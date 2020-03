Oroscopo del Giorno 25 Marzo 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 25 Marzo 2020 Mercoledì è il segno del Sagittario è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 25 Marzo 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giorno speciale per voi che stranamente, nonostante da quanto emerge dai notiziari, cominciate a sentirvi speranzosi. La distanza allontana le amicizie ludiche, ma cementa quelle vere e profonde, radicate negli anni. E di questo ne avete conferma ogni giorno. Una chiamata al collega più esperto si può fare, uniti anche a distanza per portare avanti il lavoro.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Con Saturno contro il rapporto di coppia subisce un giro di vita e non solo quello, anche le relazioni con gli altri si vestono di diffidenza e sospetto. Sentimenti condivisi comunque, non siete voi i cattivi della situazione, anzi è la situazione stessa a rendere tutti così. Intanto nella tranquillità e nel silenzio di casa vostra fantasticate su varie ipotesi pensando già alla ripartenza professionale.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tra tutti i segni dello zodiaco siete tra i più fortunati: più profondi i pensieri, più calibrate le parole e i discorsi, sempre bollenti i sentimenti. Poche parole tra voi e il partner, ma non ce n’è bisogno, basta uno sguardo per capirvi al volo. Clausura e silenzio accendono idee migliori per quanto riguarda la vostra professione. Permantenervi in esercizio continuate a girare per la stanza!

Oroscopo del Giorno 25 Marzo 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐ EXCELLENT: Giornata no. L’amore c’è, anche se non si vede, ma non ci pensate presi come siete da altri problemi e pensieri. Preoccupazione per gli anziani di famiglia e per tutte le persone fragili e disagiate di vostra conoscenza, è a loro che vanno i vostri sentimenti più dolci. Il lavoro è il punto dolente della giornata, ma cambiamento non significa necessariamente fine.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Giornata tutta concentrata sui vostri tarli, il lavoro e il benessere. In coppia anziché parlare d’amore continuate a parlare del lavoro, di quello che c’è e rischiate di perdere, di quello che non avete e non sapete più dove trovare… la sensazione di essere allo sbando vi abbatte duramente, ma le braccia calde del partner vi accolgono per consolarvi.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi il focus è sulle finanze, ma vi consola il pensiero che la barca è la stessa per tutti. In amore, la formula “due cuori una capanna” vi si addice alla perfezione. Anche se con pochi soldi in tasca se in casa c’è armonia e tutti vi volete bene avete tutte le ragioni per sentirvi ricchi.

Oroscopo del Giorno 25 Marzo 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Che nostalgia per i bei viaggi nel tempo passato e nemmeno troppo lontano. Negli anni addietro di questo periodo sareste già pronti a gustarvi le vacanze di Pasqua e a prenotare quelle estive! Anche se non vedete da un pò i vostri amici, l’affetto per quelli veri rimane intatto: stessi valori, stessi ideali, stesso modo di concepire la vita.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi focus sulle storie sentimentali. D’accordo con il partner, se avete deciso di dare una nuova chance alla vostra intesa, ci provate seriamente, senza concedervi distrazioni più o meno giustificate. Potreste farlo per la serenità dei vostri figli. Non siete brillanti come sempre, ma chi lo è in questo momento? Bisognerà aspettare che tutto si riassesti.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Saturno nel vostro segno sta cambiando in poche ore tutta la vostra visione della vita che ora cominciate a desiderare più scarna e priva di orpelli. Troppa gente intorno a voi, troppe luci, troppi stimoli e così, distratti dalla superficialità, avete rischiato di perdere l’essenza. Siete socievoli e pieni di amicizia, al momento solo sui social, ma quanto agli impegni di cuore ci girate volentieri alla larga!

Oroscopo del Giorno 25 Marzo 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi l’umore non è dei migliori. In coppia è da tempo che vi sentite ai ferri corti e il termometro dell’eros, in caduta libera anche peggio delle borse, sembra la prova più lampante. Succede così quando si è costretti a condividere lo stesso spazio: o si torna in pace o la guerra si fa ancora più aspra. Tante belle idee aiutano a superare la malinconia del presente

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT: Ci sono rallentamenti su tutta la linea ma con la volontà e l’impegno riuscirete anche stavolta a venirne fuori. Umore nero in famiglia, ma asserà anche questo momentaccio, perciò tenete duro per tutti coloro che amate, ma anche per tutti gli sconosciuti. Grane per chi ha un’attività in proprio, magari messa in piedi di recente..

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Qualche grana l’avrete senz’altro anche voi, ma con l’aiuto delle vostre antenne sensibili e intuitive ne uscirete a testa alta. Straordinariamente positive le finanze, un caso eclatante ora che tutti sono in perdita. Il partner vi capisce e vi coccola, trovando lui stesso in voi la sua ancora.