Oroscopo del Giorno 25 Novembre 2022 Venerdì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 25 Novembre 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua mente sarà piena di fantasia e gioia questa mattina, caro Ariete, mentre la luna del Sagittario si connette con il buon auspicio di Giove. Anche se ti sentirai ispirato da questo clima cosmico, cerca di non lasciarti trasportare dalle tue fantasie o potresti disconnetterti da ciò che ti circonda. Sentirai un cambiamento più tardi nel pomeriggio quando la Luna migrerà in Capricorno, aiutandoti a recuperare una disposizione pragmatica. Nel frattempo, Venere condivide un dolce scambio con Giove, chiedendoti di trovare la guarigione attraverso l’ottimismo, la meditazione o impegnandoti con la tua pratica spirituale preferita, che sicuramente porterà calore e pace alla tua anima.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua aura sarà scintillante ma intensa oggi Leone, mentre la luna del Sagittario si connette con il gioioso Giove. Queste vibrazioni sono perfette per abbracciare lo spirito natalizio, anche se non sarai dell’umore giusto per chiacchiere o per portare allegria. Sentirai un cambiamento più tardi nel pomeriggio quando la Luna migrerà in Capricorno, ispirandoti a organizzarti all’interno dei tuoi obiettivi personali e professionali. Tuttavia, vorrai ritagliarti un pò di tempo per la creatività o per le tue pratiche spirituali prima che la giornata giunga al termine.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Scena astrale fortunata e decisamente intrigante per il vostro temperamento sempre avventuroso. In cielo splende e nel vostro segno la presenza del luminare stella del nostro sistema, il Sole!

C’è il fuoco della passione che fa la sua parte di protagonista e voi ne sarete investiti con tutto il vigore possibile. Con tanti scoppiettanti valori venusiani e di Fuoco, se siete single, potrete trarre il massimo godimento da conquiste significative. Attenzione a non scambiare la fiamma di passioni che hanno bisogno di una conferma e di tante riprove, per il grande e duraturo amore! Successi e gratificazioni per gli amori solidi, per le coppie stabili, specie se appartenenti alla terza decade.

Ospitate il benefico Sole nel vostro segno e insieme ad esso il duo Venere – Mercurio sempre inserito nel vostro segno. Questa configurazione astrologica vi dona rapidità di scatto, risolutezza nelle decisioni e, al contempo, una grande abilità diplomatica. Ne traete inoltre un grosso vantaggio se avete a che fare con i computer, con le questioni informatiche, in definitiva pure con il variegato mondo del web. Sarete sempre svegli attenti, capaci di stare al passo con ogni forma di cambiamento che la tecnologia vi propone.

Oroscopo del Giorno 25 Novembre 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Sarai selettivo su chi dare la tua energia oggi, caro Toro, poiché la luna del Sagittario si connette con l’espansivo Giove. Anche se sarai dell’umore giusto per connetterti a un livello profondo, non avrai pazienza per conoscenti o colleghi fasulli che ti irritano. Fortunatamente, avrai la possibilità di entrare in contatto con i tuoi compagni più stretti nel pomeriggio, quando la Luna migrerà in Capricorno e nella tua quinta casa solare. Questo posizionamento luminare è anche pronto ad aumentare la tua fiducia, aiutandoti a salire alla ribalta per mostrare al mondo i tuoi talenti e le tue idee uniche.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai molto emotivo ed estremamente sensibile verso ciò che ti circonda oggi, cara Vergine, mentre la luna termina il suo viaggio attraverso il Sagittario. Ricorda di investire il tuo tempo e le tue energie nelle relazioni poiché i tuoi scambi sociali saranno amplificati da questo clima cosmico. Noterai uno spostamento più tardi nel pomeriggio quando la Luna entra nel Capricorno, aiutandoti a recuperare il tuo senso di compostezza. Tuttavia, un elemento giocoso sarà anche sospeso nell’aria, rendendolo un ottimo momento per uscire con i tuoi migliori amici o lavorare a un progetto creativo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna fa i suoi ultimi passi attraverso il Sagittario e la tua dodicesima casa solare oggi, caro Capricorno, mettendoti di umore tranquillo e rilassato. Nel frattempo, una dolce alleanza tra Mercurio e Giove, ti darà la possibilità di elaborare i tuoi pensieri e sentimenti, aiutandoti a trovare la guarigione attraverso l’introspezione. Fortunatamente, inizierai a rianimarti più tardi nel pomeriggio mentre la Luna entra nel tuo segno, elevando i tuoi livelli di energia e il desiderio di socializzare. Vedrai anche un aumento della tua popolarità, rendendolo un ottimo momento per incontrare la tua famiglia e i tuoi amici.

Oroscopo del Giorno 25 Novembre 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentire come se il tuo cuore traboccasse d’amore oggi Gemelli, mentre la luna del Sagittario si connette con Giove. Tuttavia, potrebbe essere saggio mantenere un atteggiamento calmo quando si tratta di nuovi interessi amorosi, o potresti sembrare un pò troppo ansioso. L’atmosfera cambierà nel pomeriggio quando la Luna si trasferirà in Capricorno, aiutandoti a staccare nuovi strati all’interno dei tuoi scambi sociali. Queste vibrazioni sono perfette anche per ritrovare la calma durante la ricerca di modi per evolversi, mentre l’universo ti spinge verso la trasformazione personale e il miglioramento personale.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non aver paura di esprimere ciò che c’è nel tuo cuore oggi, cara Bilancia, poiché la luna del Sagittario si connette con il buon auspicio di Giove. Sebbene questo scambio celestiale porti un’energia di supporto alla tua vita amorosa, dovresti evitare presentazioni d’amore esagerate, per non sopraffare la tua dolce metà. Noterai uno spostamento nel pomeriggio quando Luna si sposta in Capricorno, mettendoti in uno spazio di testa più riservato per il resto della giornata. Questa posizione luminosa ti lascerà desiderare i comfort di casa, rendendola una buona serata per rilassarti dalla sicurezza e dalla tranquillità delle tue quattro mura.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avrai voglia di esplorare il mondo e creare nuove connessioni oggi Acquario, mentre la luna si muove attraverso il Sagittario. Queste vibrazioni ti benediranno con un’aura calda e invitante, aiutandoti a conversare con quasi tutti quelli che incontri. Tuttavia, potresti iniziare a chiuderti nel pomeriggio, quando la Luna si sposta nel Capricorno e nella tua dodicesima casa solare. Questo posizionamento luminare riguarda l’abbraccio dell’introspezione, soprattutto se hai evitato determinate situazioni o comportamenti che hanno pesato sulla tua psiche. Fortunatamente, un dolce scambio tra Mercurio e Giove può aiutarti a trovare la serenità attraverso un amico fidato, purché tu sia disposto ad aprirti.

Oroscopo del Giorno 25 Novembre 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le stelle ti chiederanno di esaminare le tue abitudini di indulgenza oggi Cancro, mentre la luna del Sagittario si connette con Giove. Mentre questo scambio celeste sarà abbastanza facile, l’universo ti chiederà di essere consapevole della tua salute e del tuo benessere. Noterai uno spostamento mentre il pomeriggio scorre e la Luna si sposta in Capricorno, attivando il settore della tua carta che governa l’armonia e l’amore. Usa questa posizione luminosa come scusa per regalare alla tua dolce metà un bel gesto, anche se dovresti anche investire un pò di tempo ed energia nella cura di te stesso e nel soddisfare il tuo senso dell’equilibrio.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il mondo intorno a te si illuminerà di bellezza e grazia oggi, caro Scorpione, mentre la luna del Sagittario manda un bacio a Giove. Queste vibrazioni sono perfette per concedersi il lusso con i tuoi compagni più cari, rendendolo un ottimo momento per invitare la tua famiglia e i tuoi amici fuori per pranzo anche se dovresti stare attento a non esagerare. L’atmosfera cambierà nel pomeriggio quando la Luna si sposterà in Capricorno, portando un’energia logica e schietta sul tavolo. Questo posizionamento luminoso può aiutarti a fare piani intelligenti per il futuro, rendendolo un buon momento per delineare le tue idee.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna compie oggi i suoi ultimi passi attraverso il Sagittario, cari Pesci, formando una connessione con Giove mentre vi risvegliate dal vostro sonno. Queste vibrazioni ti daranno il permesso di ricompensarti per il tuo duro lavoro, soprattutto se hai fatto progressi nella tua carriera di recente. Sentirti stabile nel tuo campo ti porterà anche un senso di pace, rendendolo un buon momento per analizzare il tuo percorso professionale. Sentirai un cambiamento nel pomeriggio quando la Luna migrerà in Capricorno, aumentando la tua popolarità e capacità di riunire gli altri, quindi assicurati di interagire con il tuo lato sociale.