Oroscopo del Giorno 28 Novembre 2022 Lunedì

VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 28 Novembre 2022 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Navigare nelle tue emozioni può farti chiudere un pò caro Ariete. Mentre va bene prendere spazio per te stesso, dovresti evitare di escludere gli altri inutilmente o senza spiegazioni. Nuove opportunità di successo potrebbero presentarsi nel pomeriggio quando Luna si connetterà con i nodi del destino. Pianifica di concederti cibo delizioso e compagnia eccellente mentre la sera si avvicina e la luna condivide una connessione di supporto con Urano, incoraggiandoti ad abbracciare il lusso.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Venere in Gemelli è propizia e un gusto per l’avventura erotica vi conquista di più che la costanza e la fermezza dei sentimenti. Se avete storie occasionali o traballanti, potete dedicarvi quest’oggi a svolazzare di fiore in fiore piuttosto che scavarvi una nicchia in un “ipotetico nido d’amore”. L’intelligenza vi farà tessere una tela dove poter programmare una lucida “strategia d’attacco”, quella che vi porterà a conquistare quelle posizioni di alto livello, cui ambite.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Anche se stamattina ti sentirai tentato di investire nella tua immagine con nuovi vestiti o accessori, una dura quadratura tra Capricorno e Giove ti mette in guardia contro spese inutili in questo momento. Questo clima cosmico ti chiederà di trovare forza e sicurezza dentro di te. Le opportunità per risolvere i problemi della tua mente si manifesteranno questo pomeriggio, aiutandoti a disfarti di ogni dolore che è stato inscatolato nella tua psiche per troppo tempo. Piacevoli sorprese o gesti casuali di gentilezza potrebbero cadere sul tuo cammino questa sera, grazie a una mano amica di Urano.

Oroscopo del Giorno 28 Novembre 2022 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di non scoraggiarti se gli altri non riescono ad avere la tua visione oggi Toro. Anche se questo clima cosmico potrebbe diventare un pò duro, avere fiducia in te stesso ti permetterà di trovare sicurezza e guarigione lungo il tuo viaggio. Vibrazioni più dolci scorreranno nel pomeriggio presentandoti nuove opportunità e modi di guardare il mondo. Anche il vecchio amore potrebbe riaffiorare durante questo periodo, anche se concentrarti sulla cura di te stesso piuttosto che sulla tua storia ti consentirà di andare avanti dando priorità alla tua agenda.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Progetti ancora in sospeso? Andate a fondo e non rimandate. Le stelle vi garantiscono occasioni e situazioni promettenti fino alle prime ore del sabato. Meglio quindi non tergiversare, sia che si tratti di amore e faccende familiari che di situazioni concrete o lavorative. Disporrete di forza comunicativa, energia mentale e acutezza di giudizio: il kit perfetto per prendere le decisioni più indicate caso per caso.

I vostri sentimenti saranno precisi e lineari e, in caso di tensioni nella coppia, saprete andare a fondo con chiarezza e capacità di analisi. Il dialogo infatti rimarrà sempre alla base di una solida complicità oppure vi aiuterà ad affrontare anche argomenti scomodi.

Negli accordi, nelle intese, colloqui o presentazioni aziendali, andrete benissimo. Nel caso ci fossero questioni in sospeso, andate a fondo e non rimandate: il vento sta cambiando.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non ti servirà nasconderti dalle tue emozioni questa mattina, caro Capricorno. Questo clima cosmico ti farà diventare più sensibile del solito, anche se chiudere il tuo cuore non ti aiuterà a guarire. Fortunatamente, l’energia si alleggerirà questo pomeriggio, poiché la Luna condivide una dolce connessione con i nodi del destino, incoraggiandoti a nutrire l’artista che vive dentro di te. Potresti sentire inaspettatamente un vecchio amico più tardi questa sera quando la Luna condivide un dolce scambio con l’imprevedibile Urano.

Oroscopo del Giorno 28 Novembre 2022 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’atmosfera potrebbe diventare un pò strana questa mattina Gemelli. Questo clima cosmico farà vacillare il tuo ego, il che potrebbe generare lotte di potere o gelosia tra i tuoi pari. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà con il passare del pomeriggio, grazie a una dolce alleanza tra Luna e i nodi del destino. Usa questa energia come un’opportunità, cercando modi per migliorare le tue circostanze attraverso l’auto-miglioramento. Prenditi un momento per attingere alla tua gratitudine stasera e l’universo ti invierà benedizioni impreviste.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non lasciare che i bassi livelli di energia o il sentirti irrequieto influenzino il tuo umore questa mattina Bilancia. Anche se è probabile che queste vibrazioni ti rendano più irritabile del solito, potrebbero sorgere problemi se ti scagli ingiustamente contro il tuo partner. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà nel pomeriggio spingendoti ad assumere il controllo del tuo spazio mentale attraverso la cura di te stesso, nutrendo i tuoi bisogni. Un’energia giocosa riempirà il tuo spazio quando la Luna si connetterà con Urano questa sera, rendendolo un ottimo momento per dare una scossa alla tua routine.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai attenzione alle persone di cui ti fidi Acquario, poiché la luna del Capricorno forma un duro quadrato con Giove. Questo clima cosmico ti metterà in vena di compagnia, anche se confidarti con persone inaffidabili o manipolatrici ti si ritorcerà. Fortunatamente, vibrazioni più leggere fluiranno mentre il pomeriggio scorre e Luna si connette con i nodi del destino, offrendoti l’opportunità di andare avanti con un cuore più leggero e più appagato. Queste vibrazioni sono perfette anche per lavorare nel tuo spazio, rendendolo il giorno ideale per le faccende domestiche, la cottura o i progetti di miglioramento della casa.

Oroscopo del Giorno 28 Novembre 2022 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non lasciare che la disarmonia all’interno della tua vita amorosa ti abbatta stamattina Cancro. Questo clima cosmico potrebbe accentuare i problemi con i tuoi compagni più stretti, anche se gestire le cose con pazienza può aiutarti a evitare discussioni più grandi. L’atmosfera sarà più leggera man mano che il pomeriggio scorre e la Luna si connette con i nodi del destino, ispirandoti a riconnetterti con vecchi amici. Usa questa energia come scusa per intavolare una conversazione con il tuo migliore amico del liceo, assecondando la nostalgia e apprezzando fino a che punto sei arrivato.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di non sentirti impaziente per il processo di raggiungimento dei tuoi obiettivi oggi Scorpione. Piuttosto che arrabbiarti per lo stato dei tuoi affari, ora sarebbe un buon momento per rivalutare i tuoi piani al fine di apportare modifiche. Vibrazioni più dolci fluiranno questo pomeriggio offrendoti un’opportunità per coltivare la tua vita amorosa. Flirtare con la tua cotta potrebbe aprire porte importanti in questo momento, anche se investire nella cura di sé può anche aiutarti a trovare la tranquillità in modo da poter vedere il futuro con maggiore chiarezza.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Evita di confrontarti con altre persone nella tua sfera sociale o personalità che appaiono sulle tue pagine dei social media questa mattina Pesci. Queste vibrazioni potrebbero farti sentire meno sicuro dentro di te, rendendo importante trovare modi produttivi per focalizzare la tua attenzione. Fortunatamente, l’energia si sentirà più di supporto man mano che il pomeriggio scorre e Luna si connette con i nodi del destino, aiutandoti a ottenere chiarezza sul percorso da percorrere e su come puoi portare a termine i tuoi obiettivi. Notizie scioccanti potrebbero cadere nelle tue orecchie stasera, quindi assicurati di tenere il telefono a portata di mano.