Oroscopo del giorno 20 Febbraio 2020 Giovedì

Oroscopo del giorno 20 Febbraio 2020 Giovedì è il segno della Bilancia è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 20 Febbraio 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Un amico, forse una donna, potrebbe essere arrabbiato con te oggi, Ariete. Il denaro potrebbe essere coinvolto in qualche modo. Potrebbe non esserci nulla che tu possa fare per rassicurarla in questo momento, quindi è meglio darle le rassicurazioni che puoi. Qualunque cosa sia andata storta, probabilmente questa persona sta reagendo in modo eccessivo e alla fine lo capirà. Nel frattempo, fai il possibile per eliminare le tue ansie. Tieni duro!



LEONE ⭐⭐ TOP:Un evento sociale potrebbe metterti in contatto con qualcuno che porterà molta amarezza e rabbia, Leone. Questo probabilmente non sarà molto piacevole per te, dal momento che questa persona potrebbe vederti come la valvola di sfogo per tutti i suoi problemi. Non sentirti in trappola! Ci sono altri amici la cui compagnia ti divertirà molto di più!



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Qualcuno con cui lavori potrebbe aver bisogno di una spalla comprensiva su cui piangere oggi, Sagittario, quindi non sorprenderti se a un certo punto un collega verserà qualche lacrima. La tua pazienza potrebbe spingersi oltre i limiti. In giorni come questo è meglio lavorare il più velocemente possibile, rimanere concentrati e andare a bere qualcosa la sera. Buona passeggiata!

Oroscopo del giorno 20 Febbraio 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP:Il tuo capo è una donna, Toro? Se è così, oggi non sarà di buon umore. Lavora sodo, sii molto dolce con tutti e fai un uso abbondante della tua diplomazia innata. Potresti ricevere alcune parole taglienti, ma restando concentrato e continuando la tua routine nel tuo solito modo efficiente, dovresti evitare un’esplosione. Cerca di rimanere calmo e di tornare a casa presto!



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Il luogo di lavoro potrebbe essere molto frenetico oggi mentre un collega si prepara a partire per un importante viaggio d’affari, Vergine. I nervi potrebbero essere tesi. Cerca di rimanere concentrato e fai tutto il necessario senza impazzire. Potresti essere quello che impedisce a tutti gli altri di stressarsi, anche se vorresti nasconderti in un armadio. Dì una preghiera di ringraziamento quando il tuo collega finalmente se ne andrà.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:I bambini, alcuni amici intimi o forse il partner potrebbero essere turbati oggi, Capricorno. Le casse finanziarie non sono abbastanza piene da permettersi qualcosa che pensano di dover assolutamente avere in questo momento. Potresti trovarti a dover lenire i loro sentimenti, rassicurandoli che “non ora” non significa necessariamente “mai”. Se non lo accettano, non continuare a insistere. Dovranno fare i conti con la situazione a modo loro.



Oroscopo del giorno 20 Febbraio 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: I viaggi possono causare più problemi di quanto immagini oggi, Gemelli. Potresti dimenticare alcuni elementi vitali durante l’imballaggio o potrebbe esserci troppo poco tempo per preparare tutto. Il tuo aereo potrebbe essere in ritardo o qualcosa di prezioso andare perso. Fai una lista, tieni gli oggetti di valore vicino a te e prendi molti libri e CD nel caso in cui tu debba aspettare un ritardo. Nonostante tutto, divertiti!



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti avere una giornata meravigliosa, Bilancia. La tua immaginazione, intuizione e creatività sono tutte elevate e l’ispirazione per nuove opere artistiche potrebbe riempire il tuo cuore e il tuo cervello. Sarai troppo felice di discutere le tue idee con chiunque mostri interesse. L’unico punto oscuro della giornata potrebbe essere che un bambino, un amico intimo o il partner si sentano ignorati. Non ti preoccupare. Gli passerà.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: La preoccupazione per un membro della famiglia potrebbe essere nella tua mente oggi, Acquario. Questa persona potrebbe essere completamente sconvolta dal lavoro, dai soldi o forse da una relazione amorosa finita. Dì qualsiasi parola rassicurante, ma non aspettarti che lui o lei rispondano. Questa persona impiegherà un pò di tempo per uscire da questa situazione.



Oroscopo del giorno 20 Febbraio 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi le finanze possono essere un problema tra te e un amico, Cancro. Forse questa persona ti deve dei soldi e non può restituirteli, o viceversa. In questo caso, prova a trovare un tipo di accordo adatto a entrambi. C’è sempre un modo per creare una situazione vantaggiosa per entrambi. Mantieni la calma e la concentrazione e tutto dovrebbe andare bene. Tieni duro.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:La tua casa potrebbe essere un posto molto occupato oggi, Scorpione. Gli ospiti possono andare e venire durante il giorno, probabilmente a volte ti daranno fastidio. Potresti anche ritrovarti a dover alleviare esplosioni di rabbia da parte di un membro della tua famiglia. Abbi cura tuttavia, che il problema di questa persona non ti faccia infiammare così tanto che anche tu entrerai in un impeto di rabbia. Cerca di rimanere calmo e concentrato e passerai bene la giornata.



PESCI ⭐⭐ TOP:I sentimenti inquieti potrebbero affliggerti durante il giorno, Pesci. Non sembra esserci alcun motivo valido per questo. Sembra che tutto vada bene e nessuno vicino a te ha qualcosa di grave da risolvere. Probabilmente non è niente di sconvolgente. Potresti semplicemente intuire i problemi e le ansie delle persone che incontri per strada. La tua intuizione è alta oggi, quindi potresti percepire psichicamente qualsiasi cosa. Tieni duro!