Uova di Cioccolato Pasqua 2020

Excellent Magazine seleziona le più belle

Uova di Cioccolato Pasqua 2020 – Questa Pasqua 2020 di certo non la dimenticheremo. Il Coronavirus e le sue restrizioni ci bloccheranno a casa per i festeggiamenti. Ma questo non ci impedirà di tornare bambini anche solo per un giorno e spaccare con un pugno quel goloso guscio di cioccolato che aspettiamo ogni anno con ansia!

Magari non potremo scegliere esattamente quello che vogliamo, ma lo potremo fare comunque online… aspettando il corriere che ce lo consegnerà!

Pasticceria Marchesi 1824

Cieli primaverili, mongolfiere e pulcini: le uova della pasticceria Marchesi 1824 sono impreziosite da decori in alto-rilievo in ghiaccia reale e pasta di zucchero, eseguiti a mano, su una base di cioccolato fondente, al latte oppure bianco. Le sorprese sono personalizzabili. Le si possono ordinare su www.pasticceriamarchesi.com, con consegna in tutta Italia.

Charlotte Dusart

A Milano, nel quartiere Porta Venezia, la giovane chocolatier Dusart crea una collezione di uova di cioccolato a tema “Terrazzo veneziano”: quell’effetto graniglia che rappresenta oggi uno degli ultimi trend nell’interior design. Uova di diverse misure realizzate in laboratorio su ordinazione con la possibilità per il cliente di scegliere sia la tipologia di cioccolato (al latte o fondente – mono-origine Madagascar 71%) sia il colore. Tutte le uova contengono al loro interno delle sorprese golose, un piccolo assortimento di confetti di biscotti croccanti al lampone e ovetti di pralina. Acquistabili sul sito www.charlottedusart.com.

La Perla di Torino