Oroscopo del Giorno 24 Marzo 2020 Martedì è il segno del Capricorno è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 24 Marzo 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Un lunedì vuoto, ma questo ormai si sapeva e vi ci state abituando, anche annoiarsi può essere un privilegio! Le cose vanno prese e vissute per come arrivano, verrà tempo che sarete di nuovo oberati di impegni e rimpiangerete questo vuoto ovattato tra le mura di casa vostra.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi tendete a parlare poco e anche su quel poco vi create problemi sentendovi oltretutto inascoltati e incompresi. Tentativo fallito in famiglia di riportare ordine e pace negli animi, perturbati da vecchie ruggini. Il prospetto sulle finanze è ancora molto confuso, ma con buone prospettive di crescita.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Visveglierete un pò sfasati continuando su questa falsariga per tutta la giornata. Poca voglia di muovervi e di darvi da fare, tantomeno di comunicare, eppure dovete farlo… anche a casa! Sarete fiacchi nelle reazioni, ma sempre golosi di affetto e conferme. Il rovescio positivo della medaglia sono le finanze, rimpolpate da un credito recuperato o da un premio assicurativo nel quale non speravate nemmeno più.

Oroscopo del Giorno 24 Marzo 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Momento difficile ma non per voi, che inizierete la giornata con tante speranze, cercando di evitare l’angoscia dilagante che aleggia nell’aria. Approfittate per dire alla persona che amate che la considerate la migliore del pianeta! Occhio malinconico rivolto all’estero, ai viaggi che aspettavate con piacere o al progetto di trasferirvi per fare esperienze oltreoceano.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi sperimenterete il tarlo della gelosia e del sospetto. Spesso la gelosia gioca brutti scherzi, addebitando all’altro amori immaginari mentre, nel vostro caso è evidente, che nel suo cuore non ci siete che voi. Anche a distanza col supporto della tecnologia, concludete trattative facendo subito centro!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Siete di ottimo umore nonostante tutto ciò che sta accadendo, grazie al magnetismo del vostro inquilino Plutone, alla grinta di Marte e all’ottimismo di Giove, che riesce comunque a vedere la parte piena del bicchiere e non quella vuota. In coppia, superate un momento no con le carezze.

Oroscopo del Giorno 24 Marzo 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi incappate nei contrattempi tipici del vostro contesto professionale: poca voglia di alzarvi, nervosismo, progetti ancora informi da definire.. ecco perché il partner vi guarderà di traverso, accusandovi di trascurarlo. Superato l’impatto negativo del mattino, la giornata cambierà direzione come il vento, diventando stimolante, molto dipende dallo spazio che vorrete dare all’ottimismo e al pensiero positivo.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: In coppia e in famiglia siete l’immagine del malumore, in compenso protetti da Venere, lavoro e finanze girano alla grande! Emozioni troppo forti rischiano di saltare in aria come una bomba, per un pò si incassa ma al momento giusto arriva l’esplosione. Protette le finanze grazie a un’eredità.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Malinconia depressiva appena sintonizzate il canale tv sul telegiornale, ma attenti alle facili consolazioni saccheggiando il frigo o la cantina del vino… I sentimenti sono intensi ma tenuti sottochiave, tra tentazioni e gelosie inconfessate. Occhio alle finanze e agli acquisti online: pregiati ma dispendiosi.

Oroscopo del Giorno 24 Marzo 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Nonostante tutto sarà una buona giornata. Punto focale l’amore, protetto dal raggio rosa di Venere: con un partner brontolone ma ipersensibile le parole forti non funzionano, provate con i baci. Sul lavoro siete in fase di trattativa: ogni tanto lanciate una battuta di spirito che distrae l’interlocutore portandovi in vantaggio.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se c’è un segno fortunato anche in mezzo ai guai del momento, è proprio il vostro, protetto da Marte e Plutone in sestile, ai quali si aggiunge il benefico Giove. Se siete in coppia e ancora qualche dubbio rimane, chiaritelo con una bella lettera come si faceva ai tempi della nonna. Teneri ma fermi coi figli, rispolverando giochi e fiabe di quando eravate bambini.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Fidatevi delle vostre antenne, le vostre intuizioni vanno sempre oltre il velo delle apparenze: il vostro cuore tenero è pronto all’amore, ma la vostra testa non perde mai di razionalità. Punto fondamentale: salvaguardare la vostra libertà. Bene anche gli studi e il lavoro alle dipendenze da portare avanti in team, probabilmente il vostro nome non compare tra quelli emergenti ma a voi va bene così…