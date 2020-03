Ducati Panigale V4 Superleggera: un fulmine su strada

I sogni non hanno prezzo, ma in questo caso con 100.000€ sono realizzabili!

Grande attenzione anche ai fortunati acquirenti: giornate in piste dedicate con i campioni MotoGP e WSBK per apprendere i segreti delle più potenti Rosse di Borgo Panigale.

Se sbalordisce per le prestazioni in configurazione stradale, è con il kit racing che la Superleggera V4 punta ad annichilire la concorrenza: 234 cv e 152,2 kg di peso a secco, grazie all’impianto di scarico completo in titanio Akrapovic.

La Superleggera V4 è l’unica moto al mondo omologata con tutta la struttura portante della ciclistica realizzata in materiale composito, il carbonio . Così come altri componenti quali la carenatura, che integra appendici aerodinamiche con livelli di efficienza superiori a quelli delle attuali MotoGP, limitate dal regolamento tecnico.