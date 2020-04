Oroscopo del Giorno 3 Aprile 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 3 Aprile 2020 Venerdì è il segno dei Pesci è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 3 Aprile 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un filo di possessività nei rapporti, non siate gelosi delle persone di famiglia. In passato ci saranno state anche preferenze, di sicuro ciascuno ha un posto privilegiato nel cuore degli altri… L’attività in proprio è perturbata da piccole noie, in compenso guadagnate benino, quanto basta per levarvi qualche sfizietto. Tenete da parte un pò di energia per il tour de force che vi aspetterà in futuro.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: In amore avete tanti sogni, ma non è questa la vita reale: un conto è la fiction, un altro la quotidianità! La soluzione intelligente è scendere dal piedistallo e mettersi in gioco con una persona in carne ed ossa. Noia in serata con la voglia di uscire e annusare la primavera.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Anche in momenti duri come questo, il vostro ottimismo e la vostra fiducia nella vita fanno miracoli. Sentimenti dolci nei confronti di un collega che vi è sempre stato vicino, di certo non è il momento di lanciare un invito esplicito ma potreste provare con un caffè o un aperitivo virtuale… Impegnatissimi per tutta la giornata, con la soddisfazione di concretizzare qualcosa di socialmente utile.

Oroscopo del Giorno 3 Aprile 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Buona giornata, produttiva ma non scalmanata, seguita da una serata senza grandi aspettative, questo è il segreto per rilassarsi davvero! Amare senza aspettative: ecco l’insegnamento di Venere, e come funziona! Con il partner, dialogo sereno e senz’ombre, non avete bisogno di raccontarvi bugie perché tra voi non ci sono segreti.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tutti gli ingredienti sul tavolo per una giornata produttiva. Amate il vostro lavoro ma con la Luna, Venere, Giove e Plutone tutti armonici nel vostro segno, oggi manifesterete anche altri interessi: amicizia, amori, scambio di opinioni e di consigli. Bene gli affari, per quanto il periodo lo consenta, se trattare con l’estero è sempre stata la vostra specialità, ora dovete fare appello a tutte le vostre conoscenze.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Venere in trigono al vostro segno non solo non vi infastidisce, ma vi invita alla complicità e al dialogo. Ormai ne siete certi, il sentimento che provate per una persona è finalmente maturo per approdare a una convivenza o ai confetti, se avete già figli si parla di famiglia allargata. Sul lavoro, creatività, garbo e capacità di interagire con il pubblico, sia al telefono che in rete.

Oroscopo del Giorno 3 Aprile 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Nessun astro a vostro favore, ma nemmeno contro: tutto oggi va a rilento, ma in direzione complessivamente positiva! Inutile tenere il broncio al partner solo perché stasera non vi coccola come avete visto fare al vostro attore preferito… Lamentarvi non è la soluzione giusta! Sempre valida la telefonata con un amico paziente, sempre disposto ad ascoltarvi.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tanti progetti ma ancora troppo fluttuanti per farci affidamento, in ogni caso teneteli segreti, sotto tiro di Giove e Plutone in quadratura qualcuno potrebbe rubarvi l’idea! In amore il desidero c’è, ma più fisico che sentimentale, se non siete legati a qualcuno in particolare stasera vi rallegrate della vostra libertà: meno obblighi e meno problemi.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sotto tiro di Venere in quadratura faticate a percepire l’amore che vi circonda, col rischio di dare tutto per scontato, perfino l’affetto dei vostri amici a quattro zampe! Focus sul lavoro, le gratificazioni che non trovate a casa o tra le braccia del partner le cercate nel ruolo aziendale. Importante non puntare sul denaro: consolatevi, è tutto bloccato…

Oroscopo del Giorno 3 Aprile 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ipersensibili con la Luna potentissima nel vostro segno. Il passaggio dall’amicizia all’amore è sancito da una lettera, dove l’amico della porta accanto denuncia i propri sentimenti con dolcezza inaudita. Giornata produttiva ma non caotica, né particolarmente stressante, a sera ci arrivate a passo lento, soddisfatti dei risultati.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giornata relativamente movimentata rispetto al trend del momento, con Mercurio e Nettuno che vi incitano a sbrigarvi per far fronte agli impegni presi. La fortuna riguarda il piano mentale e materiale ma non il cuore, perché Venere all’opposizione suscita gelosie e malcontento. Col blocco di quasi tutte le attività si va al rallentatore.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐EXCELLENT: Momento ideale per affrontare un contatto importante o per riallacciare legami allentati ma non estinti. Se avete figli l’unione è ancora più dolce, se li desiderate fateci un pensiero… ma la realizzazione spostatela più in là! Creatività, intuito, empatia: con tutte queste doti all’attivo il successo è garantito. In affari, nonostante i rallentamenti del momento, riuscite a concludere miracolosamente una trattativa impossibile.