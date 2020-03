Gadget Ces 2020: la tecnologia che facilita la vita

PRIMAVERA TECNOLOGICA

GADGET CES 2020, I 6 OGGETTI MUST HAVE

Dall’auto elettrica al laptop pieghevole: i 6 dispositivi che hanno lasciato il segno alla fiera di Las Vegas.

Un grande vortice di tecnologia e divertimento quello del Ces. Un grande carrozzone, se così lo possiamo definire, che anticipa il futuro in ambito hi tech. Ecco i 6 Gadget Ces 2020 più sorprendenti messi in mostra tra i corridoi di Las Vegas.

Samsung Ballie

Samsung ruba la scena con Ballie, un piccolo robot rotante che capisce e reagisce alle diverse esigenze per essere attivamente d’aiuto in casa, incarnando la visione del robot come “compagno di vita”. Il tutto mantenendo rigorosi standard di protezione dei dati e di privacy.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

Lenovo sorprende tutti con il primo laptop pieghevole al mondo, in grado di chiudersi come se fosse un libro. Un notebook classico, ma composto soltanto da pixel che puoi trasformare in un tablet quando hai poco spazio o utilizzare ad ampio schermo di fronte a una scrivania. Il primo ThinkPad avrà un display OLED da 13.3 pollici, peserà poco più di 1kg. e avrà Windows 10X.

Hyundai Urban Air Mobility SA-1

La casa coreana stringe un accordo con Uber per lo sviluppo del primo taxi volante. Hyundai costruirà i droni giganti e Uber troverà i passeggeri: il primo prototipo destinato a entrare in servizio a Dubai permetterà a 3 persone (più il pilota) di volare fino a 600 metri di altezza ad una velocità massima di 290 km orari: la batteria si ricaricherà nel giro di 5 minuti e avrà un’autonomia massima di 100 km.

Motion Pillow

Un cuscino che ti fa smettere di russare? Si, ora è possibile! Grazie a sensori in grado di capire quando inizi a russare, Motion Pillow comincia a gonfiare e sgonfiare i 4 airbag presenti nel cuscino, facendoti così ruotare la testa e cambiare posizione!

Segway S-Pod

Una sorta di poltrona con le ruote in grado di viaggiare fino a un massimo di 38 chilometri orari! Hai paura di essere sbalzato fuori alla prima frenata? Nessun problema, c’è un meccanismo auto-bilanciante che regola il baricentro per mantenersi in equilibrio in qualunque condizione.

OnePlus Concept One

La casa cinese ha rivelato un prototipo di smartphone destinato a diventare un punto di riferimento nel corso dei prossimi anni. Non solo le fotocamere posteriori sono sotto a un vetro, ma è anche elettrocromatico, cioè in grado di nascondere i sensori quando non li stai utilizzando. In buona sostanza, sfrutti il vetro a tuo piacimento: puoi polarizzarlo per scattare foto più nitide, oppure in grado di nascondere del tutto le camere.