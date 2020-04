Oroscopo del Giorno 4 Aprile 2020 Sabato

Oroscopo del Giorno 4 Aprile 2020 Sabato è il segno dei Gemelli è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 4 Aprile 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Con il partener pappa e ciccia, non così sereno il rapporto con gli amici: le distanze stanno incrinando alcune relazioni ma non abbiatene dispiacere, quelli che vi lasciano non avevano evidentemente un’affezione tale da sopportare le tensioni emotive e le crisi conseguenti alla situazione generale. Collaborazione e aiuti magici sul lavoro.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Giornata dura con la Luna nel vostro segno, fortunatamente robusta e forzuta, in aperto conflitto con Urano e Venere che creano tensioni, conflitti e magari anche qualche dispiacere. D’amore in casa vostra oggi si parla ben poco, nel partner individuate il vostro peggior nemico e come tale lo trattate. Cambiamenti impellenti sul fronte professionale, alcuni decisi dall’azienda in base alle ordinanze e agli investimenti in atto.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore vi sorride, probabilmente a distanza, ma questa è una misura cautelativa valida per tutti, perfino per i cuori innamorati. Un filo di preoccupazione per i cari residenti lontani.. Affari in sospeso a parte qualcuno che, via telefono o mail, prosegue la corsa verso la soluzione o almeno così sperate. Grossi cambiamenti non sempre facili da accettare sul lavoro, ma il vostro ottimismo vi ricorda che non tutto è definitivo.

Oroscopo del Giorno 4 Aprile 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Bye bye a Venere che se ne va, portandosi via la dolcezza delle ultime settimane. Ciliegina sulla torta il Sole, abbioccato in dodicesima Casa dove non vi riscalda né tanto meno vi rallegra. Il rapporto di coppia rimane com’era, forte e saldo in alcuni casi, soggetto a sbalzi d’umore in altri. Urticanti invece i rapporti con la famiglia dove preoccupazione e rabbia si alternano.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La novità del giorno è il passaggio di Venere allo zenit che vi farà parlare d’amore, arte e bellezza. D’amore parlerete parecchio, ma soprattutto amerete sentirne parlare, magari in qualche talk show che prima avreste snobbato, ma ora c’è bisogno di distrazione. Focus sulle finanze, su come salvare il capitale e, sempre se possibile, come aumentarlo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Lafamiglia è affettuosa, siete voi oggi gli spiriti ribelli alla ricerca di qualcosa di introvabile, soprattutto tra le quattro mura di casa. Dovete ammettere di essere possessivi e la scoperta non vi piace, in realtà non sapete nemmeno voi cosa volete. Il lavoro è la parte migliore della giornata anche se i guadagni non saranno meravigliosi.

Oroscopo del Giorno 4 Aprile 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Buona notizia: finalmente la bella Venere approda nel vostro segno, in buona armonia con il Sole, la Luna, Marte e Saturno. Pieni d’amore verso i vostri cari e ora che vedete tanto dolore e problemi in giro ve li tenete ancora più stretti, realizzando quanto bene gli volete loro…Tranquilli sul lavoro, con calma ed elasticità mentale realizzate molto di più di quanto non fareste ostinandovi su schemi e convinzioni che alla luce dei fatti si potrebbero anche rivelare errati.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tutto in movimento: l’amore, le amicizie, le relazioni con i figli, le uniche un po’ traballanti, specie se si tratta di adolescenti insofferenti alla vita di famiglia, apprezzata invece da voi che ne state riscoprendo i lati positivi. Tranquillo il fronte del lavoro; a darvi qualche grattacapo invece sono le finanze, specie se avete un prestito che state ancora pagando.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Più siete inafferrabili, perfino ostili, più gli altri vi fanno la corte attratti dal lato inquietante del vostro carattere. Attenti però a non passare la linea rossa, tutto può piacere entro un limite accettabile, ma esagerando vi date la zappa sui piedi seminando zizzania in casa e fuori. Se lavorate in proprio meglio metterci una croce sopra e aspettare che la tempesta passi.

Oroscopo del Giorno 4 Aprile 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Affetti nelle retrovie ci sono e li avvertite in profondità ma non vi va di esplicitarli. Il vostro attaccamento del resto parla già da sé e le vostre angosce, anche se non dite nulla, sono ben percepibili. Chiudete la settimana con le idee chiare e già un’agenda organizzata per la prossima. Abbastanza tranquilli i guadagni, la crisi che si sta ventilando fortunatamente non vi tocca, almeno per ora…

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT: Tutti intrattabili in casa vostra, a cominciare da voi, ma anche il partner non è uno zuccherino, per non parlare della suocera che tenta di imporre la propria volontà a tutti quanti… Lavoro in proprio un disastro, tra soci peggio ancora, commercio e pubblicità inesistenti, ma con la vostra forza d’animo, l’inventiva e la volontà ce la farete anche questa volta!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Nulla di esaltante nel vostro cielo, se non le finanze che con il Sole in seconda casa promettono bene, caso più unico che raro! Se l’amore non gira, ed è probabile finché tutto resta virtuale, vi attaccate più tenacemente alla famiglia, riscoprendo la bellezza dei sentimenti e la dolcezza di certe tradizioni. Anche blindati in casa siete belli, vi curate per far piacere a voi stessi e a chi vi sta accanto.