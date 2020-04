Oroscopo del Giorno 1 Aprile 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 1 Aprile 2020 Mercoledì è il segno dei Gemelli è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 1 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se a separarvi da un amico non erano le distanze di sicurezza per il covid-19 ma pesanti non detti, da oggi qualcosa si sblocca, magari anche in modo urticante ma risolutorio. L’azione, senza comunicazione, si rivela fine a sé stessa, esattamente come le parole vanno accompagnate dai fatti. Se la vostra attività professionale è tra quelle di prima linea, siete in forze per tutta la giornata, con un impegno che va oltre il normale orario di lavoro

LEONE ⭐ EXCELLENT: Giornataccia infernale per voi, non ne va una dritta. Solo gli amici hanno il potere di distrarvi con una storiella che fa ridere, perché è di un sorriso che c’è bisogno anche di questi tempi. Ai ferri corti col partner, la coppia sta per scoppiare. Se gli affari li trattate a distanza oggi è meglio tirar giù la saracinesca: con l’interlocutore rischiate di litigare forte interrompendo la videochiamata a metà.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Anche se a star chiusi in casa vi viene un attacco di panico, evitate di fare i furbetti scorrazzando lungo le strade: la multa che vi potrebbero appioppare sarà tutt’altro che lieve. Il partner vi tiene a distanza, non per motivi di contagio, ma esclusivamente per malumore. La prossima volta prima di aprire bocca collegatela con il cervello.

Oroscopo del Giorno 1 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: In amore nulla da ridire, siete pieni di bei sentimenti e tutt’altro che possessivi e noiosi! Ora il vostro cuore addestrato da varie esperienze si è fatto più disinvolto e aperto a schemi innovativi. Buono il dialogo di coppia, anche senza parole, gesti e sguardi dicono già tutto. Lavorare da casa vi aiuta rispondere a tono a chi vi manca di rispetto.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore c’è anche se a distanza, se non vivete già con l’amato e ora non lo potete raggiungere, dovete accontentarvi di baci virtuali e promesse di eterno amore… Sereni gli amici, tutti tranquilli, anche quelli all’estero. Complicazioni per chi sta lavorando tranquillo a casa o in azienda: “presto e bene non vanno mai insieme”, bisogna attenersi alle regole e portare pazienza.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Che sollievo, prima vi siete liberati di Saturno e da ieri sera anche di Marte, meglio di così solo nelle fiabe! Ora che avete neutralizzato la parte più problematica del vostro cuore cominciate finalmente ad aprirlo al sentimento e al desiderio erotico. Il lavoro tiene, solo con più ammortizzatori sociali, ma si spera che non sia così nero come lo si dipinge.

Oroscopo del Giorno 1 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una giornataccia per gli altri ma tutto sommato non per voi sostenuti, ancora per tutta la mattinata, dalla Luna nel vostro segno in buona armonia con Saturno. Col partner non condividete proprio tutte le opinioni ma è sulla comunanza di obiettivi e interessi che si forma la vostra intesa. Ora che siete a casa avete un pò più di tempo da dedicare a voi stessi: devolvetelo tutto alla cultura.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sentimenti complessi, inizialmente negati, poi via via sempre più esplosivi. Se l’amore c’è, già dichiarato da tempo, adesso attraversa una fase di stanca o di sospetto che vi incupisce lo sguardo mettendo a dura prova la vostra serenità. Amate la pace, ma a patto che anche gli altri la rispettino… Difficile conciliare studio e lavoro, soprattutto ora che su entrambi i fronti dovete sbrigliarvela da casa.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Trovarsi con dSaturno e Marte a braccetto nel segno non è certo un piacere, se poi ci aggiungete la quadratura di Urano si salvi chi può. Di sentimenti proprio non siete propensi a parlare, ed è meglio così, altrimenti diventate esplosivi. Sul lavoro: volontà, resistenza, determinazione sono gli assi nella manica da giocare contro una serie di imprevisti.

Oroscopo del Giorno 1 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Per fortuna le giornate sono ancora relativamente serene, riuscite a conservare un buon equilibrio e lo fate soprattutto per i vostri cari che hanno bisogno di un supporto emotivo. Siete preoccupati per il vostro gruzzoletto, con le borse che oggi volano e domani cadono, e non sapete più a che santo votarvi…nessuno forse, perché tra i beati e martiri in calendario nessuno si occupava di alta finanza…

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT: Sarà anche amore ma a giudicare dalle vostre urla e dal clima tempestoso che si avverte in casa vostra proprio non si direbbe. Musi e tensioni in famiglia, litigi pazzeschi con il partner che minaccia di andarsene… tanto sa che non può! Se lavorate in proprio ora tenete chiuso, potrebbe aiutare a calmarvi ma quello che non si rilassa è il vostro conto in banca, o forse sì, si rilassa fin troppo!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Nel complesso bene, sorrisi dolci con il partner e i figli,. Attenti piuttosto non solo a quel che dite, ma a come lo dite: anche la parola più innocente detta in tono sgarbato può ferire un’anima sensibile. Sul lavoro, poca voglia di attivarvi, fosse per voi ve ne stareste a poltrire per tutta la mattinata, dedicando il pomeriggio al fai da te. Il capo invece vi telefona!