistenti, piuttosto coltivati quelli validi.

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT: Giornata no.. siete così spinosi, malmostosi, tignosi… e la sfilza di aggettivi negativi potrebbe continuare all’infinito! Ce l’avete con gli altri, convinti che loro ce l’abbiano con voi, una guerra infinita senza vincitori né vinti. Litigiosi con tutti, in primis con il partner, ma il vostro malumore si estende anche alla famiglia, specie a chi prende le sue parti.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Punteggio scarso nei sentimenti amorosi, peggio ancora quello erotico, in compenso complicità e amicizia volano alti, perciò puntate saggiamente su quelli. Il dialogo salva la coppia e addolcisce i legami famigliari. Il computer è la vostra connessione con il mondo e qualunque sia la vostra attività o il settore di cui vi occupate, allo smartworking vi state adattando perfettamente…