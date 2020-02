Oroscopo del giorno 19 Febbraio 2020 Mercoledì

Oroscopo del giorno 19 Febbraio 2020 Mercoledì è il segno del Sagittario è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 19 Febbraio 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Qualcuno potrebbe venire a trovarti e condividere alcune idee oggi. Tendi ad essere interessato a questioni riguardanti la salute e potresti voler imparare non solo qualcosa sulle erbe e sulla nutrizione, ma anche sulla guarigione spirituale. Questo è un buon momento per allenare le tue abilità curative Ariete, poiché la tua sensibilità è alta e sei più capace del solito di sintonizzarti con le energie curative.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Di solito sei una persona molto pratica e concreta, ma oggi potresti essere più propenso del solito verso il misticismo. Le questioni spirituali sembrano essere estremamente allettanti e potresti trovarti a gravitare verso le librerie metafisiche o a cercare discussioni con persone che sono interessate a questi argomenti. Concediti qualche volo di fantasia, Leone. Tutti dobbiamo fuggire di tanto in tanto!



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Alcune meravigliose notizie riguardanti il denaro e le questioni di carriera potrebbero arrivare oggi, Sagittario. La tua naturale gentilezza e simpatia verso gli altri ti ha portato a farti buoni amici che sono anche preziosi contatti commerciali. Questo ti sta sicuramente ripagando. Il tuo senso estetico è ai massimi livelli, quindi questo è il giorno giusto per iniziare qualsiasi progetto creativo che hai in mente. Il successo sta sicuramente arrivando!

Oroscopo del giorno 19 Febbraio 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Libri e film possono ispirarti ad essere coinvolto in attività artistiche. Il tuo senso estetico è molto alto oggi Toro, e potresti trarre ispirazione dai regni superiori. Potresti voler passeggiare in una galleria d’arte o in un museo e provare a percepire i sentimenti di quelli del passato. Una lettera o una telefonata calda e amorevole potrebbero arrivare dal partner, migliorando ulteriormente il tuo umore. È una giornata molto gratificante.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Le attività di gruppo che coinvolgono la meditazione, argomenti psichici o spirituali o attività artistiche sono probabilmente molto interessanti per te in questo momento, Vergine. Questo è il giorno perfetto per partecipare ad una lezione su questi argomenti. Potresti incontrare alcune persone interessanti che diventeranno amici intimi. Probabilmente sentirai un legame psichico con chiunque incontrerai oggi e probabilmente avrai la sensazione che la tua vita sia cambiata in meglio. Goditi questo momento!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Un conflitto con il partner probabilmente si concluderà con molta rassicurazione entro la metà del pomeriggio. Alla fine della giornata potreste anche programmare un viaggio romantico all’estero! Anche le discussioni su questioni spirituali o psichiche potrebbero avvicinarvi di più. Tutto sommato, è una giornata tumultuosa ma romantica.



Oroscopo del giorno 19 Febbraio 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti decidere di fare un pò di lavoro a casa tua Gemelli. Ad esempio ridipingere o decorare qualche ambiente, poiché in questo momento sei più interessato alla bellezza che alle questioni pratiche. Il tuo senso estetico è molto alto e quindi le decisioni che prenderai oggi saranno molto belle.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Di solito sei una persona molto intuitiva e oggi potresti sperimentare anche la chiaroveggenza. Potresti sentirti particolarmente in sintonia con altri piani e probabilmente i tuoi sogni saranno potenti e vivaci. Usa i messaggi che ricevi per ispirare attività creative. Metti alla prova la tua pittura, musica o poesia. Potresti non solo essere sorpreso dai risultati, ma imparare ancora di più dal lavoro stesso.



ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: La tua intuizione e immaginazione ti sono servite molto sul lavoro e dovrebbero ripagarti presto. Potrebbero offrirti un aumento, una commissione o forse la possibilità di investire nell’azienda. La tua autostima riceverà sicuramente una spinta! Potresti anche scoprire che stai diventando ancora più intuitivo del solito e le persone ti seguiranno molto. Concediti una pacca sulla spalla. Te la meriti.



Oroscopo del giorno 19 Febbraio 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Ti senti particolarmente incline misticamente oggi, Cancro. Potresti voler leggere qualcosa su questi argomenti o partecipare a una lezione o a un seminario tenuto da qualcuno sul campo. Le comunicazioni telepatiche ti stanno arrivando. Non essere sorpreso se più di una volta nel corso della giornata tu e un altro direte la stessa cosa allo stesso momento. Potresti anche sperimentare una potente parentela con persone del passato.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:La tua immaginazione vola alto oggi, Scorpione. Il tuo interesse per le questioni mistiche e metafisiche è ai massimi livelli. Viaggiare in luoghi lontani può sembrare particolarmente attraente e potresti sognare di volare in India, Israele, Egitto o Irlanda. Tutto ciò è meraviglioso fintanto che rimani con i piedi per terra. Pianifica un viaggio se puoi. Unisciti a un gruppo di meditazione. Segui la corrente!



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Puoi contare su un giorno molto idilliaco e romantico oggi, Pesci. Ti senti particolarmente caldo e sensuale e tendi a vedere il partner nella tua vita attraverso degli occhiali rosa. Se hai voglia di una cena a due con champagne, candele e rose rosse, questo è il giorno giusto. E non dimenticare la musica!