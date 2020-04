Oroscopo del Giorno 7 Aprile 2020 Martedì

Oroscopo del Giorno 7 Aprile 2020 Martedì è il segno del Toro è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 7 Aprile 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giornata tutta dedita al lavoro, come conferma la Luna in Vergine nella vostra sesta Casa. Ossessionati dal fare le cose a puntino, perdete energia, limitando le già poche occasioni di svago: musica, tv, lettura o bricolage… L’amore nella vostra vita sembra una certezza, per cui non gli dedicate troppo tempo né troppa energia, c’è e sta lì, come una bella statua a rallegrare l’atrio della vostra vita!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un martedì senza infamia e senza lode con la Luna in seconda Casa, si parla quindi di soldi e di investimenti, che vista la crisi mondiale e il su e giù delle Borse chiaramente non girano per il verso giusto. L’amore si dimostra nella quotidianità, non solo a parole, ma attraverso piccole premure e fatti concreti. Vero che a voi del Leone piacciono le dichiarazioni plateali e se il partner non è comunicativo come voi, sappiate leggere tra le righe.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Pochi soldi spesi irragionevolmente in acquisti voluttuari online, anche se il portafoglio non consentirebbe, ma se l’umore reclama una gratificazione, bisogna accontentarlo. Il Sagittario è un segno tradizionalista, attaccato ai propri schemi e ai propri valori, se per piacere a qualcuno avete scelto di stravolgere la vostra immagine e i vostri ritmi deve valerne la pena, in caso contrario la delusione sarà cocente.

Oroscopo del Giorno 7 Aprile 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Super giornata, con un maxi trigono in segno di Terra formato dalla Luna in Vergine, con Urano nel vostro segno e la coppia Giove-Plutone in Capricorno. Dall’amicizia all’amore il passo è breve, voi invece preferite farlo alla velocità di lumaca, tanto per non rischiare nulla e non incorrere in qualche errore di valutazione. Staff complice e collaborativo anche a distanza, la pensate allo stesso modo e cullate gli stessi obiettivi.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Senza dubbio il partner è un tipo creativo e originale, non vi permetterà mai di abbioccarvi e dormire sugli allori, specie se ha un bel sorriso e tanta gente che gli fa il filo. A voi l’astuzia necessaria per tenervelo stretto, dimostrandogli la vostra superiorità rispetto a tutti gli altri fans, perché voi siete intelligenti, belli, in gamba, autonomi, insomma perfetti!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Fidatevi delle vostre antenne, vi condurranno esattamente dove volete arrivare. In amore tutto dipende da voi e dal vostro vissuto, se accanto avete un partner che amate e che vi ricambia, realizzate l’equilibrio perfetto tra sentimento e organizzazione professionale. Il vostro capo perfezionista pretende da voi la Luna, ma quella proprio non gliela potete dare!

Oroscopo del Giorno 7 Aprile 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Confusi dai malumori tra la Luna e la coppia Venere-Nettuno, tutti quanti in quadratura al vostro segno: lei tira verso la razionalità, loro due verso l’intuito e la creatività. Famiglia complice ma non particolarmente tenera, l’affetto vi viene manifestato coi fatti concreti, i vostri piatti preferiti. Silenzio stampa sul lato erotico e passionale, oggi avete altri pensieri pressanti che fare l’amore!

BILANCIA ⭐ EXCELLENT: Oggi vivete di ricordi e rimpianti, il futuro vi appare come una nebulosa poco appetibile. Per fortuna potete contare sul raggio amico di Venere e Marte, entrambi in segno d’Aria in trigono al vostro, a ricordarvi quanto l’amore sia un collante meraviglioso, la cura ideale contro ogni squilibrio. Scornati da una delusione, non trovate il coraggio di rimettervi in gioco.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Scontenti in amore, spendaccioni per compensazione: quando il letto è freddo e il cuore ghiacciato si cerca rifugio in boutique o in pasticceria, ma ora vi tocca ripiegare sull’e-commerce o sul supermercato. Tragico il piano finanziario, salassato da spese inutili, delle quali vi potreste pentire subito dopo aver gettato lo scontrino, ma le lacrime di coccodrillo non valgono a nulla…

Oroscopo del Giorno 7 Aprile 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La coppia è tranquilla, forse fin troppo, dovreste movimentare il trend delle vostre serate insieme escogitando qualcosa di nuovo, che vi dia slancio o quanto meno parlando di più. Raccontatevi, per esempio, i vostri sogni nel cassetto, fate voli di fantasia insieme. I traguardi in comune sono vitamine per l’amore. A casa, ma non inattivi, se nelle vostre mansioni rientrano trattative con l’esterno, alzate la guardia.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La creatività non perde di vista il senso pratico, la fantasia si allea al know-how e la fantasia al senso della realtà. Col partner condividete pensieri profondi, bei ricordi e obiettivi intelligenti, che vi aiutano e sentirvi ancora più vicini. Se avete figli molto del vostro tempo e delle vostre energie sono dedicati a loro, vi piace decidere a tavolino una linea educativa comune.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi vi sentite in una botte di ferro, anzi d’argento. Ma avete fatto male i vostri conti, perché dal segno opposto la Luna malmostosa vi rema contro, facendovi un sacco di dispetti. Gli altri non fanno che riecheggiare le nostre virtù e i nostri difetti, perciò se considerate qualcuno particolarmente antipatico fateci una riflessione: probabilmente incarna quella parte di voi stessi che non sopportate.