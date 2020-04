Bentley Continental GT Pikes Peak Limited Edition

Una belva in soli 15 esemplari

100 anni di storia: colorazione ad hoc e dettagli esclusivi

La Casa di Crewe rende omaggio alle vetture che hanno partecipato alla Pikes Peak International Hill Climb 2019 con Bentley Continental GT Pikes Peak Limited Edition: un’edizione limitata della supercar britannica prodotta in sole 15 unità, tutte caratterizzate da una dotazione dedicata.

A muovere la supercar, con firma della divisione Mulliner, è il W12 biturbo da 6.0 litri capace di 635 CV di potenza e 900 Nm di coppia, valori questi che vanno a tradursi in uno 0-100 km/h in 3.5 secondi e in una velocità massima di 333 km/h.

Disponibile nell’esclusiva colorazione Radium Green (ma anche in nero lucido con inserti verdi a contrasto), la supercar dispone di cerchi da 22” Mulliner Driving Specification gommati di primo equipaggiamento con pneumatici Pirelli P Zero Color Edition, alle cui spalle si lasciano intravedere le pinze freno in verde acido. Body-kit in fibra di carbonio ed elementi in nero lucido completano la dotazione.

Aperta la portiera si notano i rivestimenti in pelle e Alcantara e Beluga con impunture in verde Radium e il ricamo “Pikes Peak” sui poggiatesta, oltre a degli inserti in Piano Black e in fibra di carbonio, alle cover degli altoparlanti anodizzati in nero e in Radium e ad un disegno che rappresenta una sezione del percorso della Pikes Peak sul lato passeggero del cruscotto.

Ciascuno dei quindici esemplari programmati sarà creato con una grafica esclusiva e differente dalle altre unità. A scelta del singolo cliente, ci sarà la possibilità di ordinare la calandra anteriore con il numero “100” che indica il successo alla Pikes Peak 2019, coincidente con il centenario dalla fondazione del marchio di Crewe.