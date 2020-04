Oroscopo del Giorno 2 Aprile 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 2 Aprile 2020 Giovedì è il segno della Vergine è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 2 Aprile 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Stranamente pigri oggi e insolitamente pantofolai, indirizzati a piaceri semplici come una bella cenetta in famiglia. La primavera vi corre nel sangue e vorreste seguire gli ardori del momento! Nelll’aria c’è un sottile rimpianto per qualcosa che non c’è stato e sarebbe potuto essere, ma finisce lì: la vostra realtà oggi vi basta .

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Nulla di drammatico oggi, solo un amore che non decolla e una strana sensibilità che vi fa ingigantire le difficoltà presenti e la portata dei ricordi. Il lavoro tutto virtuale naturalmente, ma anche in video fate una splendida figura. La situazione mette in luce le vostre qualità, è il potenziale creativo a fare la differenza rispetto agli altri.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Inamore vi aspettano decisioni importanti, bello sarebbe prenderle insieme davanti a un paesaggio marino o lacustre, invece dovrete rassegnarvi a farlo a casa vostra, sorseggiando una tisana, con un pò di musica in sottofondo. A casa vi sentite demotivati, siete tagliati per lavorare in equipe, da soli vi distraete facendo anche parecchi pasticci.

Oroscopo del Giorno 2 Aprile 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Innamorati di una persona, ma non solo, anche della primavera, della vita, del vostro cagnolino… In coppia adorate il partner e i vostri figli, tuttavia qualcosa vi spinge a stare in guardia, forse il timore che nascondano qualcosa… Gli scambi commerciali e le trattative si faranno, ma vanno rinviati ad un momento più felice.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Reale o idealizzato, erotico o platonico, l’amore vi mostra le sue innumerevoli facce e tutte vi sorridono, ora dargli l’ok tocca soltanto a voi. Mettete da parte la solita diffidenza, una scelta comporta un piccolo rischio. Non lasciate inutilizzata la vostra creatività, sarebbe un peccato. Perciò se vi è richiesto di fare uno straordinario o di lavorare su un progetto importante per conto vostro, prendetela come un’opportunità per mettere in luce tutto il vostro potenziale.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Venere vi protegge con un trigono favoloso, tenendovi lontani dai guai. Poche parole d’amore concentrate in poche frasi, ma prima di tutto a voi premono i fatti, un mix di tenerezza e passione.. Sul lavoro, tante idee da tenere in caldo, sempre creativi, oggi diventate addirittura vulcanici, ma se proponete il progetto alla persona sbagliata, rischiate di perdere un lavoro prezioso.

Oroscopo del Giorno 2 Aprile 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ EXCELLENT: Non siete dell’umore giusto per divertirvi e scherzare, vi basta accendere il telegiornale per sentirvi ansiosi e malinconici. L’amore è un argomento che preferite non toccare, specie se in coppia c’è maretta o il partner vi ha mollati di recente. Meglio il lavoro d’équipe, da soli siete troppo confusionari e senso pratico zero.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Già affaticati a metà settimana, le ragioni chiedetele alle stelle, con il Sole all’opposizione e la Luna allo zenit in quadratura. Rapporto chiaro col partner, anche se la chiarezza a volte fa male. Sul lavoro, il capo non vi parla direttamente ma vi sorveglia e la concorrenza fa sentire la sua presenza insidiosa anche da casa.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se l’amore non gira, avete buoni amici e un ambiente sereno dove rilassarvi. La famiglia è affettuosissima, pronta a chiudere un occhio sui vostri errori e a consolarvi quando qualcuno ve li fa notare. Sempre valida l’evasione culturale, nella vasta scelta della vostra libreria troverete un libro che fa per voi.

Oroscopo del Giorno 2 Aprile 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dall’amicizia all’amore qualcuno salta come un canguro, voi invece preferite tentennare, è una fase così bella che val la pena di godersela a lungo, come tutte le attese: sono sempre la parte migliore. Idee chiare su un progetto che attende soltanto una firma per decollare, avete faticato tanto, ma sapete di aver proposto qualcosa di valido…

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Buona giornata per voi in un bagno di creatività e dolcezza. L’amore vi sorride con aria maliziosa: se il partner c’è, qualche scaramuccia prelude a una notte d’amore, se manca ma siete ormai pronti a innamorarvi, tra le vostre numerose amicizie virtuali identificate qualcuno che potrebbe fare al caso vostro. Risorse da sviluppare, ma certamente dovete aspettare il momento giusto..

PESCI ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT: Felici e contenti in coppia e coi vostri figli. Le cicogne d’aprile sono molto generose, potrebbero farvi un doppio regalo! Belle lettere d’amore da chi è lontano, il cuore batte a mille, la primavera rimette in moto tutto. Acquisti online costosi ma di ottima fattura, non badate alla griffe ma alla qualità, un buon prodotto si riconosce con l’esperienza.